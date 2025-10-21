OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, sera l'hôte de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7, qui se déroulera à Ottawa, en Ontario, du 21 au 23 novembre 2025.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette réunion doivent obtenir une accréditation des médias.

Le processus d'accréditation des médias est ouvert aux journalistes (presse écrite, radio, télévision, agences de presse et médias en ligne) qui sont en affectation au sein d'organismes de presse légitimes.

Les personnes exerçant des fonctions journalistiques qui ne travaillent pas pour un organisme de presse et qui ne sont pas en mesure de fournir une lettre d'affectation devront fournir la preuve de publications récentes sous leur signature. Ces publications doivent être facilement accessibles dans le domaine public et avoir été diffusées sous l'égide d'un organisme de presse légitime.

Les fonctionnaires, les représentants ou les observateurs du gouvernement n'obtiendront pas une accréditation des médias.

Pour présenter votre demande d'accréditation, veuillez remplir le formulaire suivant : https://accreditationcanada.gc.ca/Registration-Enregistrement/. Assurez-vous de téléverser tous les documents, tel qu'il est indiqué dans le formulaire. Le code d'inscription pour les médias est : UfGcG?u0#CF8

Seules les demandes qui comprennent tous les renseignements obligatoires seront examinées.

La période prévue pour présenter une demande prendra fin le 13 novembre 2025. Veuillez noter que l'accréditation ne garantit pas l'accès à toutes les activités.

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]