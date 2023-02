NEW WESTMINSTER, BC, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Jennifer Whiteside, députée provinciale de New Westminster, et Lorrie Wasyliw, directrice générale, Women In Need Gaining Strength (WINGS) Fellowship Ministries, ont annoncé un financement pour soutenir la rénovation de Monarch Place et de Chrysalis Place, deux immeubles destinés aux femmes et aux enfants fuyant la violence à New Westminster.

WINGS Fellowship Ministries exploite Monarch Place et Chrysalis Place, deux immeubles qui offrent un environnement sûr et accueillant aux femmes et aux enfants qui fuient la violence. Monarch Place, qui compte 12 lits, est une maison de transition de première étape pour les femmes et les enfants. Les personnes peuvent y demeurer jusqu'à 30 jours sans payer de loyer. Chrysalis Place, qui compte 12 lits, fournit des logements de deuxième étape subventionnés aux femmes et aux enfants pendant une période maximale d'un an. Les deux endroits offrent des services sur place qui comprennent la gestion de cas et du soutien émotionnel. Des activités de loisir et du soutien sont aussi offerts aux enfants. L'organisme WINGS fournit également des repas, du transport, des références et des services de recherche de logements et de défense des droits pour s'assurer que les personnes qui y résident ont le soutien dont elles ont besoin pour réussir.

La restauration de Monarch Place et de Chrysalis Place est en cours et devrait être achevée d'ici le printemps 2023. Les travaux comprennent la réparation des cuisines et des salles de bains. Les immeubles, qui sont situés à proximité des transports en commun, de parcs, d'épiceries, d'écoles et d'autres commodités, demeureront ouverts pendant les rénovations.

Le financement fourni pour les ensembles de logements est le suivant :

344 685 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

12 914 $ de WINGS Fellowship Ministries.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous soutenons la remise en état de Monarch Place et de Chrysalis Place, afin que les femmes et les enfants qui fuient la violence puissent se remettre sur pied dans un environnement sûr et stable. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les espaces communautaires sûrs comme Monarch Place et Chrysalis Place offrent aux femmes et à leurs enfants un soutien essentiel et un chez-soi sûr. Ces investissements sont indispensables pour leur enseigner les compétences essentielles pour vivre de façon autonome et mettre fin au cycle de violence familiale. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin d'offrir des options de logement à l'échelle locale et dans tout le pays. » ‒ Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Monarch Place et Chrysalis Place offrent de nouvelles possibilités, de la sécurité et une tranquillité d'esprit aux femmes et aux enfants qui fuient la violence à New Westminster. J'aimerais remercier le gouvernement fédéral et WINGS Fellowship Ministries d'avoir financé ces rénovations. Les logements pourront ainsi continuer d'être un refuge sûr pour les membres vulnérables de la collectivité pendant de nombreuses années. » - Jennifer Whiteside, députée provinciale de New Westminster

« Le partenariat de financement entre la SCHL et BC Housing nous a donné une merveilleuse occasion de revitaliser plusieurs cuisines et salles de bain anciennes et très utilisées dans nos ensembles de logements de transition. Nous avons hâte d'accueillir les femmes et les enfants dans de nouveaux espaces magnifiques où ils pourront aller de l'avant avec courage et construire un avenir d'espoir et d'optimisme. » - Lorrie Wasyliw, directrice générale, WINGS

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, fournit environ 746 810 $ en financement d'exploitation annuel pour Monarch Place et Chrysalis Place.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC. (en anglais seulement)

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/. (en anglais seulement)

