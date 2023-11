SAINT-LAZARE, QC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée fédérale de Compton--Stanstead, ainsi que Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil--Soulanges, annoncent avec fierté un investissement combiné de plus de 948 000 $ pour soutenir la réparation de 56 logements dans trois collectivités de la Montérégie.

Cet investissement aidera à financer la remise en état des ensembles résidentiels suivants :

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée fédérale de Compton—Stanstead, ainsi que Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil—Soulanges étaient sur place pour une annonce de financement à la Coopérative d'habitation Les Retraités de St-Lazare. (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)) Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Coopérative d'habitation Les Retraités de St-Lazare, où l'évènement a eu lieu aujourd'hui.

Cet ensemble d'habitation compte huit logements et a reçu une contribution fédérale de plus de 351 700 $. Ces fonds seront utilisés pour le renouvellement des logements.

Les Habitations autochtones Laprairie. Cet immeuble de 18 logements à La Prairie a reçu une contribution de 147 000 $. Ces fonds serviront à financer des réparations, comme l'isolation des surplombs, la réparation de la maçonnerie et des adaptations résidentielles pour les personnes à mobilité réduite.

Mohawks de Kahnawá:ke. Un financement de 450 000 $ a été fourni pour un ensemble de 30 logements à Kahnawake.

Le financement fédéral sera versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un programme administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles résidentiels dont les revenus, les modes d'occupation et les usages sont mixtes.

Citations :

« Veiller à ce que tout le monde ait accès à des logements sûrs et abordables est l'une des grandes priorités de notre gouvernement. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement et en collaboration avec nos partenaires communautaires, nous aidons à contrer la crise du logement au Québec et partout au Canada. En finançant la préservation et l'entretien du parc de logements actuel, nous garantissons des logements abordables et sûrs aux personnes qui en ont le plus besoin. » ‒ Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil--Soulanges

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. En investissant dans la réparation de logements ici, au Québec, notre gouvernement fait en sorte que les résidents continuent d'avoir un chez-soi qui offre à leur famille un endroit sûr où elle pourra croître dans l'avenir. Ce financement permettra de s'assurer que les résidents, y compris les femmes et les enfants, ont accès aux logements abordables qu'ils méritent. Il contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. » ‒ L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée fédérale de Compton--Stanstead

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Plus de 5,3 milliards de dollars ont été engagés pour réparer plus de 92 000 logements et pour créer ou réparer 2 700 places en maison d'hébergement pour les victimes de violence familiale.

Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires pour s'assurer que des logements locatifs existants ne sont pas perdus en raison de leur délabrement. Il veille aussi à ce que de nouveaux logements abordables permanents soient construits près des endroits où ils sont nécessaires, comme les axes de transport en commun, les emplois, les garderies, les écoles et les établissements de soins de santé.

Liens connexes :

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Visitez le site Canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]