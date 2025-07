OTTAWA, ON, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient le secteur du logement communautaire afin d'améliorer la performance, la viabilité et l'efficacité du logement abordable. Pour appuyer la recherche sur le logement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 5 millions de dollars aux 20 propositions retenues dans le cadre de l'Initiative de démonstrations et des laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement. Ces propositions explorent des façons de débloquer des capitaux, de regrouper des ressources, d'adopter de nouveaux modèles et d'obtenir des terrains pour le secteur du logement communautaire.

L'Initiative de démonstrations de la SNL présente des solutions qui soutiennent les domaines et les groupes de population prioritaires de la SNL. Ces solutions visent à accroître la sensibilisation, la connaissance et la mise à l'échelle des pratiques, stratégies, politiques, technologies et programmes prometteurs. Le programme des laboratoires de solutions offre du financement et les services de spécialistes en innovation aux demandeurs pour les aider à résoudre des problèmes complexes et persistants relatifs au logement abordable. Les propositions sont déterminées et conçues conjointement avec un large éventail de parties prenantes dans le but de créer des solutions de classe mondiale qui peuvent être rapidement appliquées et mises à l'échelle.

Par rapport aux promoteurs du secteur privé, les fournisseurs de logements communautaires se heurtent à des défis uniques. C'est le cas lors de la création de logements abordables ou de la préservation de l'abordabilité. Ces défis concernent le financement, l'acquisition de terrains ou de logements abordables existants, l'aménagement, la construction et l'exploitation de logements, ainsi que la reproduction de solutions. Les bénéficiaires ci-dessous visent à faire progresser la mission collective du secteur des fournisseurs de logements communautaires et à surmonter ces obstacles.

Voici les proposants retenus :

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (Québec)

Renewal Home Development (Colombie-Britannique)

RNDSQR Middle Ltd. (Colombie-Britannique)

Bespoke Social Profit Solutions Inc. ( Alberta )

) Union Sustainable Development Co-operative Inc. ( Ontario )

) Daylun Inc. ( Ontario et Yukon )

et ) Inclusion Canada ( Ontario )

( ) Family Counselling Centre of Cambridge and North Dumfries ( Ontario )

and ( ) Multicultural Health Brokers Co-op ( Alberta )

) 4Sight Strategic Planning Advisory Services Inc. ( Alberta )

) Association for New Canadians (Terre-Neuve-et- Labrador )

) Association canadienne des coopératives financières ( Ontario )

) Coalition of Muslim Women of Kitchener Waterloo ( Ontario )

( ) SVX ( Ontario )

) Killick Ecovillage Co-operative (Terre-Neuve-et- Labrador )

) Daniel J. Brant & Associates ( Ontario )

& Associates ( ) Four Pillars Community Housing (Colombie-Britannique)

Living with Pride Foundation (Colombie-Britannique)

The Lansdowne Consulting Group ( Ontario )

« Nous devons accélérer l'aménagement de logements hors marché. Il faudra de nouvelles idées audacieuses, comme celles annoncées aujourd'hui, pour faire progresser le logement de façon significative. Notre gouvernement continuera d'investir dans le secteur du logement abordable et dans des organisations novatrices qui relèvent le défi de bâtir un meilleur continuum du logement pour tout le monde au Canada. » -- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En plus des 20 projets financés par l'Initiative de démonstrations de la SNL et les laboratoires de solutions, le gouvernement fédéral appuie d'autres initiatives de logement communautaire, comme le Programme de développement de coopératives d'habitation et le sous-volet pour le logement communautaire du Fonds pour le logement abordable.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les solutions de logement novatrices et consulter des spécialistes du logement sont invitées à se joindre à la Communauté d'experts en logement (CODEL).

Initiative de démonstrations de la SNL - Solutions financées dans le cadre du processus concurrentiel continu de réception des demandes de 2024-2025 - En date du 20 mai 2025 (cohorte 2)

Nom du projet Bénéficiaires du financement

responsables et collaborateurs Emplacement du

projet Solution de logement

passif modulaire en 3D Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Groupe Action Logement Québec

Fiducie d'utilité sociale 3D (FUSAT-3D)

Ville d'Amos

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

Médusia

HECO Innovation

Jansen Industrie

Université de Sherbrooke

Université Concordia

ÉTS Montréal

SEREX et CTRI Québec Accélérer la construction

modulaire de logements

du chaînon manquant RNDSQR Middle Ltd.

SRI Homes

FAAS

Ville de Kelowna Colombie-Britannique Capital communautaire

pour le logement

abordable Union Sustainable Development Co-operative Inc.

Habitat pour l'humanité, Waterloo

Lynx Housing Developments

Vancity Community Foundation

Verge Capital

Waterloo Region Community Foundation

Maxwell Building Consultants

Central Ontario Co-operative Housing Federation

Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience

Good Investing Ontario Programme de

réinstallation et de

conversion d'habitations

en logements abordables Renewal Home Development

Première Nation 'Namgis Colombie-Britannique L'avantage des 4

secteurs : transformer les

collectivités grâce à un

modèle de logement pour

ménages à revenus

mixtes Bespoke Social Profit Solutions Inc.

Canmore Community Housing

Société d'habitation municipale (à déterminer)

Deux sociétés de logement locatif privées

Ville de Canmore

Organismes de services sociaux

Fondations philanthropiques et investisseurs à retombées sociales Alberta Micro-usines évolutives

pour le logement durable

et abordable Daylun Inc.

Société d'habitation du Yukon (partenaire gouvernemental)

Maya HTT (partenaire d'IA et d'automatisation)

Maple Advanced Robotics Inc. (intégration robotique)

Bathurst Design & Build (partenaire en construction)

Université du Yukon

Next Generation Manufacturing Canada (partenaire de financement) Ontario et Yukon

Laboratoires de solutions de la SNL : Solutions financées dans le cadre du processus concurrentiel continu de réception des demandes de 2024-2025 - En date du 15 mai 2025 (cohorte 2)

Solutions financées dans le cadre du processus concurrentiel continu de réception des demandes de 2024-2025 - En date du 15 mai 2025 (cohorte 2)

Nom du projet Bénéficiaires du financement (responsables) et collaborateurs Emplacement du projet Un modèle évolutif

de logement et de

soins pour les

personnes

âgées 2ELGBTQIA+ • Living with Pride Foundation • BC Housing • BC Housing Research Centre • Urban Matters • Dignity Seniors Society • Health Initiative for Men • McLaren Housing Society of British Columbia • West End Seniors Network • Empacta Development Consultants Colombie-Britannique Faire progresser le

logement inclusif et

abordable pour les

personnes ayant

une déficience

développementale • Inclusion Canada • Shift Collaborative • Ville de Vancouver • UNITI • PASS Housing • Tapestry Community Capital • SVX • Sinneave Foundation • Gatland Capital • Collectif canadien pour la recherche sur le logement • Centre canadien d'excellence pour les aidants Ontario Combler les

lacunes en matière

de logement pour

les femmes

racisées en crise • Coalition of Muslim Women of Kitchener Waterloo • Overlap Associates • Région de Waterloo • Camino Well Being + Mental Health Camino Ontario Construire pour se

reconstruire • Porchlight Counselling & Addictions Services • Overlap Associates • Wanner Mennonite Church • Langs Community Health Centre • Région de Waterloo Ontario Élaborer des

modèles évolutifs et

localisés pour

l'aménagement de

logements

abordables • 4Sight Strategic Planning Advisory Services Inc. • Urban Matters • FCX Developments Alberta Financement

coopératif de

logements

communautaires :

tirer parti de la

capacité et des

outils existants des

coopératives de

crédit pour soutenir

la croissance des

FFC • Association canadienne des coopératives financières • Fiducie foncière communautaire d'Ottawa • Fiducie foncière communautaire de Kensington Market • Union Co-operative • Kindred Credit Union • Libro Credit Union • Meridian Credit Union • DUCA Credit Union • Vancity Community Investment Bank, une filiale de Vancity Credit Union • Scaled Purpose Ontario Accroître la

capacité et le

capital des

intermédiaires en

matière de

logement abordable • SVX • Impact United • Indwell • Laidlaw Foundations • ACS Group • Genus Capital Management • Highstreet Asset Management • Sacha Investments • Enfin Impact Ontario Financement

d'ensembles de

logements

communautaires • Killick Ecovillage Co-operative • Reclaim Community CDO • Pivot Housing • Green Violin • Propolis Co-operative • Concorde Cohousing Group • Kiberry Group Terre-Neuve Guide stratégique

national sur le

logement des

Premières Nations • Daniel J. Brant & Associates • Deloitte Canada Ontario Logements intégrés

pour une transition

efficace des

nouveaux

arrivants : un

modèle novateur

pour

l'établissement en

milieu rural • Association for New Canadians • Agence de promotion économique du Canada atlantique • Banque de Nouvelle-Écosse • Banque Royale • Centre de transformation du logement communautaire • Ville de St. John's • Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance • End Homelessness St. John's • Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada • Municipalities Newfoundland and Labrador • Bureau de l'immigration et du multiculturalisme - Compétences en matière de croissance de la population immigrante • The Purposeful Group Terre-Neuve Mobilisation des

courtiers

immobiliers pour

des solutions de

logement abordable • Four Pillars Community Housing • Greater Vancouver Realtors • Dexter Realty • Performance Builders Ltd. • Altus Group • Urban Matters Colombie-Britannique Mise à l'échelle des

options de

logement abordable

pour les jeunes

ayant eu des

démêlés avec la

justice • The Lansdowne Consulting Group • St. Leonard's Society of Canada • St. Leonard's, comté de Hastings-Prince Edward • CORCAN, Service correctionnel du Canada • Erin Dej, Ph. D. , Université Wilfrid Laurier • Jessica Braimoh, Ph. D. , Université York • Réseau national de justice pour les jeunes • Ministère de la Justice • Observatoire canadien sur l'itinérance • YMCA du Nord de l'Alberta • Lucretia Brown , Société John Howard, Terre-Neuve-et-Labrador • Foster Family Coalition des Territoires du Nord-Ouest • Opération rentrer au foyer • Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa Ontario Solutions de

logement adaptées

à la culture pour les

nouveaux arrivants • Multicultural Health Brokers Co-op • Intelligent Futures • Catholic Social Services • Right at Home Housing Society • Communitas • Pyrmont • NiGiNan Housing Ventures • Ville d'Edmonton Alberta Stimuler le marché

du cohabitat afin

d'accroître les

options de

logement abordable

pour les

populations

prioritaires • CTLabs - The Lansdowne Consulting Group • NORC Innovation Centre du Réseau universitaire de santé • Rawlson King - membre du conseil municipal de la Ville d'Ottawa • Conseil sur le vieillissement d'Ottawa • Société de logement communautaire d'Ottawa • Opération rentrer au foyer Ontario

