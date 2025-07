OTTAWA, ON, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Au premier trimestre de 2025, les loyers annoncés ont diminué dans les plus grands marchés locatifs du Canada en raison d'une offre accrue, tandis que les loyers des logements occupés ont augmenté à un rythme plus lent qu'à la même période un an plus tôt. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui fait le point sur la situation du marché locatif dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax.

Outre l'augmentation de l'offre locative, les tendances démographiques telles que le ralentissement de la migration internationale et la morosité des marchés du travail contribuent à la récente baisse des loyers annoncés.

À Calgary, Toronto, Vancouver et Halifax, les loyers annoncés ont diminué de 2 % à 8 % d'une année sur l'autre, tandis qu'Edmonton, Ottawa et Montréal continuent de voir une augmentation annuelle du loyer moyen annoncé, mais à un rythme plus lent.

La croissance de l'offre locative a été stimulée par le soutien du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) et des produits d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs de la SCHL. En 2024, 88 % des mises en chantier d'appartements locatifs ont bénéficié d'un financement ou d'une assurance dans le cadre de ces programmes et produits.

