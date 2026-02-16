OTTAWA, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 3,5 % en janvier pour se chiffrer à 254 794, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 1 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 16 088 en janvier 2026, alors qu'il était de 15 957 en janvier 2025.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)) Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjoint à la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier pour l'ensemble du Canada a diminué de 15 % en janvier (238 049 unités), ce qui a plus que compensé pour la hausse observée en décembre (280 668 unités), soulignant la volatilité des chiffres mensuels des mises en chantier et la prudence avec laquelle ils doivent être interprétés.

Citation :

« Bien que le nombre réel de mises en chantier ait été stable en janvier, la tendance sur six mois a diminué pour le quatrième mois d'affilée. Ce résultat est conforme aux récents signes de ralentissement de la construction résidentielle, a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL. Nous nous attendons à ce que la tendance à la baisse de la construction résidentielle se poursuive à l'avenir. En effet, l'incertitude commerciale et géopolitique, les coûts de construction élevés, l'affaiblissement de la demande et la hausse des stocks continuent de limiter l'activité des promoteurs. Par conséquent, il est peu probable que l'offre de logements s'améliore à court terme. Ces prévisions reflètent l'opinion des promoteurs sur le terrain au cours des derniers mois. »

Faits saillants :

Nouveauté : Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.

Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 20 485.

Parmi les trois plus grandes villes du Canada, Vancouver a connu une hausse de 37 % du nombre réel de mises en chantier. L'activité a été soutenue par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a observé une réduction de 2 %. Ce résultat s'explique par la baisse des mises en chantier de maisons individuelles. Montréal a enregistré une baisse de 44 % en janvier par rapport à un an plus tôt, en raison de la diminution des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.

a connu une hausse de 37 % du nombre réel de mises en chantier. L'activité a été soutenue par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. Pour sa part, a observé une réduction de 2 %. Ce résultat s'explique par la baisse des mises en chantier de maisons individuelles. a enregistré une baisse de 44 % en janvier par rapport à un an plus tôt, en raison de la diminution des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Les données de février seront publiées le 16 mars à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Les données de février seront publiées le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]