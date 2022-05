Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à tous Autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

NATION CRIE DE BIGSTONE, AB, le 3 mai 2022 /CNW/ - La découverte de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats partout au Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour retrouver et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La Bigstone Health Commission entreprend des travaux de recherche, de collecte de connaissances, de commémoration, de mémorisation et d'enquête sur le terrain autour de deux anciens pensionnats : Wabasca (St. John's) et Desmarais (Wabiscaw Lake, St. Martin's, Wabiscaw).

Aujourd'hui, Lorraine Muskwa, directrice générale de la Bigstone Health Commission, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement totalisant 2 009 322 $ pour les exercices 2021-2024 par l'entremise du programme Enfants disparus des pensionnats indiens : Financement de l'aide communautaire afin de contribuer à cet important travail.

La Bigstone Health Commission a mis sur pied un comité consultatif d'Aînés chargé de superviser la recherche archivistique, les entrevues, les rassemblements de survivants et l'utilisation du géo radar sur les deux sites des pensionnats. L'enquête sur le terrain devrait commencer à l'été 2022. Ce processus dirigé par la communauté permettra à la Nation crie de Bigstone d'entreprendre ce travail à sa façon et à son rythme.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à la construction de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« En rendant hommage à ceux qui ont fréquenté les pensionnats et en cherchant à découvrir la vérité sur ces enfants qui ne sont pas rentrés chez eux, nous vivrons continuellement le traumatisme et nous devons entamer le processus de guérison pour la communauté, les familles et les générations futures. »

Mike Beaver, Bert Alook, Vina Young

Comité consultatif des Aînés, Nation crie de Bigstone

« Nous reconnaissons les travaux effectués par la Bigstone Health Commission et le comité consultatif des Aînés pour découvrir la vérité et favoriser la guérison des survivants, de leurs familles et de leurs communautés. Notre gouvernement s'engage à soutenir toutes les communautés autochtones dans la recherche et la commémoration des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

La Nation crie de Bigstone est composée de trois communautés : Calling Lake , Chipewyan Lake et Wabasca , situées dans le nord de l' Alberta . Elle compte 3 500 membres vivant dans la réserve et 4 700 membres vivant hors réserve.

, et , situées dans le nord de l' . Elle compte 3 500 membres vivant dans la réserve et 4 700 membres vivant hors réserve. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés sur le plan culturel, afin d'aider les communautés autochtones à faire face aux répercussions continues des pensionnats et à en guérir, dont 83 millions de dollars d'investissements supplémentaires pour le financement du soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats. Ces 83 millions de dollars viennent s'ajouter aux 33,8 millions de dollars annoncés dans le Budget de 2019, pour un investissement total de 116,8 millions de dollars pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

