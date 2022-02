Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

ASUBPEESCHOSEEWAGONG NETUM ANISHINABEK, PREMIÈRE NATION DE GRASSY NARROWS, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - L'existence de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats d'un bout à l'autre du Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones, les familles et les communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats.

En collaboration avec le gouvernement du Canada, la Première Nation de Grassy Narrows s'emploie à mener des recherches, à recueillir des données et à déterminer l'emplacement des lieux de sépulture potentiels. Dans le cadre de ce processus, la Première Nation communiquera et répondra aux souhaits des familles de la Première Nation de Grassy Narrows, ainsi que des autres Premières Nations dont les enfants ont fréquenté l'école. L'objectif est de commémorer leurs pertes et le lieu de dernier repos des enfants.

La Première Nation a également l'intention d'organiser des rassemblements pour le partage de l'information et la collecte de savoirs, auxquels participeront des membres de la communauté et d'autres personnes qui ont fréquenté le pensionnat ou dont des parents l'ont fréquentée. Elle veillera également à ce que des mesures de mieux-être appropriées soient mises en place pour soutenir les survivants, leurs familles et l'ensemble de la communauté. Ce processus dirigé par la communauté garantira que cette démarche sera inclusive, conforme aux valeurs de la communauté et respectueuse des souhaits des membres des familles de Grassy Narrows et des celles d'autres Premières Nations dont les enfants ont fréquenté l'école.

Aujourd'hui, le chef Randy Fobister de la Première Nation d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek - Grassy Narrows, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne Autochtones, ont annoncé un financement initial de 157 281 $ pour soutenir la première phase des travaux de la Première Nation concernant l'ancien pensionnat McIntosh.

L'abord des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle pour renouveler et bâtir la relation avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« Le Grand Conseil du Traité n° 3 a très tôt confié à la Première Nation de Grassy Narrows l'entretien du site de l'ancien pensionnat McIntosh. Nous sommes fiers d'être les fiduciaires de ce site qui est le gardien d'innombrables récits liés à l'histoire de notre peuple, et c'est comme fiduciaires que nous entreprenons cet important travail de localisation des tombes non marquées. Nous sommes très heureux de l'aide financière très rapide fournie par le gouvernement du Canada et nous l'en remercions. Les récits de nos membres qui ont fréquenté le pensionnat McIntosh rapportent la présence de nombreuses tombes non marquées sur ce site. Le financement et l'aide consentis nous permettront de progresser rapidement dans le travail d'identification de ces tombes. Grassy Narrows entend mener ce travail en collaboration avec le gouvernement fédéral et les autres communautés des Premières Nations dont les enfants ont fréquenté eux aussi le pensionnat McIntosh. Nous serons attentifs aux besoins exprimés par nos membres et par les membres d'autres communautés des Premières Nations, y compris sur les mesures à prendre concernant les tombes non marquées qui seront localisées. L'histoire des pensionnats au Canada est tragique. Il est important que les Canadiens n'oublient jamais ce qui s'est passé. Une fois ces travaux terminés, nous organiserons des activités pour commémorer les enfants qui sont morts alors qu'ils fréquentaient le pensionnat McIntosh, afin qu'on se souvienne toujours d'eux. Par ailleurs, notre communauté respectera les pratiques traditionnelles, notamment les cérémonies traditionnelles et les veillées prolongées, afin d'aider notre communauté à tourner la page et à permettre enfin à ces enfants de reposer en paix. »

Randy Fobister

Chef Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek -

Première Nation de Grassy Narrows

« J'ai fréquenté le pensionnat McIntosh de l'âge de 5 ans jusqu'à 14 ans. Mes anciens camarades de classe et moi en gardons encore des souvenirs bien vivants. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier les élèves qui ne sont jamais rentrés chez eux. Nous chercherons nos enfants. Nous les trouverons. Nous les ramènerons à la maison. »

Arnold Pelly

Aîné spirituel, ancien élève du pensionnat McIntosh et ancien chef de la Première Nation de Grassy Narrows.

"Bien que la plupart des Canadiens n'aient pris conscience que récemment des répercussions des pensionnats et des nombreux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, ce sont des vérités avec lesquelles les résidents de Grassy Narrows et d'autres communautés des Premières Nations, des Inuits, et des Métis vivent depuis des générations. J'encourage tous les Canadiens à réfléchir et à se renseigner sur l'histoire et l'héritage du système des pensionnats. L'éducation est essentielle pour favoriser la compréhension et nous rapprocher de la réconciliation avec les peuples autochtones."

L'honorable Marc Miller,

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Asubpeechoseewagong Netum Anishinabek est également connue sous le nom de Première Nation de Grassy Narrows . Cette communauté est située dans le nord-ouest de l' Ontario et compte environ 1 500 membres.

. Cette communauté est située dans le nord-ouest de l' et compte environ 1 500 membres. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones qui sont axés sur les survivants et adaptés culturellement pour aider les communautés autochtones à faire face aux séquelles continues des pensionnats et à en guérir.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été octroyés en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, ils peuvent avoir accès à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est aussi disponible pour les peuples autochtones par téléphone, au 1-855-242-3310, ou par l'entremise de la messagerie instantanée sur leur site Web : www.espoirpourlemieuxetre.ca

