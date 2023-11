TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Avoir un chez-soi sûr et abordable est essentiel pour se bâtir la vie que l'on souhaite et que l'on mérite. Disposer d'un toit apporte stabilité et sécurité. C'est un élément fondamental de la création d'un avenir meilleur pour tout le monde au Canada. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto ont annoncé le financement de deux ensembles pour aider à créer 43 logements abordables à Toronto.

Le gouvernement fédéral fournit plus de 16 millions de dollars en financement par l'intermédiaire de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). La Ville de Toronto investit quant à elle plus de 7,8 millions de dollars pour soutenir la réalisation de ces projets d'ensembles résidentiels.

L'annonce a été faite au 292-296, rue Parliament, un immeuble de trois étages comportant 24 logements abordables, où des services de soutien sont offerts 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ces logements en milieu de soutien offrent une réponse rapide et digne aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver, y compris des familles et des personnes âgées. L'ensemble fournit l'hébergement et les services de soutien dont ces personnes ont besoin pour atteindre la stabilité en matière de logement. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 1,2 million de dollars pour cet ensemble, par l'intermédiaire de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Le premier ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui sera situé au 393, rue Dundas Est, où un immeuble de 12 appartements sera construit par l'organisme St. Jude Community Homes. Ce premier ensemble sera destiné à des personnes en situation d'itinérance qui ont besoin de logements très abordables ainsi que de services de soutien en raison de leurs problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Trois logements seront accessibles, ce qui dépasse de plus de 10 % la norme d'accessibilité de Toronto. La construction de cet ensemble devrait être achevée d'ici l'automne 2024.

Le deuxième ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui sera situé au 7, rue Vanauley (YMCA). L'immeuble de six étages offrira 31 nouveaux logements de transition dans le centre-ville de Toronto. Ces unités seront destinées aux jeunes 2ELGBTQ+ en situation d'itinérance, une population extrêmement vulnérable à Toronto. L'ensemble dépassera de 150 % les normes d'accessibilité locales et de plus de 25 % les normes d'efficacité énergétique. La construction devrait être achevée d'ici le printemps 2024.

Le tout est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait aussi permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici, à Toronto. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des gens partout au pays. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Lorsque nous investissons pour augmenter la production de logements abordables, nous ne devons pas oublier les personnes les plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi, par l'intermédiaire de l'Initiative pour la construction rapide de logements, nous investissons pour que les Canadiens, ici à Toronto et dans tout le pays, aient accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. Cela signifie que nous travaillons avec des partenaires comme la Ville de Toronto pour nous assurer que les personnes qui luttent contre la toxicomanie, les personnes des communautés 2ELGBTQI+, les personnes noires et racisées, les personnes handicapées et les femmes et les enfants qui fuient la violence fondée sur le sexe disposent d'un chez-soi sûr. Bien que l'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante, nous savons qu'il y a encore du travail à faire pour résoudre ce problème. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Toronto-Centre

« La Ville de Toronto s'est engagée à accroître l'abordabilité du logement et à construire davantage de logements avec services de soutien. Nous travaillons avec tous les ordres de gouvernement et des partenaires du secteur sans but lucratif pour construire plus de logements, plus rapidement. Des ensembles comme le 7, rue Vanauley et le 393, rue Dundas Est montrent comment nous pouvons nous associer pour construire rapidement des logements stables, avec services de soutien, pour les personnes qui en ont besoin. Notre plan ambitieux en matière de logement vise à construire des milliers de logements abordables en travaillant avec des organismes sans but lucratif. Nous sommes prêts à en construire encore plus. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref :

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Toronto -Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Olivia Chow, mairesse de Toronto .

-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Olivia Chow, mairesse de . La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le financement de l'ensemble de logements du 292-296, rue Parliament a été annoncé le 16 juin 2021 et l'inauguration a eu lieu en juillet 2022.

Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est axée sur les besoins immédiats en matière de logement. Elle est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

est axée sur les besoins immédiats en matière de logement. Elle est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l' Initiative pour la création rapide de logements porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement des personnes les plus vulnérables du pays.

dans l' porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement des personnes les plus vulnérables du pays. La troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada .

a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au . On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'Initiative pour la création rapide de logements.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

