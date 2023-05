SAANICH, BC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, ont annoncé un financement de 10,5 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ce financement soutient quatre ensembles résidentiels qui ont permis de créer 37 logements pour des personnes vulnérables, notamment des familles, des personnes âgées et des Autochtones vivant dans des réserves sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Ces ensembles offrent un chez-soi sûr et abordable aux personnes à risque de se retrouver en situation d'itinérance. Tous les ensembles sont achevés et occupés.

Le premier ensemble est situé dans la Première Nation Namgis, près d'Alert Bay. Il s'agit de huit maisons modulaires. Les logements sont conçus pour répondre aux besoins en matière d'accessibilité des personnes ayant des capacités physiques limitées. Deux des logements sont destinés aux femmes. L'ensemble a reçu 2 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL et 331 000 $ de la Première Nation Namgis.

Le deuxième ensemble, situé dans la Première Nation de Nanoose, près de Lantzville, a permis la construction de cinq maisons individuelles. Deux maisons comptent deux chambres, deux autres en comptent trois et une autre en compte cinq. Les logements de deux chambres sont entièrement accessibles et dotées de rampes et de douches de plain-pied. L'ensemble a reçu 1,9 million de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL et 220 000 $ de la Première Nation de Nanoose.

Sur le territoire de la Première Nation des Pacheedaht, près de Port Renfrew, trois duplex et deux triplex ont été construits pour un total de 12 logements. Les duplex sont tous composés de deux chambres avec des entrées séparées. Les triplex contiennent chacun trois appartements d'une chambre. L'ensemble a reçu 1,58 million de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL et 83 600 $ de la Première Nation Pacheedaht.

Le dernier ensemble est situé dans la Première Nation Pauquachin, près de North Saanich. L'immeuble de trois étages et de 12 logements comprend six logements de trois chambres et six logements d'une chambre. L'ensemble a reçu 5 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL et 557 517 $ de la Première Nation Pauquachin.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour le Canada que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi notre gouvernement prend immédiatement des mesures pour améliorer les conditions de logement dans les communautés autochtones de l'Ile de Vancouver grâce à de tels ensembles. Ces investissements contribueront grandement à fournir de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables. Il permettra aussi d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement vise à offrir des options de logement abordable à ceux qui en ont le plus besoin, partout au pays. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'Initiative pour la création rapide de logements de notre gouvernement favorise un sentiment d'appartenance en offrant des logements aux personnes dans le besoin. Grâce à ces initiatives, les personnes disposent d'une base solide pour s'épanouir et contribuer à leur communauté. En nous attaquant à la crise du logement, nous apportons des améliorations tangibles aux conditions de vie des personnes au Canada. La participation à cette initiative est un grand honneur, et j'ai confiance qu'elle entraînera d'importants changements positifs. »

- Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

Faits en bref :

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Dans le cadre de son budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables supplémentaires. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

