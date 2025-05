VATICAN, le 18 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy H. McCain, en marge de la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Le premier ministre a réaffirmé le soutien du Canada au Programme alimentaire mondial et au travail que réalise ce dernier pour sauver des vies à Gaza. À cet égard, il a souligné le soutien de 100 millions de dollars que le Canada a apporté aux Nations Unies et à d'autres partenaires de confiance plus tôt cette année pour assurer l'acheminement de denrées alimentaires et d'une aide humanitaire.

Le premier ministre Carney a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

