Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre, Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines , Jim Bradley, président du Conseil régional de Niagara et Frank Campion, maire de Welland ont annoncé un financement de 10,5 millions de dollars pour créer environ 42 logements abordables pour des personnes et des familles de la région de Niagara, dans le volet des villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) élargie. Ces logements aideront les personnes au Canada dont l'hébergement est incertain, qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des maisons d'hébergement temporaires en raison de la pandémie.

Ces fonds seront affectés à un nouvel ensemble situé au 60, rue York, à Welland, qui offrira des logements abordables aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale, aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, aux personnes handicapées, aux Autochtones et aux personnes noires du Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 42 nouveaux logements abordables pour les personnes et les familles vulnérables de la région de Niagara. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire sûr que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aura une incidence énorme sur nos citoyens et citoyennes les plus vulnérables, ici, dans la région de Niagara. La disponibilité des logements abordables est limitée. C'est pourquoi ces nouveaux logements feront une différence en mettant fin au cycle de l'itinérance et en protégeant les personnes les plus vulnérables. J'aimerais remercier le gouvernement fédéral pour son soutien continu et son engagement à créer des logements abordables à Welland et dans toute la région de Niagara. » - Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre

« Notre gouvernement travaille fort pour s'assurer que des logements sont disponibles, sécuritaires et abordables pour tous. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux, nous espérons bâtir une nouvelle génération de parcs de logements abordables ici même dans la région de Niagara, et partout au Canada, qui répondra aux besoins de nos voisins qui se trouvent dans des situations de logement précieuses. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un autre exemple de la mise en œuvre de notre Stratégie nationale sur le logement, dotée de plus de 72 milliards de dollars. » - Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines

« Depuis son entrée en fonction en 2018, le mandat du conseil a fait de l'accès au logement abordable une priorité absolue et l'annonce d'aujourd'hui est une démonstration de la façon dont nous continuons à travailler avec nos partenaires fédéraux pour obtenir des résultats pour la population de Niagara. Nous savons que le fait d'avoir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi n'est pas seulement quelque chose que tout le monde mérite, c'est aussi un indicateur clé de la réussite future de l'initiative. Ces unités ont été conçues pour certains de nos résidents les plus vulnérables et, comme elles seront construites dans le cadre de l'Initiative fédérale de logement rapide, j'ai hâte de voir les avantages pour notre communauté de ce projet le plus tôt possible. » - Jim Bradley, président du Conseil régional de Niagara

« De tels investissements permettent de créer des collectivités plus fortes, non seulement en raison des avantages économiques qu'ils procurent, mais aussi des possibilités qu'ils offrent à des personnes qui en ont le plus besoin et dont la vie s'en trouve transformée. Notre façon de traiter les gens et de les aider en période d'incertitude ou de difficultés en dit long sur qui nous sommes, et je suis fier de travailler avec le gouvernement fédéral et la région de Niagara pour réaliser ce projet dans la ville de Welland. » - Frank Campion, maire de Welland

« Le financement reçu dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements permettra à LFR de créer et de fournir un espace sûr et abordable que les personnes et les familles pourront appeler leur foyer. Nous apprécions l'investissement continu du gouvernement fédéral dans le logement abordable, qui répond à un besoin essentiel ici dans la région de Niagara. À la fin de 2021, il y avait plus de 7 500 ménages sur la liste d'attente pour un logement abordable dans la région de Niagara - et ce projet offre une lueur d'espoir à ces personnes. » - Walter Sendzik, président du conseil d'administration de la Commission de logement de la région de Niagara et maire de St.Catharines

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).





L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars, initialement lancé en octobre 2020, qui aide à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.





, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. La première phase a été un succès, et 1,5 milliard de dollars ont été ajoutés au programme dans le budget de 2021. Cet investissement a été séparé en deux volets :







investissement a été séparé en deux volets : le volet des villes : un financement de 500 millions de dollars pour les municipalités de partout au Canada;







le volet des projets : un financement de 1 milliard de dollars, attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL, l'automne dernier, mais qui n'ont pas encore été financées.





Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

