LEDUC, AB, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, les municipalités de la région de Leduc et la Leduc Regional Housing Foundation investissent ensemble 8,6 millions de dollars pour créer de nouveaux logements abordables à Leduc, en Alberta. Les logements seront situés dans l'immeuble Gaetz Landing II, un ajout à l'ensemble de logements abordables communautaires connu sous le nom de Gaetz Landing I, aménagé par la Leduc Regional Housing Foundation.

L'annonce a été faite aujourd'hui sur le site, au 4906 47th Street, à Leduc. L'immeuble d'appartements de faible hauteur appelé Gaetz Landing II offrira 24 logements d'une chambre destinés aux femmes fuyant une situation de violence et aux personnes à faible revenu. Six de ces logements seront entièrement accessibles et l'immeuble dépassera les exigences énergétiques du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2017. Les travaux de construction ont commencé en juillet et devraient se terminer d'ici mars 2024.

La répartition du financement de cet ensemble résidentiel est la suivante :

4,7 millions de dollars du volet des projets de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

2 millions de dollars de financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et l' aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 500 000 $ des municipalités de la région de Leduc ;

; 1,4 millions de dollars de la Leduc Regional Housing Foundation.

Cet immeuble peut être construit grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Cette phase a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui démontre les mesures que prend notre gouvernement pour fournir rapidement de nouveaux logements abordables partout au Canada. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous investissons dans des logements sûrs pour les personnes qui en ont le plus besoin, y compris les femmes vulnérables qui éprouvent des difficultés familiales ici, à Leduc. De tels projets ne sont possibles que grâce à de solides partenariats entre le gouvernement et la collectivité. Nous sommes fiers du travail accompli pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités À confirmer

« Tout le monde devrait avoir un endroit où se sentir chez soi, et nous savons que cela devient de plus en plus difficile pour de nombreux Canadiens. Notre gouvernement investit dans des projets tels que Gaetz Landing, afin que les personnes les plus vulnérables de Leduc et de l'ensemble du Canada disposent d'un logement abordable et accessible. Que ce soit à Leduc, ici en Alberta, ou dans les communautés de tout le Canada, nous sommes déterminés à construire plus de logements, à soutenir plus de familles et à aider tous les Canadiens à avoir un toit au-dessus de leur tête. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre

« Nous savons que les Albertains ont besoin d'options de logement abordable à l'extérieur d'Edmonton et de Calgary. L'immeuble offrira des logements sûrs et abordables aux Albertains qui vivent à Leduc. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires du secteur du logement, les organismes sans but lucratif et le secteur privé pour construire davantage de logements comme ceux-ci afin de répondre aux besoins de nos collectivités et d'accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province. » - L'honorable Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta

« La Leduc Regional Housing Foundation est très fière des services qu'elle offre dans les sept municipalités de la région de Leduc. Nous sommes heureux d'annoncer l'ajout de 24 logements à notre portefeuille avec la construction de Gaetz Landing II. Si nous avons pu concrétiser notre vision, c'est grâce au soutien et à l'engagement du conseil d'administration de la Leduc Regional Housing Foundation et des trois ordres de gouvernement : municipal, provincial et fédéral. » - Margot Hagarty, directrice générale, Leduc Regional Housing Foundation

« En tant que présidente du conseil d'administration de la Leduc Regional Housing Foundation, je suis très heureuse que notre demande de financement pour le logement abordable ait été retenue dans notre province. Nous sommes reconnaissants du soutien des trois ordres de gouvernement. Nous nous réjouissons à la perspective que ces partenariats continuent de faire croître le parc de logements dont nous avons grandement besoin pour répondre à la demande croissante de logements abordables, accessibles et appropriés dans la région de Leduc. » - Kathy Barnhart, présidente du conseil d'administration, Leduc Regional Housing Foundation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l'Initiative pour la création rapide de logements a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l'Initiative pour la création rapide de logements a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL. L' ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

d'itinérance SNL racisés La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

partenariat Une entente de 10 ans entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta a été signée le 8 mars 2019. L'entente permettra d'investir 678 millions de dollars, soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .

et le gouvernement de l' a été signée le 8 mars 2019. L'entente permettra d'investir 678 millions de dollars, soit 339 millions de dollars du gouvernement du et 339 millions de dollars du gouvernement de l' , pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en . Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités.

