HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Paul Pike, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation, et Perry Trimper, député provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé l'inauguration de l'ensemble résidentiel situé au 30, rue Mesher.

Cet ensemble d'habitation, composé de quatre logements superposés d'une chambre, est financé aux termes de l'Entente bilatérale sur le logement Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le financement total, d'environ 787 000 $, est fourni en parts égales par les gouvernements fédéral et provincial.

Construit par Churchill Construction Ltd., l'immeuble de quatre logements comprend deux logements d'une chambre entièrement accessibles en fauteuil roulant, situés au rez-de-chaussée, et deux logements d'une chambre au deuxième étage. Les logements du rez-de-chaussée sont dotés d'une douche et d'une cuisine accessibles en fauteuil roulant, et les entrées sont sans marche.

L'ensemble comprend des caractéristiques de conception universelle, notamment des portes extérieures et intérieures et des corridors élargis, ainsi que des poignées de porte et des robinets de type bec-de-cane. L'efficacité énergétique et la durabilité sont également des éléments clés de la conception et de la construction de l'immeuble.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous créons quatre logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin au Labrador. L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant dans nos efforts continus pour produire des résultats significatifs et accroître l'abordabilité pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'accès au logement est un droit de la personne et il est essentiel au sentiment de dignité, de sécurité et d'inclusion. Cet ensemble résidentiel est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce à cette collaboration avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement fédéral contribue de manière concrète à ce que les personnes les plus vulnérables au Labrador aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador

« L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons collaborer avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour accroître l'offre de logements sûrs, stables et abordables dans notre province. L'accès à un tel logement est un facteur social déterminant de la santé et favorise l'inclusion sociale et économique. » - L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Je suis ravie de voir que le nouvel immeuble de quatre logements de la rue Mesher est achevé et prêt à être occupé. Félicitations au gouvernement fédéral et à la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador d'avoir fait avancer ce projet dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, ainsi qu'à Churchill Construction pour ses compétences et son expertise en construction. » - L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation

« L'achèvement de cet ensemble résidentiel important marque le début d'une nouvelle vie pour les quatre familles qui occuperont ces logements. Je me réjouis pour les nouveaux locataires et je tiens à souligner la contribution financière des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que la qualité du travail de Churchill Construction Ltd. » Perry Trimper, député provincial de Terre-Neuve-et-Labrador

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

