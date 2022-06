L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, en compagnie de Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile et député fédéral d'Ottawa-Centre, et lea conseillèr·e Catherine McKenney, Liaison du Conseil en matière de logement et d'itinérance ont annoncé un financement fédéral de plus de 22,4 millions de dollars qui sera réparti entre trois ensembles et servira à la production d'environ 66 nouveaux logements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Situé au 44, rue Eccles, à Ottawa, le premier ensemble résidentiel sera exploité par Conerstone Le Pilier logements pour femmes. Les travaux permettront de convertir un immeuble de bureaux existant, de trois étages et demi, en 46 logements avec services de soutien pour femmes seules.

Le deuxième ensemble sera situé au 256, rue Saint-Denis, à Vanier, et sera exploité par la société de logement sans but lucratif Gignul. Il comprendra 12 maisons en rangée superposées et sera destiné aux personnes et aux familles autochtones.

Le troisième ensemble résidentiel, qui sera exploité par les Bergers de l'espoir, sera situé au 216, rue Murray, à Ottawa. Environ huit logements seront créés, pour soutenir les femmes autochtones en situation d'itinérance. Ce projet est la deuxième phase d'un complexe d'habitation qui comprend déjà 40 logements avec services de soutien financés dans le cadre de la première série de l'Initiative de création rapide de logement.

Les nouveaux investissements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements représenteront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logement est une étape cruciale pour soutenir les personnes les plus vulnérables à Ottawa. Ces nouvelles maisons offriront à leurs résidents stabilité et sécurité. C'est une autre façon pour notre Stratégie nationale sur le logement de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à cette annonce, nous donnons une chance aux membres de notre collectivité qui sont vulnérables, en particulier en répondant aux besoins des Autochtones vivant en milieu urbain. Le fait d'avoir accès à des logements sécuritaires, supervisés et abordables aidera à apporter un changement positif dans leur vie et dans la collectivité. En collaboration avec la ville d'Ottawa et les intervenants locaux, nous veillons à ce que tous les résidents d'Ottawa et de toute la province aient un logement sûr et abordable. » - l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier

« Dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logement, notre gouvernement fédéral investit dans des logements sécuritaires, abordables et supervisés ici à Ottawa-Centre et partout au Canada. Ce programme contribue à réduire l'itinérance chronique et à faire en sorte que plus de Canadiens aient un chez-soi. Il y a encore du travail à faire, et je demeure déterminé à travailler avec mes collègues et la collectivité pour créer des logements plus abordables et plus accessibles à Ottawa, afin d'améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit de notre Stratégie nationale sur le logement en action. » - Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile et député fédéral d'Ottawa-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui était une étape importante en vue d'offrir des logements sécuritaires et abordables aux personnes de notre ville qui en ont le plus besoin. Le financement accordé dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logement aura une incidence extrêmement positive sur nos résidents les plus vulnérables et contribuera à mettre fin au cycle de l'itinérance. J'aimerais remercier le gouvernement fédéral de son engagement à aider les personnes et les familles à avoir un chez-soi sécuritaire. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. Pour que davantage de logements abordables puissent être construits rapidement, le Budget de 2022 prévoit de fournir 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, afin de prolonger l' Initiative pour la création rapide de logements.

Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 nouveaux logements abordables, et au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que 41 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

