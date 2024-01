SAINT JOHN, NB, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick et la ville de Saint John fournissent un financement combiné de plus de 7 millions de dollars pour la construction de 39 nouveaux logements abordables à Saint John.

Situé au 67 avenue Broadview, à proximité des écoles et des services, le projet Barrack Green Residences par Kaléidoscope Social Impact sera bientôt un bâtiment de quatre étages, offrant un mélange de logements d'une, deux et trois chambres à coucher.



Barrack Green ne fournira pas seulement des logements, mais aussi une communauté de personnes qui pourraient être confrontées à des défis similaires. En collaboration avec New Brunswick Social Pediatrics, une agence interprofessionnelle de services communautaires qui s'occupe des enfants et de leurs familles au Nouveau-Brunswick, Barrack Green Residences a pour objectif de servir les familles dirigées par des femmes qui se remettent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie.



Le projet devrait être achevé en novembre 2024.

Le financement fourni pour ce projet est le suivant :

4 513 028 $ du gouvernement fédéral, dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)

2 730 000 $ de Développement social Nouveau-Brunswick

200 000 $ de la ville de Saint John

100 000 $ de Kaleidoscope Social Impact

Le financement fédéral est possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de l'ICRL, ce qui porte le total du programme à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays.

« Tout le monde mérite un chez soi sûr et abordable, et nous savons que cela devient de plus en plus difficile pour de nombreux Canadiens. Notre gouvernement investit dans des projets tels que le projet Barrack Green Residences pour veiller à ce que les personnes les plus vulnérables de Saint John et de tout le Canada disposent d'un logement abordable et accessible. Que ce soit ici, au Nouveau-Brunswick, ou dans les collectivités du Canada, nous sommes déterminés à construire plus de logements, à soutenir plus de familles et à aider tous les Canadiens à avoir un toit au-dessus de leur tête. » - Wayne Long, député de Saint John - Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Collectivités et de l'Infrastructure

« L'un des principaux piliers de notre stratégie provinciale en matière de logement est l'engagement d'offrir un foyer sûr aux Néo-Brunswickois vulnérables. Les projets tels que les résidences Barrack Green ne visent pas seulement à loger nos citoyens. Ils visent à soutenir les personnes les plus vulnérables. Il s'agit de dignité et d'autonomisation. Ils concernent la communauté. L'investissement dans des projets importants comme celui-ci témoigne de l'approche multidimensionnelle adoptée par notre gouvernement pour aider à mettre fin à la crise du logement et pour rendre le logement abordable, accessible et durable pour tous » - L'honorable Jill Green, ministre du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« Chaque résident de la ville de Saint John a droit à un logement sûr et durable, ce qui constitue un défi de taille dans le contexte de la crise nationale du logement. Les programmes, tels que l'Initiative pour la création rapide de logements, sont essentiels à la création de possibilités de logement qui mettent l'accent sur la sûreté, la sécurité, la dignité et le bien-être de nos résidents. Les 39 logements de Barrack Green Residences apporteront à notre ville une stabilité supplémentaire en matière de logement, qui fait cruellement défaut, et contribueront à renforcer le sentiment d'appartenance des personnes les plus démunies de notre communauté. » - Donna Reardon, maire de la ville de Saint John

« Le logement abordable est un facteur déterminant de la santé. L'ensemble Barrack Green permettra à 39 familles de se loger convenablement et à un prix abordable, ce qui jettera les bases d'un avenir sain. Le programme ICRL de la SCHL, le programme de logement locatif abordable, les suppléments au loyer provinciaux et le soutien de la ville de Saint John sont tous essentiels pour permettre la construction de cet ensemble. Les promoteurs sans but lucratif comme nous ne pourraient pas construire sans ce soutien et nous nous réjouissons à l'idée d'en recevoir d'autres pour relever le défi du logement à Saint John. » - Seth Asimakos, cofondateur et directeur général, Kaléidoscope Social Impact

Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables achevés.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Depuis la création de l'ICRL, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la construction de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Ce programme aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

