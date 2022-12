KINGSTON, ON, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) et député fédéral de Kingston et les Îles, de Bryan Paterson, maire de Kingston, de Mary Lynn Cousins Brame, directrice générale de la Kingston & Frontenac Housing Corporation et de Kimberley Mansey-Walker, présidente de Kingston Co-operative Homes Inc., a annoncé un investissement combiné de plus de 50 millions de dollars pour soutenir la construction de 130 logements à Kingston. Ce montant comprend une contribution de près de 30 millions de dollars du gouvernement du Canada.

Ces logements font partie de deux ensembles résidentiels destinés à certains groupes prioritaires, notamment les femmes et les enfants, et sont situés au 1316-1318, rue Princess.

Le premier ensemble sera exploité par la Kingston & Frontenac Housing Corporation. L'immeuble de 92 logements a reçu 19,6 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 11,1 millions de dollars de la Ville de Kingston. Il sera doté d'un bureau au rez-de-chaussée, où un programme de services de soutien aux locataires aidera et soutiendra les résidents ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Des services d'évaluation, de gestion de crise et d'intervention leur seront offerts, et d'autres ressources et services communautaires seront mis à contribution.

Le deuxième ensemble résidentiel sera exploité par Kingston Co-operative Homes. Cet immeuble comptant 38 logements abordables a reçu un financement de 9,4 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds national de co-investissement, de 4,2 millions de dollars de la Ville de Kingston et de 1,3 million de dollars de Kingston Co-operative Homes Inc., qui protégera l'abordabilité à long terme de tous les logements.

La réalisation des deux ensembles résidentiels est possible grâce aux contributions en terrains de la Ville de Kingston. La construction des immeubles devrait être achevée d'ici l'été 2024.

Citations :

« Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. C'est pourquoi nous avons créé davantage de logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin ici même, à Kingston. Ces nouveaux logements auront un effet positif sur la vie des personnes les plus vulnérables. En investissant dans des logements abordables, nous permettons à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir accès à des logements abordables de qualité dans des collectivités dynamiques et accueillantes. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'accès à des logements sûrs et abordables pour tout le monde est essentiel à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos collectivités. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont les solides partenariats avec la Ville de Kingston et d'autres partenaires ont une incidence directe et tangible sur la collectivité. Ensemble, nous aiderons à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. » - Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) et député fédéral de Kingston et les Îles

« La construction de logements abordables et solidaires est l'une de nos principales priorités de la ville. Ces deux ensembles résidentiels sont très importants pour notre communauté. De multiples organisations et niveaux de gouvernement s'unissent pour faire avancer ces projets et cela ne serait pas possible sans leur soutien. Nous sommes impatients de célébrer l'inauguration de ces projets et de voir plus de personnes emménager dans des logements abordables, dont certains offrent des services de soutien aux personnes qui en ont besoin. » - Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston

« La Kingston & Frontenac Housing Corporation a eu le plaisir de donner le coup d'envoi de son dernier projet au 1316, rue Princess, le 5 juillet 2022. Cet immeuble de 92 appartements est le plus grand ensemble de logements abordables élaboré par la KFHC. Le soutien financier de la SCHL, des gouvernements fédéral et provincial et de la Ville de Kingston a rendu possible cet ensemble résidentiel. Le modèle d'habitation à revenus mixtes qui a été établi dans le cadre de nos précédents projets de la KFHC s'est avéré efficace et constitue une approche durable pour la création de nouveaux logements communautaires. » - Mary Lynn Cousins Brame, directrice générale, Kingston & Frontenac Housing Corporation

« Nous sommes très heureux d'ajouter 38 nouveaux logements à notre coopérative grâce à cet agrandissement. Nous sommes très fiers de faire partie de la solution (à la crise du logement). » - Kimberley Mansey-Walker, présidente, Kingston Co-operative Homes

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Liens connexes :

