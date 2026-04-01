PUVIRNITUQ, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 12 millions de dollars pour aider à construire une maison d'hébergement et des logements de transition destinés à soutenir les femmes et les enfants fuyant la violence. L'ensemble d'habitation Satuivik comptera quatre logements en maison d'hébergement, un logement pour le personnel et quatre logements de transition.

L'annonce a été faite par l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. Elle était accompagnée de Lucy Qalingo, mairesse de Puvirnituq, qui a dirigé le projet afin de soutenir les femmes et les enfants de sa communauté et d'ailleurs.

Dans le cadre d'efforts supplémentaires visant à améliorer la sécurité des femmes, des enfants, des familles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada, la ministre Gull-Masty a également annoncé un investissement additionnel de plus de 63 millions de dollars sur cinq ans afin de renforcer le Programme de prévention de la violence familiale (PPVF). Ce financement permettra de soutenir le réseau existant de 46 refuges partout au pays et d'améliorer concrètement la sécurité des personnes qui fuient la violence.

Lorsque les femmes et les enfants sont en sécurité, l'ensemble des communautés s'en trouve renforcé, et cette certitude demeure au cœur de cet important travail.

Citations :

« Aucune femme ni aucun enfant ne devrait jamais avoir à choisir entre rester en situation de danger ou de n'avoir nulle part où aller. Satuivik est une réponse directe à cette réalité -- un projet porté par la communauté de Puvirnituq, bâti par la communauté, pour la communauté. Ici, les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ qui fuient la violence trouveront sécurité, dignité et un soutien enraciné dans la culture. Les protéger n'est pas une option. C'est notre responsabilité, et elle est au cœur du travail que nous réalisons ensemble. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

« Le refuge pour femmes Satuivik et les logements de transition de type quadruplex constituent un service essentiel qui sauvera des vies en offrant confort et sécurité aux femmes et à leurs familles à Puvirnituq et dans les communautés avoisinantes de la côte de la baie d'Hudson. Le conseil municipal et les résidentes et résidents de Puvirnituq se joignent à moi pour exprimer notre profonde reconnaissance au gouvernement du Canada, ainsi qu'à notre partenaire régional, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, pour avoir rendu ce projet possible. » - Lucy Qalingo, mairesse de la municipalité de Puvirnituq

Faits en bref :

L'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le programme a maintenant pris fin.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant : 12,2 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones de la Stratégie nationale sur le logement; financement d'exploitation continu de Services aux Autochtones Canada (SAC).



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]