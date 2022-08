Faire attention : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse peut contenir de l'information qui peut causer de la détresse pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert des difficultés liées à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones.

WINNIPEG, MB, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ 1 ET PATRIE DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ROUGE, le 10 août 2022 /CNW/ - L'identification de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats partout au Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels continus liés aux pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour identifier et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

Aujourd'hui, l'Aînée Betty Ross du Assiniboia Residential School Legacy Group, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 610 860 $ pour les exercices de 2022 à 2023 afin de soutenir le Assiniboia Residential School Legacy Group. Ce financement aidera à la construction d'un monument et un lieu de rassemblement à la mémoire des survivants du pensionnat d'Assiniboia à Winnipeg.

En collaboration avec les survivants et les communautés, le Assiniboia Residential School Legacy Group construit un monument commémoratif des survivants de l'ancien pensionnat d'Assiniboia. La première pelletée de terre pour ce projet a été effectuée le 4 août 2022, dans le but d'inaugurer le site publiquement lors de la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre 2022. Le groupe organisera et accueillera également des événements connexes sur le site. Ce processus dirigé par l'organisation permettra au Assiniboia Residential School Legacy Group d'entreprendre ce travail à sa manière et à son rythme.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à création de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« Il ne peut y avoir de réconciliation sans que la vérité soit d'abord entendue. En contribuant à la création de ce lieu, le Canada s'assure que davantage de personnes apprendront ce que des survivants comme moi ont vécu, et honoreront notre humanité et notre résilience. Cet apprentissage sera un bon pas sur le chemin de la réconciliation. »

Aînée Betty Ross

Survivante du système des pensionnats et membre du Assiniboia Residential School Legacy Group

« Nous reconnaissons l'importance du travail entrepris par le Assiniboia Residential School Legacy Group pour honorer les survivants du pensionnat d'Assiniboia. Nous nous engageons à soutenir leur organisation au fur et à mesure de l'évolution de leurs besoins et de leurs priorités tout au long de ce processus, en permettant au Assiniboia Residential School Legacy Group de prendre des décisions de la meilleure façon qu'il juge appropriée pour les survivants, et à son propre rythme. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le Assiniboia Residential School Legacy Group est une organisation sans but lucratif dont le mandat est d'honorer l'héritage du pensionnat d' Assiniboia par le biais d'activités commémoratives et éducatives; de promouvoir des relations positives et réconciliatrices entre les peuples autochtones et non autochtones; de favoriser la sensibilisation, la compréhension et la guérison; et de mettre en valeur la culture et la langue telles qu'interprétées et présentées par les survivants du pensionnat.

par le biais d'activités commémoratives et éducatives; de promouvoir des relations positives et réconciliatrices entre les peuples autochtones et non autochtones; de favoriser la sensibilisation, la compréhension et la guérison; et de mettre en valeur la culture et la langue telles qu'interprétées et présentées par les survivants du pensionnat. Le Budget 2022 a alloué 122 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années au Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus dans les pensionnats, ce qui porte l'investissement total du gouvernement du Canada à 238,8 millions de dollars à ce jour pour mettre en œuvre les appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation sur les enfants disparus dans les pensionnats et les informations sur les sépultures.

