Le projet prévoit la construction d'une installation de plus de 103 000 pieds carrés qui accroîtra la production de flacons finis de produits thérapeutiques et de vaccins

EDMONTON, AB, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de réaliser des investissements importants dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, afin de développer des solutions innovatrices et de renforcer la capacité nationale de biofabrication à long terme.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé une contribution de 62 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation à l'appui d'un projet de 198,5 millions de dollars de l'entreprise Entos Pharmaceuticals (Entos).

Cette contribution appuiera la construction d'une installation de plus de 103 000 pieds carrés comprenant une usine de biofabrication et un centre de recherche-développement (R-D). L'installation produira des médicaments génétiques susceptibles de traiter des infections, des cancers, des maladies rares et des maladies neurodégénératives. La plateforme technologique innovante de pointe de l'entreprise surmonte une difficulté majeure en matière de médicaments génétiques, car elle cible avec précision les parties du corps où la maladie prend naissance. Cela signifie que l'entreprise pourrait potentiellement traiter des conditions complexes telles que la fibrose kystique. En outre, l'investissement accroîtra la capacité nationale de biofabrication, consolidera les forces du Canada dans un domaine technologique émergent et facilitera l'accès à des médicaments novateurs en cas d'urgence sanitaire comme une pandémie.

Grâce à ce soutien financier, Entos fabriquera des produits thérapeutiques et des vaccins de pointe à Edmonton, en Alberta. L'entreprise maintiendra et créera 90 nouveaux emplois bien rémunérés, en plus de fournir 69 stages d'alternance travail-études à des étudiants. Le projet soutiendra l'expansion de cette entreprise biotechnologique canadienne innovante et de sa plateforme, renforcera la chaîne d'approvisionnement des médicaments génétiques et améliorera considérablement la capacité nationale de production de médicaments essentiels de prochaine génération destinés aux marchés internationaux.

« Notre gouvernement protège les générations futures de Canadiens en faisant des investissements dès aujourd'hui. En soutenant la construction de cette installation de pointe à Edmonton, nous renforçons la capacité nationale de production de thérapies et de vaccins perfectionnés, ce qui permettra au Canada d'être mieux préparé aux futures urgences sanitaires. Nous sommes déterminés à stimuler l'innovation et à bâtir un écosystème des sciences de la vie résilient afin de protéger nos concitoyens pendant de nombreuses années à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La nouvelle installation d'Edmonton donnera à notre pays les moyens de produire encore plus de médicaments qui sauvent des vies. Une capacité nationale accrue de biofabrication mènera à de meilleurs résultats de santé pour la population canadienne. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu cet investissement, car il nous aidera à construire une installation de biofabrication à la fine pointe et conforme aux bonnes pratiques de fabrication, ainsi qu'un centre de R-D axé sur l'innovation à Edmonton, en Alberta. Nous serons ainsi bien positionnés pour mettre au point, développer, produire et commercialiser des thérapies reposant sur la plateforme de véhicule protéolipide Fusogenix, répondant ainsi à des besoins cruciaux dans le domaine de la santé et comblant des lacunes dans la capacité canadienne de fabrication. »

- Le président et chef de la direction d'Entos Pharmaceuticals, John Lewis

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour la protection de la population canadienne contre de futures pandémies et d'autres urgences sanitaires ainsi que pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie innovateur et concurrentiel.

présente une vision à long terme pour la protection de la population canadienne contre de futures pandémies et d'autres urgences sanitaires ainsi que pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie innovateur et concurrentiel. En octobre 2022, Entos a obtenu une subvention de 15,5 millions de dollars du programme de production de vaccins du gouvernement de l' Alberta , en appui à la stratégie provinciale d'innovation et de technologie. Une tranche de 7,6 millions de dollars de ce financement servira à la réalisation du présent projet.

, en appui à la stratégie provinciale d'innovation et de technologie. Une tranche de 7,6 millions de dollars de ce financement servira à la réalisation du présent projet. Entos possède deux laboratoires de R-D à San Diego , en Californie. L'entreprise dirige actuellement l'aménagement d'une installation supplémentaire de 32 000 pieds carrés, qui hébergera des activités pilotes de R-D et des activités conformes aux bonnes pratiques de fabrication de phase 1 à Carlsbad , en Californie. Entos dispose également d'un bureau au Royaume-Uni.

, en Californie. L'entreprise dirige actuellement l'aménagement d'une installation supplémentaire de 32 000 pieds carrés, qui hébergera des activités pilotes de R-D et des activités conformes aux bonnes pratiques de fabrication de phase 1 à , en Californie. Entos dispose également d'un bureau au Royaume-Uni. Le budget de 2021 prévoyait une somme de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie dynamique ainsi que pour le renforcement de l'état de préparation aux pandémies. Ces investissements fondamentaux visent à mettre en place un bassin de talents et des systèmes de recherche de même qu'à soutenir l'essor de sociétés canadiennes du domaine des sciences de la vie.

