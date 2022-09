WINNIPEG, MB, PATRIE DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ROUGE, MANITOBA MÉTIS FEDERATION, le 22 sept. 2022 /CNW/ - La présence de sépultures anonymes sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour localiser les sépultures et rendre hommage aux enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

Aujourd'hui, le président de la Manitoba Métis Federation (MMF), David Chartrand, et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, ont annoncé un financement de 1 417 835 $ pour les exercices de 2022 à 2024 afin de soutenir l'initiative de la MMF intitulée « Pekeywaytahihnan nutr zanfaan leur zisprii » (Nous ramenons l'esprit de nos enfants à la maison).

Cette initiative constitue la première phase des plans de la MMF et servira de base aux travaux futurs, qui comprennent la formation d'un comité de survivants chargé de guider les initiatives futures, la collecte de connaissances, la recherche de documents d'archives, l'engagement communautaire et les plans de commémoration. Ce processus dirigé par la communauté permettra à la MMF d'entreprendre ce travail à sa façon et à son rythme et s'inscrit dans le cadre des relations de gouvernement à gouvernement entre la MMF et le gouvernement du Canada.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à la construction des relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« En tant que gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, il est très important d'aider les survivants des pensionnats et des externats à poursuivre leur chemin de guérison. Les torts causés à notre peuple par des individus et des politiques au sein de ces institutions ont des répercussions durables sur nos familles, nos communautés et notre Nation. Il est important que tous les Canadiens reconnaissent que les systèmes de pensionnats et d'externats faisaient partie d'efforts globaux visant à effacer notre culture et notre identité en tant que peuple et Nation autochtones distincts - des efforts qui incluent la rafle des années 60 et le système de protection de l'enfance d'aujourd'hui. Pour favoriser notre guérison et continuer à gagner en force, il est essentiel que nous honorions la mémoire des enfants et des familles qui nous ont quittés et que nous travaillions à restaurer et à revitaliser la riche culture et le patrimoine qui ont été pris à ceux qui ont survécu à ces systèmes. »

David Chartrand, président

Manitoba Métis Federation

« La Manitoba Métis Federation mène un travail incroyablement important pour les survivants métis des pensionnats du Manitoba. Nous comprenons que les survivants savent mieux que quiconque comment aller de l'avant, et c'est pourquoi l'initiative Pekeywaytahihnan nutr zanfaan leur zisprii est si importante. Notre gouvernement continuera de travailler avec la MMF sur ces priorités communes afin qu'elle puisse aider ses citoyens et faire progresser la guérison. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Manitoba Métis Federation continue de promouvoir la préservation du patrimoine des Métis de la rivière Rouge et de transmettre aux jeunes générations la richesse de leur culture, de leur langue et de leur histoire.

Le Budget 2022 a alloué 122 millions $ supplémentaires au cours des 3 prochaines années au Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus dans les pensionnats, ce qui porte l'investissement total du gouvernement du Canada à 238,8 millions $ à ce jour pour mettre en œuvre les appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation sur les enfants disparus dans les pensionnats et les informations sur les sépultures.

La Ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats indiens offre des services de soutien affectif et d'orientation en cas de crise aux survivants des pensionnats et à leurs familles. Appelez sans frais la ligne de crise au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre également un soutien à tous les Autochtones. Les conseillers sont disponibles par téléphone ou par clavardage en ligne. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut. Appelez sans frais la ligne au 1-855-242-3310 ou clavardez à l'adresse https://www.espoirpourlemieuxetre.ca

La Ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre des services de soutien affectif et d'orientation en cas de crise aux personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et aux personnes 2ELGBTQQIA+. Appelez sans frais la ligne d'écoute au 1-844-413-6649. Ce service est disponible 24 heures sur 24.

Liens connexes

Manitoba Métis Federation

Enfants disparus des pensionnats - Financement de l'aide communautaire

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec: Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias: Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Kat Patenaude, Conseillère en relations avec les médias, Manitoba Métis Federation204-801-7710, [email protected]