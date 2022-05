Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens survivants des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à tous les Autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PREMIÈRE NATION SAGKEENG, MB, le 4 mai 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

La découverte de tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats un peu partout au Canada est un rappel tragique des mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans ces établissements. Le gouvernement du Canada collabore avec les survivants ainsi qu'avec les dirigeants autochtones, les familles et les communautés touchés, par l'entremise des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés aux séquelles laissées par les pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour localiser et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La Première Nation Sagkeeng a entrepris des travaux liés au pensionnat de Fort Alexander (Pine Falls) et à la recherche de lieux de sépulture possibles situés sur le terrain. Cette initiative communautaire a nécessité la collecte de connaissances auprès des Aînés. Les travaux d'enquête sur le terrain dans les zones liées à l'emplacement de l'école sont en cours depuis juillet 2021. Ce travail a permis de réunir, à des fins cérémonielles, des représentants de plus de 30 communautés qui ont été touchées par les pensionnats.

Aujourd'hui, le chef Derrick Henderson, de la Première Nation Sagkeeng, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'octroi d'un financement de 610 093 $ dans le cadre du programme Enfants disparus des pensionnats indiens : Financement de l'aide communautaire, à l'appui de l'initiative de la Première Nation Sagkeeng concernant l'utilisation du géoradar sur le site du pensionnat de Fort Alexander. Ce financement contribuera à la recherche archivistique, au soutien de la santé mentale et du bien-être, ainsi qu'aux efforts de commémoration des enfants disparus qui ont fréquenté le pensionnat.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à la construction de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Avec les nombreuses recherches en cours sur les sites des anciens pensionnats, il est important pour Sagkeeng de faire ce que nos membres nous ont demandé de faire : effectuer des recherches sur ces lieux et mettre un terme à la question des "enfants disparus" une fois que nous aurons les résultats. »

Chef Derrick Henderson

Première Nation Sagkeeng

« Nous reconnaissons le leadership de la Première Nation Sagkeeng qui entreprend l'important travail de localisation et de commémoration des lieux de sépulture des enfants de l'ancien pensionnat de Fort Alexander. Tout en continuant à réparer les torts causés et à découvrir la vérité, nous soutiendrons les survivants, les familles et la communauté de la Première Nation Sagkeeng, alors qu'ils travaillent à la guérison dans le but de tourner la page sur ces expériences. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Première Nation Sagkeeng est une communauté des Premières Nations signataires du Traité no 1 et du Traité no 3, et elle est composée des Anicinabe qui ont résidé dans la réserve no 3 d'Alexander ou à proximité, le long de la rivière Winnipeg et de la baie Traverse. La Première Nation Sagkeeng compte une population d'environ 7 637 personnes, dont 3 352 vivent dans la réserve.

et de la baie Traverse. La Première Nation Sagkeeng compte une population d'environ 7 637 personnes, dont 3 352 vivent dans la réserve. À partir de 2021−22, le gouvernement du Canada offre un soutien de 610 093 $ à la Première Nation Sagkeeng dans le cadre du programme Enfants disparus des pensionnats indiens : Financement de l'aide communautaire de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés sur le plan culturel, afin d'aider les communautés autochtones à faire face aux répercussions continues des pensionnats indiens et à en guérir, dont 83 millions de dollars d'investissements supplémentaires pour le financement du soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats. Ces 83 millions de dollars viennent s'ajouter aux 33,8 millions de dollars annoncés dans le Budget de 2019, pour un investissement total de 116,8 millions de dollars pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

