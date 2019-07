Le Canada soutient des solutions canadiennes visant à protéger la nature dans le cadre de 22 projets répartis dans l'ensemble du pays

DARTMOUTH, NS, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Entouré de trois océans et abritant le plus long littoral au monde ainsi que la vaste forêt boréale qui est en quelque sorte le poumon de notre planète, le Canada est le territoire d'accueil de nombreuses espèces sauvages. Protéger notre nature favorise notre santé et est bénéfique pour nos collectivités et pour les générations futures.

Dans le cadre du Fonds pour dommages à l'environnement, le Canada appuie la conservation des espèces sauvages et restaure les aires endommagées par les activités humaines. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a accordé un financement de plus de 2,4 millions de dollars à 22 projets communautaires de restauration environnementale en Alberta, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.

Le Fonds pour dommages à l'environnement fait en sorte que les pénalités imposées par les tribunaux pour des infractions environnementales servent à réaliser des projets qui protègent les espèces sauvages et qui permettent de préserver, de restaurer ou d'améliorer notre environnement naturel. Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds pour dommages à l'environnement, continuera de veiller à ce que les amendes et les paiements découlant d'infractions environnementales soient investis dans des initiatives visant à protéger l'environnement.

Citation

« Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et pour préserver notre nature. En collaborant avec les collectivités de tout le pays, nous prenons des mesures concrètes dans le cadre de ce programme pour protéger nos espèces sauvages et restaurer la nature. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Depuis la création du Fonds pour dommages à l'environnement en 1995, 341 projets d'une valeur totale de plus de 21,7 millions de dollars ont obtenu du financement.

Le Fonds pour dommages à l'environnement est fondé sur le principe du « pollueur-payeur », ce qui contribue à faire en sorte que les personnes qui causent des dommages à l'environnement ou à des espèces sauvages assument la responsabilité de leurs gestes.

Le Fonds pour dommages à l'environnement reçoit les sommes perçues à la suite d'amendes, d'ordonnances de la cour et de versements volontaires en application de diverses mesures législatives, notamment : la Loi sur les pêches, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .

