LA POCATIÈRE, QC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, député de Louis-Hébert et lieutenant du Québec, s'est joint aux représentants d'Alstom Canada afin de souligner un investissement fédéral historique dans le transport collectif qui générera d'importantes retombées économiques pour le Québec, notamment plusieurs emplois bien rémunérés créés aux installations d'Alstom à La Pocatière et à Saint-Bruno-de-Montarville.

La semaine dernière, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement à renforcer l'économie canadienne et à soutenir les travailleurs canadiens en faisant l'annonce d'un financement pour l'acquisition de nouvelles rames de métro destinées à la ligne 2 du métro de Toronto. Cet investissement, annoncé le 15 janvier, soutiendra 150 emplois dans les installations d'Alstom à Saint-Bruno-de-Montarville, ainsi que plus d'une centaine à l'usine de La Pocatière.

Plus précisément, le gouvernement du Canada investit plus de 950 millions de dollars pour l'acquisition de 55 nouvelles rames de métro destinées à la ligne 2 du métro de Toronto. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers sa politique « Achetez canadien », une stratégie visant à garantir que les fonds publics servent à soutenir les emplois, les entreprises et les collectivités du Canada partout au pays.

Grâce aux initiatives liées à la politique « Achetez canadien », le gouvernement fédéral priorisera l'industrie manufacturière canadienne ainsi que l'utilisation de matériaux canadiens. À cette fin, les nouvelles rames de métro comporteront désormais 55% de contenu canadien.

Avec un contenu canadien atteignant 55%, ce projet soutient directement l'économie canadienne, contribue à la vitalité des collectivités locales et renforce la position du Québec comme un acteur clé dans la transition vers un transport collectif moderne, fiable et durable à l'échelle du pays. En tirant parti de la politique « Achetez canadien », cet investissement contribuera au soutien de plus de 900 emplois directs et de 1700 emplois indirects au total à l'échelle nationale. Il placera les travailleurs et les industries du pays au premier plan, permettant ainsi au Canada d'être plus concurrentiel sur les marchés internationaux, aujourd'hui et à long terme.

« L'investissement d'aujourd'hui démontre clairement que lorsque nous choisissons d'acheter canadien, nous protégeons les emplois de qualité ici même au Québec. En soutenant plus de 600 emplois à Saint-Bruno-de-Montarville, La Pocatière, Kingston et Thunder Bay, nous renforçons notre expertise manufacturière, dynamisons les économies de nos régions et affirmons notre volonté de bâtir un réseau de transport moderne, durable et véritablement au service de nos communautés.»

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, député de Louis-Hébert et lieutenant du Québec

« Quand on achète canadien, on appuie nos travailleurs. Dans une période marquée par des changements dans la dynamique du commerce mondial, le gouvernement du Canada continuera de protéger, de créer et d'attirer des investissements dans l'industrie et le secteur manufacturier canadiens. Cette annonce en est la preuve : lorsqu'on encourage le savoir-faire canadien, on renforce notre économie, on protège de bons emplois et on bâtit un avenir plus résilient pour tous. »

La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Nous remercions la Commission de transport de Toronto ainsi que nos partenaires gouvernementaux de la confiance qu'ils accordent à Alstom pour la fourniture des nouvelles rames de métro. Ces rames de prochaine génération, à la fine pointe de la technologie, contribueront à rehausser la performance du service et le confort des passagers. Ces nouveaux véhicules seront conçus par nos ingénieurs à Saint-Bruno-de-Montarville et assemblés à Thunder Bay, avec le soutien de notre usine de La Pocatière ainsi un réseau élargi de fournisseurs locaux. Avec la création de près de 1 000 emplois au pays, dont 280 au Québec, ces nouvelles rames de métro établissent une nouvelle norme en matière de fabrication au Canada, par des Canadiens pour les Canadiens.»

Michael Keroullé, président et chef de la direction, Alstom Amériques

Le gouvernement du Canada investit un total de 950 900 000 $ pour l'acquisition de 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 du métro de Toronto.

Cet investissement permettra de soutenir plus de 900 bons emplois bien rémunérés dans les installations d'Alstom au Québec et en Ontario, dont plus de 600 à Saint-Bruno-de-Montarville, La Pocatière, Kingston et Thunder Bay.

Ce projet s'inscrit dans l'engagement de financement sur 10 ans déjà annoncé dans le cadre du volet Financement de base du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC). À compter d'avril 2026, la Commission de transport de Toronto recevra jusqu'à 1,2 milliard de dollars en financement du FTCC sur une période de 10 ans, de 2026 à 2036.

La politique « Achetez canadien » du gouvernement du Canada transforme en profondeur la façon dont le gouvernement fédéral achète des biens et des services. Cette politique fait du Canada son propre meilleur client en renforçant les industries nationales, en soutenant les travailleurs canadiens et en bâtissant une économie plus résiliente et diversifiée dans un contexte commercial mondial en constante évolution.

Le volet de financement de base du FTCC offre un soutien prévisible et à long terme aux collectivités canadiennes dotées de réseaux de transport en commun existants. Le fonds contribue à améliorer l'accessibilité et la fiabilité du transport collectif, à encourager des options de transport plus propres, à faciliter l'accès aux services essentiels et aux possibilités économiques pour les Canadiens, et à soutenir la durabilité environnementale et le bien-être social.

Le gouvernement de l'Ontario égalera l'investissement du Canada afin d'aider la TTC à acquérir 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 du métro de Toronto, en partenariat avec le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto.

