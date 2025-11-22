COQUITLAM, BC, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. En cette Journée nationale de l'habitation, nous réaffirmons notre engagement à résoudre la crise du logement au Canada en travaillant avec tous les ordres de gouvernement pour créer plus de logements abordables et nous assurer que tout le monde au Canada a un chez-soi.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Plus tôt aujourd'hui, Maisons Canada a lancé son cadre stratégique d'investissement, une étape importante dans la façon dont le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans l'aménagement de logements collectifs depuis des décennies. En cette Journée nationale de l'habitation, nous reconnaissons le travail des personnes qui militent sans relâche pour accroître le nombre de coopératives d'habitation au Canada.

À cette fin, le gouvernement fédéral investit plus de 76,3 millions de dollars pour soutenir le projet d'expansion de la Hoy Creek Housing Co-Operative à Coquitlam, qui vise à ajouter 146 logements locatifs neufs. Le nouvel immeuble, situé au 2901 Glen Drive, offrira des studios et des appartements d'une, de deux et de trois chambres destinés aux personnes à revenu modeste ou moyen. Il comprendra aussi 33 logements entièrement accessibles. Les commodités comprendront un terrain de jeu pour les résidents, une salle de conditionnement physique et un accès facile aux sentiers et aux espaces verts. Tous les résidents feront partie d'une coopérative d'habitation où ils pourront construire une collectivité dynamique axée sur un logement sûr, abordable et permanent.

Les nouveaux logements situés au cœur du centre-ville de Coquitlam seront à quelques minutes de marche de la station Lincoln du SkyTrain, ainsi qu'à proximité de nombreux autres services et commodités. La Community Land Trust Foundation sera propriétaire de l'immeuble et exploitera les nouveaux logements en partenariat avec une coopérative d'habitation. Les nouveaux logements représenteront la phase 2 des travaux d'aménagement dans ce quartier. Ils permettront d'agrandir l'ensemble résidentiel de la Hoy Creek Housing Co-Operative achevé en 2024.

Pour souligner cet investissement, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam--Port Coquitlam, Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody--Coquitlam, Gurbux Saini, député fédéral de Fleetwood--Port Kells, Jodie Wickens, ministre du Développement de l'enfant et de la famille et députée de l'Assemblée législative pour Coquitlam-Burke Mountain, Richard Stewart, maire de Coquitlam, Monica Morgan, directrice générale de Community Land Trust, et Thom Armstrong, chef de la direction de la Co-operative Housing Federation de la Colombie-Britannique ont visité le site où les logements seront bâtis. Le projet est réalisé en partenariat avec la province, par l'intermédiaire de BC Builds à BC Housing.

La Journée nationale de l'habitation nous rappelle qu'il est important que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour résoudre la crise du logement. Nous devons veiller à ce que tout le monde ait un chez-soi et à ce que personne ne soit laissé pour compte.

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. La phase 2 du réaménagement de la Hoy Creek Housing Co-Operative améliorera la vie des gens à Coquitlam. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada a un rôle important à jouer dans la construction de logements hors marché afin d'offrir plus d'options de logement abordable à la population canadienne, y compris des coopératives d'habitation. La Hoy Creek Housing Co-Operative nous montre comment bâtir des logements abordables, inclusifs et durables qui répondent directement aux besoins locaux. » - Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam--Port Coquitlam

« L'expansion de Hoy Creek est une étape importante vers la création d'un plus grand nombre de logements abordables dans nos collectivités. Grâce à notre programme BC Builds, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires pour nous assurer que la construction de ces logements se réalise rapidement, afin que les travailleurs, les familles et les aînés aient plus de choix de logements dans la collectivité où ils vivent. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« La Ville de Coquitlam est fière de contribuer 3,65 millions de dollars par l'intermédiaire de notre Fonds de réserve pour le logement abordable pour la deuxième phase de la Hoy Creek Housing Co-operative. Dans notre centre-ville, 146 logements locatifs hors marché seront construits dans le cadre de cette phase pour fournir des logements accessibles et abordables où les personnes et les familles peuvent s'enraciner. C'est en collaborant avec tous les ordres de gouvernement et le secteur sans but lucratif que nous sommes en mesure de fournir des solutions réelles et tangibles en matière de logement. » - Richard Stewart, maire de Coquitlam

« Nous sommes heureux de soutenir la création de logements à la Hoy Creek Housing Co-Operative de Coquitlam en l'exemptant des droits d'aménagement du Grand Vancouver. De telles exonérations sont l'un des moyens par lesquels le Grand Vancouver appuie les projets de construction de logements abordables dans la région. » - Mike Hurley, président du conseil d'administration du Grand Vancouver

« À la Community Land Trust, nous étions fiers à l'achèvement de la phase 1 du réaménagement, l'an dernier. Nous sommes très heureux de célébrer le lancement de la phase 2. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de financement et les membres de Hoy Creek pour accroître le nombre de logements coopératifs dans ce quartier et offrir un logement sûr, abordable et permanent à un plus grand nombre de personnes et de familles. » - Monica Morgan, directrice générale de Community Land Trust



« Il s'agit du premier ensemble résidentiel en Colombie-Britannique à être financé dans le cadre du Programme de développement de coopératives d'habitations du gouvernement fédéral, le plus important investissement fédéral dans la construction de coopératives en plus de 30 ans. Nous avons hâte d'accueillir plus de 140 ménages dans leur nouveau logement coopératif. Les coopératives ne sont pas seulement des immeubles, ce sont des collectivités dynamiques à revenu mixte. Nous espérons que ce n'est que le début d'un nouvel avenir prometteur pour le secteur des coopératives d'habitation, en pleine croissance en Colombie-Britannique. » - Thom Armstrong, chef de la direction, Co-operative Housing Federation of BC et Community Land Trust

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le financement fourni pour la Hoy Creek Housing Co-Operative est le suivant : 76,3 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du PDCH; 3,65 millions de dollars provenant du Fonds de réserve pour le logement abordable de la Ville de Coquitlam. 2,1 millions de dollars en exonération des droits d'aménagement de la part du Grand Vancouver.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Pour savoir comment la Colombie-Britannique s'emploie à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople

Cet investissement fait partie de la stratégie globale de la Province en matière de logement, dotée d'une enveloppe de 19 milliards de dollars. Il reflète aussi son engagement à offrir des logements abordables aux familles, aux personnes âgées et aux personnes seules à revenu moyen.

