Le Canada signe un accord historique sur l'éducation postsecondaire avec la Nation métisse

OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 10 juin 2019 /CNW/ - Le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, et le président du Ralliement national des Métis, Clément Chartier, ont signé un accord historique qui traduit l'engagement du gouvernement du Canada à apporter des mesures de soutien pour l'éducation postsecondaire aux étudiants métis partout au Canada.

L'accord auxiliaire entre le Canada et la Nation métisse sur l'éducation postsecondaire suit de peu des investissements fédéraux sans précédent dans l'éducation postsecondaire de la Nation métisse et découle également d'un examen de l'éducation postsecondaire annoncé dans le budget de 2017. Il donne suite aux engagements énoncés dans l'Accord entre le Canada et la Nation métisse de 2017 et constitue un pas historique vers la réduction de l'écart qui existe entre les Métis et les Canadiens non autochtones en matière d'éducation.

L'accord auxiliaire établira de nouvelles approches visant à améliorer les résultats en éducation des étudiants et des programmes de la Nation métisse et appuiera trois volets d'activités, à savoir : l'aide aux étudiants, les programmes et les services communautaires et la capacité de gouvernance.

Un travail préparatoire a été effectué dans le cadre d'un processus intensif d'élaboration stratégique commune; il témoigne du fait que les relations se sont renforcées au cours des deux dernières années. Le gouvernement du Canada a la volonté de parvenir à la réconciliation avec la Nation métisse grâce à une relation nouvelle de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération et le partenariat, principes qui sont à la base de tout changement transformateur.

« Ce moment historique marque une avancée importante dans la relation du Canada avec la Nation métisse. Grâce à cet accord, les étudiants métis auront enfin des chances égales de faire des études postsecondaires. Je félicite notre partenaire, le Ralliement national des Métis, d'offrir, par l'éducation, un avenir plus prometteur aux jeunes métis, alors que le Canada poursuit sa réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. »

« L'écart le plus flagrant entre le niveau de scolarité de notre population et celui du reste de la population se situe au niveau postsecondaire, et c'est surtout évident dans le nombre de diplômés universitaires. Cet important soutien financier fédéral à long terme pour nos étudiants au postsecondaire constitue un grand pas qui permettra à la Nation métisse de réduire cet écart et d'offrir à notre population de nouvelles possibilités de participer pleinement à la nouvelle économie. Voilà un autre exemple de la réconciliation en action. »

L'Accord entre le Canada et la Nation métisse a été signé le 13 avril 2017.

et la Nation métisse a été signé le 13 avril 2017. Le protocole d'entente entre le Canada et la Nation métisse sur l'élaboration d'accords auxiliaires sur l'éducation est entré en vigueur le 25 octobre 2018.

et la Nation métisse sur l'élaboration d'accords auxiliaires sur l'éducation est entré en vigueur le 25 octobre 2018. Le budget de 2018 comprenait un investissement unique destiné à l'éducation postsecondaire de la Nation métisse au moyen de subventions à des fonds de dotation de la Nation métisse et de la Stratégie décennale pour l'éducation postsecondaire de la Nation métisse.

Dans le budget de 2019 du gouvernement du Canada , on a proposé un investissement de 362 millions de dollars sur dix ans et de 40 millions de dollars par la suite à l'appui de l'éducation postsecondaire de la Nation métisse, l'objectif étant d'aider plus de 7 000 étudiants métis du postsecondaire.

