YELLOWKNIFE, NT, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Danny Yakeleya, président de la fiducie Our Land for the Future, ont signé un accord de subvention historique pour lancer l'initiative « T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir », l'une des plus importantes initiatives de conservation des terres menées par des Autochtones dans le monde. Grâce à de nouveaux investissements de 375 millions de dollars, dont 300 millions de dollars du Canada et 75 millions de dollars provenant de partenaires philanthropiques, l'initiative « T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir » favorisera l'intendance et la conservation menées par les Autochtones dans certains des écosystèmes boréaux et écosystèmes de la toundra dont l'intégrité écologique est la mieux préservée dans le monde, tout en créant des centaines de bons emplois ayant une grande signification culturelle de part et d'autre du territoire.

Les partenaires autochtones de l'initiative « T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir » visent à assurer la conservation et l'intendance d'une superficie allant jusqu'à 380 000 kilomètres carrés de terres et d'eaux intérieures, soit près de 30 % du territoire, y compris la protection et la conservation de plus de 2 % de la superficie du Canada dans de nouvelles aires terrestres et d'eau douce, soit près de sept fois la superficie de la Nouvelle-Écosse.

Les principales activités et initiatives susceptibles de recevoir du financement sont les suivantes :

le programme des gardiens autochtones , qui l'utiliserait pour le soutien aux opérations, à la formation, au recrutement et au perfectionnement de carrière des gardiens qui surveillent la santé écologique, protègent les sites culturels et préservent les milieux et les espèces vulnérables;

, qui l'utiliserait pour le soutien aux opérations, à la formation, au recrutement et au perfectionnement de carrière des gardiens qui surveillent la santé écologique, protègent les sites culturels et préservent les milieux et les espèces vulnérables; la création et la gestion des aires protégées, des aires de conservation, notamment les aires protégées et de conservation autochtones, qu'elles soient nouvelles ou existantes;

et la des aires protégées, des aires de conservation, notamment les aires protégées et de conservation autochtones, qu'elles soient nouvelles ou existantes; les actions climatiques , notamment la recherche, les évaluations d'impact, les stratégies d'adaptation et les activités d'atténuation liées aux changements climatiques;

, notamment la recherche, les évaluations d'impact, les stratégies d'adaptation et les activités d'atténuation liées aux changements climatiques; le développement économique local et régional axé sur la conservation, comme les économies autochtones fondées sur la récolte, l'écotourisme, le tourisme culturel, les arts traditionnels et les entreprises artisanales; le tout contribuerait non seulement à la préservation de l'environnement, mais offrirait également des débouchés économiques durables aux communautés autochtones et à la région dans son ensemble.

Ce partenariat sans précédent rassemble 21 gouvernements et organisations autochtones, le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des donateurs privés, qui travaillent ensemble pour favoriser l'intendance autochtone dans le Nord au profit de toute la population canadienne.

Aujourd'hui marque un moment charnière dans nos efforts en faveur de l'action climatique et de la conservation. Ce qui fait que l'initiative « T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir » se démarque, c'est qu'elle figure parmi les plus grandes initiatives de conservation des terres menées par des Autochtones dans le monde et qu'elle favorise des pratiques durables et stimule la croissance économique dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Cette initiative, dirigée et gérée par les peuples autochtones, fera progresser la conservation, l'intendance et le développement économique à grande échelle et à long terme dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Elle permettra de créer des centaines d'emplois de qualité ayant une grande signification culturelle, contribuant ainsi à perpétuer les modes de vie autochtones pour les générations à venir et à favoriser l'action climatique et la résilience. Cette initiative montre les progrès qu'il est possible d'accomplir grâce à une approche régionale sur mesure, qui fait appel aux communautés pour cibler les secteurs importants tant pour l'écologie que pour les cultures. Non seulement elle permet d'apporter une plus grande clarté à l'industrie, mais elle simplifiera également la planification de la conservation et l'approbation des projets. Des initiatives comme celle-ci permettront de protéger ces espaces naturels pour les générations futures.

Citations

« Partout dans le monde, les peuples autochtones sont reconnus comme des chefs de file de l'intendance environnementale, et l'initiative "T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir" est un autre exemple éloquent de leur leadership. Cet accord marque une collaboration sans précédent et permet à l'initiative de passer de la planification à l'action, nous rapprochant concrètement de l'objectif de protéger 30 % des terres d'ici 2030. Cette initiative illustre notre volonté commune de rétablir les liens, de protéger les milieux naturels et de créer un avenir meilleur pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cette initiative historique est un exemple frappant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble à la réalisation de nos objectifs communs. En soutenant le leadership autochtone, nous ne soutenons pas seulement l'intendance des terres, nous renforçons l'identité culturelle, nous créons de bons emplois, nous préservons nos écosystèmes et nous favorisons la prospérité à long terme dans le Nord. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La signature de cet accord de subvention marque un tournant majeur. Notre partenariat historique passe de la phase de planification à l'action et à la mise en œuvre. Des fonds seront bientôt versés aux partenaires autochtones pour qu'ils prennent soin des terres et des eaux et créent des possibilités durables pour le Nord. La vision que nous avons créée ensemble est en train de devenir une réalité sur le terrain. »

- Danny Yakeleya, président de la fiducie Our Land for the Future

Faits en bref

Le financement de projets pour la permanence est un modèle novateur de financement de projets de conservation qui réunit divers partenaires, tant les gouvernements que les donateurs privés, pour assurer la protection à long terme et à grande échelle des terres et des eaux intérieures.

L'initiative « T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir » est l'une des quatre initiatives de financement de projets pour la permanence annoncées en décembre 2022. Ensemble, ces quatre initiatives pourraient protéger une superficie pouvant atteindre un million de kilomètres carrés, ce qui contribuerait grandement aux objectifs de conservation du Canada.

Formé de membres autochtones, le comité de gouvernance de la fiducie Our Land for the Future sera responsable de décider comment les investissements seront distribués aux bénéficiaires autochtones chaque année pour la réalisation des activités admissibles qui appuient la vision et l'objectif de l'accord « Notre territoire pour l'avenir ».

Le Canada a joué un rôle clé dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui établit notamment une cible mondiale de conservation de 30 % des terres et des eaux d'ici 2030, en plus de reconnaître et d'appuyer le rôle essentiel que les communautés autochtones jouent pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le modèle de financement de projets pour la permanence est un outil novateur qui répond à ces deux priorités de façon fondamentale.

