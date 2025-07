GATINEAU, QC, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, aux côtés de dirigeants autochtones, donnera le coup d'envoi à un projet dans les Territoires du Nord-Ouest qui figure parmi l'un des plus importants projets de conservation des terres menés par des Autochtones au monde. Elle sera en compagnie de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de Danny Yakeleya, président de la fiducie Our Land for the Future, et de représentants des gouvernements autochtones locaux, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et d'organisations philanthropiques pour célébrer ce jalon important en vue de conserver une plus grande superficie de nature dans les Territoires du Nord-Ouest.

Activité : Annonce Date : Le lundi 21 juillet 2025 Heure : 10 h 30 (HAP) Lieu : Hôtel Explorer

4825, 49e Avenue

Salle Katimavik D

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

