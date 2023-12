Cet investissement facilitera l'accès aux soins de santé primaires, réduira les temps d'attente pour les services liés à la santé mentale et permettra un meilleur accès aux données sur la santé.

CALGARY, AB, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Les personnes vivant au Canada veulent et méritent un système de soins de santé qui leur permet d'accéder en temps voulu aux services de santé, quels que soient le moment et le lieu où elles en ont besoin. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit plus de 200 milliards de dollars sur 10 ans, comprenant 25 milliards de dollars pour des ententes bilatérales avec les provinces et les territoires, pour soutenir le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, ainsi que l'honorable Adriana LaGrange, ministre de la Santé de l'Alberta, ont annoncé aujourd'hui un accord bilatéral de 1,06 milliard de dollars sur les 3 prochaines années, ce qui constitue une étape cruciale d'un plan de collaboration de 10 ans. Cette somme, qui comprend un nouveau financement de 285 millions de dollars par année du gouvernement du Canada et le maintien d'un financement annoncé précédemment de 70 millions de dollars par année dans le domaine de la santé mentale et de la consommation de substances, contribuera à accélérer les efforts de l'Alberta pour améliorer les soins de santé et l'accès à ces soins.

Grâce à ce financement fédéral, l'Alberta dispose d'un plan d'action triennal pour améliorer son système de santé d'ici 2026 par les moyens suivants :

Accroître l'accès des Albertains aux fournisseurs de soins primaires et réduire le nombre de visites à l'urgence de patients qui pourraient être pris en charge par un cabinet de médecine familiale. Pour ce faire, on élargira les équipes de soins, on améliorera les soins virtuels et on augmentera le nombre de rendez-vous disponibles pour les patients.

Financer les prestataires communautaires pour augmenter la capacité d'imagerie diagnostique dans la province, afin de réduire les temps d'attente pour les tomodensitométries et les IRM.

Améliorer les soins aux patients en améliorant la capacité des Albertains à accéder aux services de santé numériques et à leurs propres renseignements médicaux par la mise en œuvre de services d'aiguillage électronique et l'accélération de l'échange sécurisé de données dans l'ensemble du système de santé.

Élargir les services intégrés de santé mentale pour les jeunes dans la province au moyen de programmes communautaires de jour et de programmes scolaires, et offrir plus de soutien aux jeunes ayant des besoins complexes pendant leur transition vers les services aux adultes.

Réduire les temps d'attente médians pour les services communautaires de santé mentale et de consommation de substances en établissant de nouveaux espaces de traitement et en améliorant ceux qui existent déjà, ainsi qu'en accordant la priorité à des services communautaires adaptés à la culture des Autochtones.

Veiller à ce que les peuples métis et des Premières Nations aient accès à des soins de grande qualité, adaptés à la culture et qui répondent à leurs besoins uniques en matière de santé. Pour ce faire, des fonds seront consacrés à des initiatives visant à améliorer l'accès aux soins primaires dans les communautés autochtones, et des fonds seront alloués aux communautés pour renforcer la capacité et l'infrastructure de l'effectif de la santé afin d'améliorer la collecte et l'utilisation des renseignements et des données sur la santé.

Améliorer l'accès aux soins de santé pour les Albertains mal desservis, notamment en élargissant les projets pilotes communautaires qui apportent des services de dépistage aux communautés rurales, isolées et autochtones, en développant les services de santé en français et en améliorant les soins cliniques pour les femmes.

Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont l'Alberta rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Grâce à ce nouvel accord, l'Alberta s'engage à améliorer la manière dont les informations sur la santé sont recueillies, échangées, utilisées et communiquées aux personnes vivant au Canada, à simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger, à faciliter la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada et à assumer des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action de l'Alberta est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et par les récentes discussions impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions relatives à la santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

L'Alberta et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et offrir des résultats tangibles à tous les résidents de la province, notamment en répondant aux besoins des peuples autochtones et des autres populations mal desservies et défavorisées.

« Notre gouvernement travaille avec les provinces et les territoires pour que les Canadiennes et Canadiens aient les soins de santé dont ils ont besoin. Cet accord constitue une étape importante dans notre collaboration avec l'Alberta en vue de prendre des mesures concrètes pour transformer notre système de santé. Ce financement aidera à améliorer l'accès aux soins primaires et à créer de meilleurs services en santé mentale en Alberta. Ensemble, nous continuerons de travailler à l'amélioration de la santé de toute la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« La santé mentale fait partie intégrante de la santé et, grâce à cet accord, nous travaillerons avec l'Alberta pour intégrer les soins de santé mentale et de consommation de substances en tant que composante à part entière et égale du système de soins de santé universel. Cet accord permettra de renforcer la capacité des fournisseurs de soins de santé familiale, de réduire les méfaits liés à la consommation de substances et d'élargir les soins virtuels pour les jeunes afin d'améliorer l'accès en temps opportun à des soins de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Ensemble, nous devons nous assurer que toutes les personnes au Canada ont accès au soutien et aux services nécessaires à leur santé mentale et à leur bien-être, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

« Le gouvernement de l'Alberta examine sérieusement la façon dont les soins de santé sont prodigués dans la province. C'est pourquoi nous réorientons notre système de santé de façon à ce que les Albertains aient accès aux soins nécessaires, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Le financement initial accordé par le gouvernement fédéral est un bon début et appuiera nos priorités partagées en matière de santé, à savoir l'élargissement de l'accès aux soins primaires dans l'ensemble de la province et en particulier dans nos communautés autochtones, le soutien de nos travailleurs de la santé, l'amélioration de l'accès à des soins de santé mentale de qualité et la modernisation de nos systèmes de santé. »

L'honorable Adriana LaGrange

Ministre de la Santé de l'Alberta

« Le gouvernement de l'Alberta soutient les Albertains en vue d'améliorer leur santé mentale et de favoriser le rétablissement face à la maladie mortelle qu'est la dépendance, en développant le modèle de rétablissement de l'Alberta (Alberta Recovery Model) et en réorientant son système de santé provincial. Pour ce faire, nous améliorons l'accès aux classes CASA sur la santé mentale dans toute la province, nous augmentons la capacité de traitement de la santé mentale pour les jeunes, et nous améliorons l'accès aux services de traitement de la santé mentale et des dépendances dans les communautés. Ce financement initial du gouvernement fédéral contribuera à soutenir ces initiatives albertaines alors que nous bâtissons un meilleur système de santé mentale et de traitement des dépendances pour les Albertains. »

L'honorable Dan Williams

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances de l'Alberta

Faits en bref

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation annuelle garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) au cours des 5 prochaines années, ce qui équivaut à 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

Le budget de 2023 donne un aperçu du plan d'investissement du gouvernement du Canada de plus de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées ; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés ; accroître le soutien lié à la santé mentale et à la consommation de substances ; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

Toutes les provinces et tous les territoires investissent déjà des sommes considérables pour faire avancer les progrès dans ces quatre domaines prioritaires, et le nouveau financement fédéral vient compléter et amplifier ces efforts.

Dans le cadre de ces accords bilatéraux, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le premier plan d'action triennal de l' Alberta peut être consulté ici.

. Le premier plan d'action triennal de l' peut être consulté ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et les dépendances sont incluses dans les nouveaux accords bilatéraux « Travailler ensemble ».

Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès aux soins à domicile et aux soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprendra le montant restant, soit 2,4 milliards de dollars, réparti sur 4 ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire du budget de 2017, ainsi que 3 milliards de dollars répartis sur 5 ans pour les soins à long terme provenant du budget de 2021 pour appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et pour contribuer au financement de la stabilité de l'effectif.

