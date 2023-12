CORNWALL, PE, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Les personnes vivant au Canada veulent et méritent un système de soins de santé qui leur permet d'accéder en temps voulu aux services de santé, quels que soient le moment et le lieu où elles en ont besoin. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit plus de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, pour soutenir le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, et l'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), ont annoncé aujourd'hui un accord bilatéral de plus de 94 millions de dollars sur les trois prochaines années, ce qui constitue une étape cruciale d'un plan de collaboration de 10 ans. Ce nouveau financement du gouvernement du Canada contribuera à accélérer les efforts de l'Î.-P.-É. pour améliorer les soins de santé et l'accès à ces soins.

Grâce à ce financement fédéral, l'Î.-P.-É. dispose d'un plan d'action de 3 ans pour améliorer son système de santé d'ici 2026 par les moyens suivants :

Construire 16 nouveaux centres de médecine de famille et établir un réseau de professionnels de la santé et de services fondé sur le travail d'équipe dans l'ensemble de la province, appelé le « voisinage médical du patient ». Ces innovations permettront de s'assurer que tous les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard, y compris ceux des régions rurales et éloignées, aient accès à des services de santé familiale.

Soutenir le personnel de la santé en établissant un plan stratégique visant à recruter des professionnels de la santé formés à l'étranger et en utilisant la technologie pour faciliter leur formation.

Garantir un emploi à temps plein, après l'obtention de leur diplôme, aux étudiants qui étudient dans le domaine de la santé.

Améliorer l'accès aux services de diagnostic en augmentant les services de laboratoire, en prolongeant les heures de service et en réduisant les temps d'attente pour les patients.

Continuer à financer les unités d'intervention mobiles en santé mentale et les équipes spécialisées dans le bien-être des étudiants afin d'offrir, d'ici à 2026, des services de santé mentale à 2 500 patients de plus dans des régions rurales, au sein de populations mal desservies et vulnérables, et au sein des communautés autochtones.

Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont l'Î.-P.-É. rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Grâce à ce nouvel accord, l'Î.-P.-É. s'engage également à améliorer la manière dont les informations sur la santé sont recueillies, échangées, utilisées et communiquées aux personnes vivant au Canada, à simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger, à faciliter la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada et à assumer des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, le gouvernement du Canada et l'Î.-P.-É. s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action de l'Î.-P.-É. est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et par les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Afin que les décisions en matière de santé soient abordées dans une optique de respect et de réconciliation avec les peuples autochtones, l'Î.-P.-É. mettra en place un comité de mobilisation sur la santé autochtone. Ce comité réunira les Premières Nations d'Abegweit et de Lennox Island de sorte que les deux communautés mi'kmaq de I'Î.-P.-É. participent aux décisions stratégiques dans le domaine de la santé.

L'Î.-P.-É. et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et offrir des résultats tangibles à tous les patients de la province, notamment en répondant aux besoins des peuples autochtones et des autres populations mal desservies et défavorisées.

Citations

« La population canadienne veut et mérite un meilleur accès aux services de santé, et nous devons agir maintenant pour relever les défis qui se présentent à nous. Cet accord et ce plan d'action constituent une étape importante dans notre collaboration avec l'Île-du-Prince-Édouard en vue de prendre des mesures concrètes pour transformer notre système de soins de santé. L'investissement de l'Île-du-Prince-Édouard d'une part importante des fonds fédéraux dans l'amélioration des services de santé familiale pour tous les insulaires représente un grand pas en avant pour les soins de santé de l'Î.-P.-É.. Avec l'ensemble des provinces et des territoires, nous continuerons à travailler pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour toute la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« La santé mentale fait partie de la santé globale, et grâce à cet accord, nous travaillerons avec l'Î.-P.É pour inclure les soins liés à la santé mentale et à la consommation de substances en tant que partie intégrante de notre système universel de soins de santé. Grâce à ce financement essentiel, l'Î.-P.-É. pourra continuer d'investir dans les unités d'intervention mobiles en santé mentale et les équipes spécialisées dans le bien-être des étudiants. Ensemble, nous devons veiller à ce que toute la population canadienne ait accès aux soutiens et aux services nécessaires à sa santé mentale et à son bien-être, et ce, n'importe quand et n'importe où. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

« Aujourd'hui est un grand jour pour les habitants de l'Île, et la preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Cet investissement renforcera notre système de santé et améliorera les résultats en matière de santé ainsi que l'accès aux services pour tous les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan

« La collaboration avec le gouvernement fédéral est essentielle à l'amélioration des soins de santé dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce à ce financement, nous pourrons investir davantage dans certaines grandes priorités, telles que l'expansion des centres de médecine de famille, la multiplication des efforts de recrutement à l'étranger, et bien d'autres. Nous progressons continuellement dans l'amélioration des soins de santé pour les résidents de l'Île, et ce financement est un grand pas dans cette direction. »

L'honorable Mark McLane

Ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

Les faits en bref

L'investissement « Travailler ensemble » comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation annuelle garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) au cours des cinq prochaines années, ce qui équivaut à 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements offrent aux provinces et aux territoires la souplesse pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de santé.

Le budget de 2023 donne un aperçu du plan d'investissement du gouvernement du Canada de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé de la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé :

de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé de la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : Élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées ; Soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés ; Accroître le soutien lié à la santé mentale et à la consommation de substances ; Moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

Toutes les provinces et tous les territoires investissent déjà des sommes considérables pour faire avancer les progrès dans ces quatre domaines prioritaires, et le nouveau financement fédéral vient compléter et amplifier ces efforts.

Dans le cadre de ces accords bilatéraux, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le Plan d'action triennal de l'Î.-P.-É. peut être consulté ici.

. d'action triennal de l'Î.-P.-É. peut être consulté ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et les dépendances sont inclues dans les nouveaux accords bilatéraux « Travailler ensemble ».

Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès aux soins à domicile et aux soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprendra le montant restant, soit 2,4 milliards de dollars, réparti sur quatre ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire du budget de 2017, ainsi que 3 milliards de dollars répartis sur cinq ans pour les soins à long terme provenant du budget de 2021 pour appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et pour contribuer au financement de la stabilité de l'effectif.

