VANCOUVER, BC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Toutes les personnes âgées au Canada méritent de vieillir dans la dignité, la sécurité et le confort, quel que soit leur lieu de résidence. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5,4 milliards de dollars destinés à des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires pour vieillir dans la dignité.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, ainsi que l'honorable Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, ont annoncé aujourd'hui un accord bilatéral de 733 millions de dollars sur cinq ans pour aider la population de la Colombie-Britannique à vieillir dans la dignité, près de chez eux, grâce à un meilleur accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et à des Soins de Longue Durée (SLD). Ce financement fait suite à l'accord bilatéral de 1,2 milliard de dollars avec la province annoncé en octobre 2023.

Le financement fédéral soutiendra le plan d'action quinquennal de la Colombie-Britannique visant à améliorer les soins de santé pour les personnes âgées. Ce plan prévoit :

Le développement des soins à domicile et en milieu communautaire

Continuer à développer et à intégrer les soins à domicile et en milieu communautaire pour les personnes âgées souffrant de problèmes médicaux complexes et de fragilité, afin de mieux répondre à leurs besoins tout en réduisant la pression exercée sur les hôpitaux et les services d'urgence.

L'amélioration de la disponibilité des soins palliatifs et de fin de vie Améliorer l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie pour les personnes en dehors des hôpitaux, en leur permettant de bénéficier de ces soins à domicile, dans un centre de soins palliatifs ou au sein de la communauté.

L'amélioration de la qualité des soins de longue durée Améliorer la qualité des soins prodigués aux personnes atteintes de démence par la mise en œuvre de connaissances fondées sur des données probantes, d'une formation normalisée et d'outils de suivi. Renforcer la pertinence, la sécurité et la qualité des SLD en mettant en place des normes de soins cohérentes et appropriées et en supervisant les SLD. Favoriser le vieillissement sur place en connectant les personnes âgées et vulnérables vivant chez elles .à un nouveau programme d'approche qui leur fournira des soins de longue durée, du soutien, des services et des soins de relève. Soutenir la fourniture d'excellents soins de longue durée en améliorant l'expérience des résidents, en recrutant et en formant un personnel diversifié et qualifié, et en améliorant les conditions de travail dans les établissements de SLD .





Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont la Colombie-Britannique rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Grâce à ce nouvel accord et l'accord Travailler ensemble signé en octobre 2023, la Colombie-Britannique s'engage à améliorer la manière dont les informations sur la santé sont recueillies, échangées, utilisées et communiquées aux personnes vivant au Canada, à simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger, à faciliter la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada et à assumer des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action de la Colombie‑Britannique est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et par les récentes discussions avec le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions relatives à la santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

La Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et offrir des résultats pour les personnes âgées de toute la province, notamment en répondant aux besoins des peuples autochtones et des autres populations mal desservies et défavorisées.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens méritent des soins de santé sûrs et de qualité à tous les stades de leur vie. Par le biais de cet accord pour vieillir dans la dignité et de ce plan d'action, en collaboration avec la Colombie-Britannique, nous contribuerons à transformer le système de soins de santé de sorte que, quel que soit leur lieu de résidence, les personnes âgées de la Colombie-Britannique puissent recevoir les soins qu'elles méritent. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Les aînés méritent de vieillir avec dignité et choix. Ainsi, ils peuvent vieillir selon leurs propres termes. Rien de cela n'est possible sans un système de santé solide. Les investissements que nous faisons en Colombie-Britannique le renforceront davantage. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr

Ministre des Aînés

« La population des personnes âgées de la Colombie-Britannique augmente rapidement et, dans certaines communautés, à un rythme sans précédent, et il en va de même pour la demande de soins de santé. L'accord de financement bilatéral annoncé aujourd'hui renforce les investissements de la Colombie-Britannique pour répondre à ce besoin à court et à long terme en améliorant l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, aux soins palliatifs et de fin de vie, ainsi qu'aux soins de longue durée pour les personnes âgées et leurs familles. Je me réjouis de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour faire en sorte que les personnes âgées de la Colombie-Britannique puissent vieillir dans la dignité à la maison et pour poursuivre notre collaboration en vue d'améliorer la santé et le mieux-être de la population britanno-colombienne. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

« Les habitants de notre province méritent de savoir que leurs gouvernements travaillent ensemble pour que les personnes âgées puissent avoir accès à des soins de santé de qualité, essentiels à leur mieux-être à mesure qu'elles vieillissent et près de chez elles. En élargissant continuellement l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux soins de longue durée dont la population britanno-colombienne a besoin, nous renforcerons et améliorerons les soins aux personnes âgées afin que les personnes âgées de nos communautés puissent vivre une vie plus saine et vieillir gracieusement entourées de leurs proches. »

Harwinder Sandhu

Secrétaire parlementaire de la Colombie-Britannique pour les services aux personnes âgées et les soins de longue durée

Faits en bref

Dans le cadre du plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens , le gouvernement collabore avec les provinces et les territoires à la mise en œuvre de deux séries d'accords bilatéraux, dont l'un vise à aider les personnes au Canada à vieillir dans la dignité, près de chez elles, en ayant accès à des soins à domicile, en milieu communautaire ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire.

L'accord « Vieillir dans la dignité », qui vient compléter l'accord « Travailler ensemble », prévoit 2,4 milliards de dollars sur quatre ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire (budget de 2017) et 3 milliards de dollars sur cinq ans pour les soins de longue durée (budget de 2021) afin d'appliquer des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité de la main‑d'œuvre. Vous trouverez ici le plan d'action et l'accord de la Colombie-Britannique pour vieillir dans la dignité.

Le budget de 2023 donne un aperçu du plan d'investissement du gouvernement du Canada de plus de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien lié à la santé mentale et à la consommation de substances; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

L'accord triennal « Travailler ensemble » et le plan d'action connexe de la Colombie‑Britannique, annoncés le 10 octobre, sont liés à ces priorités communes en matière de santé. Ils peuvent être consultés ici .

Le plan Travailler ensemble prévoit également une augmentation annuelle garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) au cours des cinq prochaines années, ce qui équivaut à 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et les dépendances sont incluses dans les nouveaux accords bilatéraux « Travailler ensemble ».

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709