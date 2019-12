Le Canada sera l'hôte du Forum mondial de l'économie circulaire 2020 à Toronto

TORONTO, le 2 déc. 2019 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les entreprises canadiennes mettent au point des solutions novatrices pour prolonger la durée de vie des produits et détourner des sites d'enfouissement une grande partie de nos déchets. Voilà le concept de l'économie circulaire : prolonger la durée de vie de nos ressources et réduire la pollution en les réutilisant, en les recyclant ou en les réparant.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que le Canada sera l'hôte du Forum mondial de l'économie circulaire 2020. Cet événement est organisé conjointement par le gouvernement du Canada et Sitra, le fonds d'innovation finlandais, et se tiendra à Toronto, en Ontario, du 29 septembre au 1er octobre 2020. Il s'agit du tout premier forum mondial du genre en Amérique du Nord.

Le Forum mondial de l'économie circulaire est un événement qui réunit des dirigeants, des entreprises, des décideurs et des experts du monde entier pour présenter des solutions en vue d'une économie circulaire. Le Forum 2020 sera une plate-forme mondiale pour poursuivre les discussions nationales et internationales sur les nouveaux modèles d'affaires qui exploitent mieux nos ressources naturelles, diminuent les déchets et la pollution et accélèrent la transition vers une économie propre. Cet événement sera une occasion pour les entreprises, les organismes de recherche et les universités de se réunir pour présenter leurs technologies, trouver de nouveaux marchés et rencontrer des innovateurs et des investisseurs de calibre mondial.

Une approche circulaire de l'innovation dans les entreprises permettra non seulement d'économiser de l'argent et d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux, mais peut également aider à créer de bons emplois dans toutes les industries du pays tout en protégeant l'environnement.

Citations

« Mes félicitations à la ville de Toronto, un endroit merveilleux pour accueillir le Forum mondial de l'économie circulaire 2020. C'est la première fois que le Canada accueille cette conférence mondiale. Voilà qui démontre que nous avons fait des progrès importants pour passer à une économie plus circulaire et mettre au point des technologies propres afin de rendre nos entreprises plus saines et durables. »

- Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'économie circulaire est une excellente occasion pour le secteur des ressources naturelles du Canada de créer de bons emplois tout en réduisant la production de déchets. Organisé en concertation avec nos partenaires du secteur, ce forum contribuera à promouvoir une économie sobre en carbone, plus durable et plus concurrentielle. »

- Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous sommes très heureux d'organiser le quatrième Forum mondial de l'économie circulaire avec le Canada. Le Forum mondial de l'économie circulaire est une initiative de la Finlande et de Sitra, le fonds d'innovation finlandais. Ensemble, nous pouvons accélérer la transition mondiale vers une économie circulaire. »

- Mari Pantsar, directrice, Économie circulaire neutre en carbone, Sitra

Faits en bref

L'économie circulaire est un nouveau modèle durable qui maintient les ressources en service le plus longtemps possible, en tire le maximum de valeur pendant leur utilisation, puis récupère les produits et les matériaux à la fin de chaque vie utile pour les transformer.

Créé en 2017, le Forum mondial de l'économie circulaire est une initiative de la Finlande et de Sitra.

Le Forum mondial de l'économie circulaire 2019 s'est déroulé du 3 au 5 juin à Helsinki , en Finlande.

, en Finlande. Le Forum mondial de l'économie circulaire 2020 sera organisé conjointement par Environnement et Changement climatique Canada , au nom du gouvernement du Canada , et Sitra.

, au nom du gouvernement du , et Sitra. Les partenaires du Forum comprennent la Circular Economy Leadership Coalition (Coalition pour le leadership en matière d'économie circulaire), la Fondation Ellen MacArthur, la Commission européenne, le gouvernement de la Finlande, l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Platform for Accelerating the Circular Economy (Plate-forme pour l'accélération de l'économie circulaire), le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le World Business for Sustainable Development (Conseil mondial pour le développement durable des entreprises).

Produits connexes

Liens connexes

Sitra (en anglais seulement)

Circular Economy Leadership Coalition (en anglais seulement) (Coalition pour le leadership en matière d'économie circulaire)

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca; Forum mondial de l'économie circulaire, ec.fmec-wcef.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca