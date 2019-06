OTTAWA, le 4 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens savent que nous devons trouver de nouvelles façons pour réduire nos déchets et utiliser nos ressources plus efficacement. Lorsque nous ne recyclons pas ou ne réutilisons pas les matériaux correctement, et qu'ils se retrouvent dans des sites d'enfouissement, c'est leur valeur économique que nous jetons.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, ont annoncé que le Canada sera l'hôte du Forum mondial de l'économie circulaire 2020, en partenariat avec le Fonds finlandais d'innovation, Sitra. Le Canada a déjà commencé à bâtir une économie circulaire qui profite aux gens, à l'économie et à l'environnement.

Le Forum 2020 sera le premier événement international de grande envergure à attirer des leaders de l'économie circulaire en Amérique du Nord. Ce sera l'occasion pour le Canada de faire valoir son talent sur la scène internationale. Les innovateurs canadiens travailleront avec leurs homologues internationaux pour trouver de nouvelles possibilités et des solutions novatrices qui permettront de transformer les matériaux destinés aux sites d'enfouissement en nouveaux produits et en nouvelles possibilités commerciales. En travaillant ensemble, le Canada et ses partenaires bâtiront des économies solides et durables au pays et à l'étranger.

Contrairement au modèle d'affaires traditionnel qui consiste à « prendre, fabriquer et jeter », l'économie circulaire vise à produire, distribuer et consommer les produits de manière à conserver leur valeur et les ressources aussi longtemps que possible. Les Canadiens saisissent l'occasion et de nouvelles politiques soutiennent l'économie circulaire, accélérant ainsi notre transition.

Au Forum mondial de l'économie circulaire 2020, le Canada réunira des chefs de file du monde des affaires et des leaders d'opinion du monde entier. Ils échangeront des idées sur la façon dont la conception des produits et des modèles commerciaux novateurs nous aideront à réutiliser et à reconstruire les matériaux. Leurs idées nous permettront également d'exploiter de nouvelles possibilités économiques et ainsi créer les emplois propres de l'avenir.

Citations

« Les Canadiens savent que nous produisons trop de déchets qui s'accumulent dans les sites d'enfouissement et finissent dans notre environnement. En travaillant ensemble, nous pouvons trouver des moyens de recycler et de réutiliser nos ressources. Le Canada se réjouit d'accueillir les délégués du Forum mondial de l'économie circulaire 2020 en Amérique du Nord afin d'élargir les réseaux, les partenariats et les possibilités de l'économie circulaire. Travaillons ensemble pour transformer ces ordures en argent. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous voulons léguer à nos enfants une économie forte et un environnement propre. Les entreprises canadiennes sont à l'avant-garde des technologies propres à l'échelle mondiale et bon nombre de nos innovations locales ne produisent aucun déchet. Les technologies propres et zéro déchet sont la prochaine vague d'innovation. Elles soutiendront notre économie et créeront de bons emplois, tout en protégeant notre environnement. »

- Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Faits en bref

La demande mondiale de ressources matérielles devrait doubler d'ici 2060, ce qui entraînera une augmentation des impacts environnementaux, notamment une hausse des émissions de gaz à effet de serre et de la production de déchets.

La transition vers une économie circulaire a le potentiel de générer 4,5 mille milliards de dollars de bénéfices à l'échelle mondiale.

Créé en 2017, le Forum mondial de l'économie circulaire est une initiative mondiale de la Finlande et du Fonds finlandais d'innovation, Sitra.

Le Forum mondial de l'économie circulaire 2019 aura lieu du 3 au 5 juin 2019 à Helsinki , en Finlande.

, en Finlande. Le Forum de 2020 sera le premier à se tenir en Amérique du Nord. De plus amples renseignements vous seront communiqués dans les mois à venir.

Le Forum rassemblera plus d'un millier de chefs d'entreprise, de décideurs et d'experts du monde entier pour présenter les meilleures solutions de l'économie circulaire.

Les investissements dans les technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle visant à positionner le Canada comme chef de file mondial de l'innovation et à créer de bons emplois dans la classe moyenne partout au pays.

Le Canada est le chef de file des pays du G20 en matière d'innovation dans le domaine des technologies propres. En janvier 2019, 12 entreprises canadiennes ont été nommées au palmarès Global Cleantech 100 de 2019.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338, ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca