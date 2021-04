TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir énergétique propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 50 000$ à l'entreprise de Toronto Ecohive Inc. pour sensibiliser davantage les gens aux véhicules à émission zéro (VEZ) et pour aider les Canadiens à faire des choix éclairés à l'achat d'un nouveau véhicule.

Ecohive a utilisé ces fonds pour mettre au point une application mobile à l'intention des conducteurs de véhicules électriques (VE) - Torque Network. La nouvelle appli fournit aux propriétaires et passionnés de VE, de même qu'aux experts de l'industrie, un espace numérique où ils peuvent se renseigner sur les VE, agrandir leur réseau et communiquer les uns avec les autres au moyen de fonctions de clavardage et de forums dirigés. Il est maintenant possible de télécharger l'appli iOS dans le magasin Apple au Canada.

Les fonds fédéraux proviennent de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de stations de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures viennent compléter le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui accélérera davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix, et nous les leur donnons. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« En cette période de pandémie mondiale, nous voyons des personnes au Canada et partout ailleurs dans le monde reprendre contact avec la planète et réclamer une meilleure qualité de vie sur le long terme. Avec la technologie et un brin de créativité, on peut satisfaire à cette demande. Cette application a été conçue pour créer des changements positifs et des liens de collaboration en favorisant une compréhension commune des VE et de diverses technologies perturbatrices qui améliorent le monde. »

Imran Javer

Concepteur de produits pour l'appli Torque Network

