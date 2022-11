OTTAWA, ON, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses activités à zéro d'ici 2050 grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert.

Aujourd'hui, à la COP 27, au nom de l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Canada prendra part à l'Initiative sur la carboneutralité gouvernementale.

Dans le cadre de cette initiative, les gouvernements du monde entier sont invités à donner l'exemple et à atteindre l'objectif de réduction nette des émissions provenant de leurs activités nationales d'ici 2050. En utilisant des sources d'énergie moins polluantes, en passant à des véhicules à zéro émission et en construisant des infrastructures et des immeubles verts et résilients, les gouvernements comme celui du Canada tirent parti de leur pouvoir d'achat pour saisir des occasions d'innover et de faire des choix durables en ce qui concerne leurs activités.

Le ministre Guilbeault a félicité les États-Unis du leadership dont ils ont fait preuve en présentant l'Initiative sur la carboneutralité gouvernementale aux autres pays lors de la COP 27. Le ministre a aussi souligné le travail en cours sur l'Initiative d'écologisation du gouvernement, coprésidée par les États-Unis et le Canada, qui permet aux pays du monde de mettre en commun les leçons tirées et de promouvoir l'innovation dans l'écologisation des activités gouvernementales.

Citations

« Le gouvernement du Canada montre l'exemple pour réduire à zéro les émissions de ses activités d'ici 2050. Dans le cadre de l'Initiative sur la carboneutralité gouvernementale, le Canada prend maintenant le même engagement que les gouvernements nationaux du monde entier. Il est essentiel de faire preuve de leadership et de prendre des mesures concrètes dans notre lutte commune contre les changements climatiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« Nous devons réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en construisant une économie propre et à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada donne l'exemple en écologisant ses propres activités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En prenant part à l'Initiative sur la carboneutralité gouvernementale, les pays soulignent collectivement le rôle de leadership essentiel des gouvernements pour catalyser les actions climatiques dans l'ensemble de l'économie et soutenir la réalisation d'objectifs climatiques plus larges dans leur pays.

Le Centre pour un gouvernement vert, qui fait partie du Secrétariat du Conseil du Trésor, assure un leadership pour faire en sorte que les activités du gouvernement du Canada deviennent carboneutres, résilientes aux changements climatiques et écologiques.

deviennent carboneutres, résilientes aux changements climatiques et écologiques. La Stratégie pour un gouvernement vert est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les principaux ministères et organismes du gouvernement et qui appuient l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre la carboneutralité, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités à un niveau aussi proche que possible de zéro et compenser les émissions résiduelles par une quantité équivalente d'élimination du carbone.

Lancée en 2021 par le Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada et le Council on Environmental Quality de la Maison-Blanche, l'Initiative d'écologisation du gouvernement est une tribune internationale permettant aux pays d'échanger de l'information, de promouvoir l'innovation et de communiquer les meilleures pratiques à l'appui des efforts mondiaux visant à écologiser les activités des gouvernements nationaux et à respecter les engagements de l'Accord de Paris en matière de changements climatiques.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média) : Monica Granados, Attachée de presse, Cabinet de la présidente, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-551-6020 ; Relations avec les médias : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]