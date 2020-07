OTTAWA, ON, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Le Canada est un pays océanique qui possède le plus long littoral du monde. Les Canadiens comptent sur des écosystèmes marins en bonne santé pour soutenir notre économie, notre approvisionnement alimentaire, et nos communautés côtières. Cependant, l'océan est une ressource partagée qui a besoin d'une action mondiale de conservation du milieu marin. C'est pourquoi le gouvernement du Canada se joint à d'autres pays pour plaider en faveur d'une action internationale visant à accroître la conservation et la protection de nos océans d'ici 2030.

Aujourd'hui, au cours du webinaire « Protéger les plus importantes zones des océans », la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé que le Canada a rejoint le Royaume-Uni et d'autres pays au sein de l'Alliance mondiale pour les océans. L'objectif de l'Alliance est de plaider avec des partenaires internationaux en faveur d'une action ambitieuse pour protéger au moins 30 % des océans du monde, en établissant des zones de protection marine et d'autres mesures efficaces de conservation marine par zone d'ici 2030.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, et des organisations environnementales et industrielles pour accroître la protection de nos océans. Le Canada visait à conserver 10 % des zones marines et côtières du pays d'ici 2020, et a déjà dépassé cet objectif, atteignant près de 14 % en août 2019. Les efforts du Canada, notamment la création de nouvelles zones de protection marine et la mise en place d'autres mesures de conservation efficaces par zone, ont également contribué à l'objectif international de 10 % de conservation marine avant l'échéance de 2020.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en vue de réaliser son objectif ambitieux visant à protéger 25 % des zones marines et côtières d'ici 2025, pour atteindre 30 % d'ici 2030. Par l'intermédiaire de l'Alliance mondiale pour les océans, nous nous joignons à un nombre croissant de pays aux vues similaires qui plaideront à l'échelle internationale en faveur d'une conservation de 30 % d'ici 2030 dans le monde entier. Nous travaillerons avec d'autres pays en vue d'adopter de nouveaux objectifs mondiaux ambitieux en matière de biodiversité dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique à la 15e Conférence des Parties à Kunming, en Chine, en 2021.

Le Canada se joint à l'Alliance mondiale pour les océans afin de contribuer à galvaniser les efforts internationaux en vue d'atteindre un objectif de conservation de 30 % qui permette au milieu marin et aux économies marines durables de prospérer.

Citations

« Nos océans offrent une multitude de possibilités lorsqu'on les aborde sous l'angle de la durabilité et de la gestion de l'environnement. Le Canada est fier de se joindre à l'Alliance mondiale pour les océans, qui travaille aux côtés de pays partageant les mêmes idées, qui visent à défendre notre vision commune d'océans durables et sains dans le monde entier. Nous avons fait des progrès exceptionnels en matière de protection de nos propres eaux, et il est temps de se dépasser pour aller encore plus loin. Les Canadiens s'attendent à ce que notre gouvernement soit un chef de file mondial en matière de protection de l'environnement, et ce partenariat est une autre façon pour nous d'utiliser notre voix, notre leadership, ainsi que nos ressources pour protéger nos océans et faire toute une différence à l'échelle du monde entier. »

-L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement collabore avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les organisations environnementales, et l'industrie pour faire progresser la conservation sur les terres et les eaux du Canada. Ensemble, nous avons fait de grands progrès et atteint l'objectif mondial de 10 % pour la conservation du milieu marin avant l'engagement de 2020. Reconnaissant que nous avons une responsabilité envers les Canadiens, le monde et les générations futures, nous nous sommes engagés à redoubler d'efforts pour protéger la biodiversité de nos océans et soutenir la durabilité des communautés côtières. Une action ciblée et coordonnée des pays du monde entier est la seule façon d'enrayer le déclin de la biodiversité et de relever le défi du changement climatique. La participation du Canada à l'Alliance mondiale pour les océans démontre notre engagement à atteindre ces objectifs. »

-L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

En 2019, le Royaume-Uni a créé la Global Ocean Alliance ( Alliance mondiale pour les océans ) pour favoriser l'adoption d'un objectif mondial de conservation de 30 % d'ici 2030 à la 15 e Conférence des Parties (CdP 15) de la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra à Kunming, en Chine, en 2021.

) pour favoriser l'adoption d'un objectif mondial de conservation de 30 % d'ici 2030 à la 15 Conférence des Parties (CdP 15) de la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra à Kunming, en Chine, en 2021. À ce jour, avec le Canada, l'Alliance compte environ 22 pays : l'Allemagne, la Belgique, le Belize , le Cabo Verde , le Canada, le Costa Rica , la Croatie, les Fidji, la Finlande, le Gabon , l'Italie, le Kenya , le Luxembourg , Monaco , le Nigéria, les Palaos, le Portugal , le Sénégal, les Seychelles , la Suède, le Royaume-Uni, et Vanuatu .

, le , le Canada, le , la Croatie, les Fidji, la Finlande, le , l'Italie, le , le , , le Nigéria, les Palaos, le , le Sénégal, les , la Suède, le Royaume-Uni, et . La ministre Jordan a annoncé que le Canada se joindra à l'Alliance mondiale pour les océans au cours d'un webinaire sur la protection du milieu marin intitulé Protecting the Ocean's Most Important Places: Progress towards protecting 10% of the ocean by 2020 and what comes next? organisé par Friends of Ocean Action et la Convention sur la diversité biologique.

organisé par Friends of Ocean Action et la Convention sur la diversité biologique. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a fait d'énormes progrès en matière de protection des océans : il a protégé près de 14 % de ses zones marines et côtières avant l'échéance de 2020 et a largement rempli sa part de l'engagement international de conserver 10 % de nos océans d'ici 2020.

a largement rempli sa part de l'engagement international de conserver 10 % de nos océans d'ici 2020. La conservation de 13,81 % de nos océans étant assurée, nous poursuivons désormais un objectif de conservation de 25 % d'ici 2025, et nous invitons les autres pays du monde à se fixer un objectif de 30 % d'ici 2030.

Liens connexes

Gardez le contact

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

http://www.dfo-mpo.gc.ca