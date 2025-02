MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le corridor Toronto-Québec est une mégarégion. Il abrite 18 millions d'habitants, représente 40 % de notre PIB et compte plus de 700 000 étudiants et plus de 30 collèges et universités. Ce carrefour dynamique a besoin d'un réseau de transport qui permettra aux gens de se déplacer d'une ville à l'autre le plus rapidement possible.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada va mettre en place un réseau ferroviaire à grande vitesse dans le corridor Toronto-Québec. Ce réseau transformateur s'étendra sur près de 1 000 km et pourra atteindre une vitesse de 300 km/heure. Il fera des arrêts à Toronto, à Peterborough, à Ottawa, à Montréal, à Laval, à Trois-Rivières et à Québec. Une fois en service, le réseau permettra de réduire de moitié la durée actuelle des trajets, c'est-à-dire qu'il sera possible de se rendre de Montréal à Toronto en trois heures. Le nom officiel du service ferroviaire à grande vitesse sera Alto.

Un pays qui croit en lui-même investit dans sa population et ses infrastructures. Ce réseau ferroviaire à grande vitesse, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du Canada, contribuera à stimuler l'économie canadienne en injectant jusqu'à 35 milliards de dollars dans le PIB chaque année, en créant plus de 51 000 emplois bien rémunérés pendant la phase de construction et en améliorant la productivité pendant des décennies. Grâce à cette connexion rapide entre des pôles économiques, les entreprises auront accès à un plus grand nombre de marchés et les travailleurs, à un plus grand nombre de possibilités d'emploi. Le réseau ferroviaire électrifié à grande vitesse aidera également le Canada à réduire ses émissions et à atteindre ses objectifs en matière de climat. En offrant aux Canadiens une solution efficace et fiable pour se déplacer, nous leur permettrons d'économiser du temps. De plus, nous stimulerons le tourisme, relierons des communautés et favoriserons la construction de logements abordables dans toute la région.

L'entreprise Cadence a été sélectionnée avec soin pour s'occuper non seulement des phases de conception conjointe et de construction du projet, mais aussi de celles du financement, de l'exploitation et de l'entretien. Cadence est un consortium d'entreprises mondialement reconnues pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de conception, de développement et d'opération d'infrastructures de transport d'envergure. Cadence collaborera avec Alto et lui apportera son soutien pendant les premières étapes du projet, à savoir la conception détaillée, la consultation des peuples autochtones, l'acquisition de terrains et les évaluations de l'impact sur l'environnement qu'il faut mener avant de pouvoir amorcer des travaux de construction.

Cette décision est le résultat d'années de délibérations minutieuses et d'efforts de réduction des risques ainsi que d'un investissement considérable de la part du gouvernement du Canada.

Le Canada est la neuvième économie en importance dans le monde, et les Canadiens méritent d'avoir accès aux meilleures options de transport. Nous disposons de gens de talent de calibre mondial, de minéraux critiques, de ressources naturelles et d'un écosystème technologique dynamique, et nous cherchons toujours à grandir. La mise en place d'un réseau ferroviaire à grande vitesse dans notre corridor le plus peuplé est un autre exemple concret de notre ambition. En plus d'investir dans la construction d'un train à grande vitesse, nous créons plus d'emplois mieux rémunérés, nous accélérons la construction de logements abordables et nous protégeons les intérêts du Canada.

Citations

« Le Canada se dote d'un train à grande vitesse. Alto, le réseau ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Québec annoncé aujourd'hui, transformera notre économie. Il contribuera à réduire considérablement la durée des trajets de millions de Canadiens, à stimuler la croissance économique, à créer des milliers d'emplois bien rémunérés, à améliorer la productivité et à réduire les émissions. De Montréal à Toronto en trois heures - on ne peut pas faire mieux. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui va permettre aux passagers de passer en premier, avec des voies réservées entre Toronto et la ville de Québec en passant par Peterborough, Ottawa, Montréal, Laval et Trois-Rivières. Ça va couper les temps de déplacements par train de moitié. Ça permettra aussi aux économies régionales de prospérer et ça va réduire les émissions en même temps. C'est un projet de construction nationale dont on peut tous être fiers. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Je suis convaincu que la manière dont un projet est réalisé est aussi déterminante que le projet lui-même. C'est pourquoi nous le développons dès maintenant, en collaboration avec Cadence, en misant sur les meilleures pratiques. Nous avons rassemblé une expertise unique, combinant le savoir-faire d'une société d'État fédérale et l'expérience d'un consortium de partenaires privés mondiaux. Ensemble, nous bâtirons un projet à la hauteur des attentes des Canadiens. »

-- Martin Imbleau, président et directeur général, Alto

Faits saillants

À l'heure actuelle, les services ferroviaires voyageurs du Canada circulent sur des voies appartenant à des compagnies de transport ferroviaire de marchandises, ce qui limite la fréquence des services offerts et entraîne des retards.

Pour surmonter ces défis, le gouvernement du Canada s'emploie à améliorer les services ferroviaires voyageurs depuis 2016.

L'investissement du Canada dans la phase de conception conjointe du projet s'élève à 3,9 milliards de dollars sur six ans, à partir de 2024- 2025. Cet investissement s'ajoute à la somme de 371,8 millions de dollars prévue dans le Budget 2024.

investissement s'ajoute à la somme de 371,8 millions de dollars prévue dans le Budget 2024. Le Budget 2022 prévoyait le lancement d'un processus d'acquisition innovateur et rigoureux s'adressant à des compagnies ferroviaires de calibre mondial. Une demande d'expression d'intérêt a été émise en octobre 2022, suivie d'une demande de qualification en juillet 2023. Dans le cadre de la demande de propositions, trois consortiums de calibre mondial (soumissionnaires) ont présenté leurs soumissions finales en 2024.

Le processus d'acquisition s'est déroulé dans le respect du budget et a été supervisé par un surveillant de l'équité.

En novembre 2022, le gouvernement du Canada a créé une société d'État, VIA TGF (maintenant nommée Alto), pour superviser ce projet.

Alto et Cadence signeront un contrat définissant les modalités de la prochaine phase du projet, en l'occurrence l'élaboration conjointe.

Liens connexes

