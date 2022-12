MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW/ - À l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à Montréal, le Canada accueille des partenaires de partout dans le monde pour en appeler à une plus grande collaboration dans la lutte contre cette double crise que représentent la perte de biodiversité et les changements climatiques. Il est en effet essentiel d'assurer la conservation de la nature et de mettre fin à la perte rapide de biodiversité pour combattre les changements climatiques et renforcer notre capacité de résilience face à leurs impacts.

Lors de la COP15 aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique (ECCC) et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé que le Canada s'engageait à relever le Défi de Bonn ( Bonn Challenge ), un programme mondial qui vise à restaurer 350 millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés d'ici 2030.

Le gouvernement du Canada fait une première promesse - il s'engage à restaurer environ 19 millions d'hectares dans le cadre de divers programmes fédéraux (dont le programme 2 milliards d'arbres ) qui sont administrés par ECCC, Parcs Canada et Ressources naturelles Canada et visent à soutenir des activités de restauration des paysages et des écosystèmes.

Le Canada est l'un des rares pays à abriter de grands écosystèmes naturels en bonne santé. Nos écosystèmes - forêts, milieux humides, tourbières et prairies, pour n'en nommer que quelques-uns - sont d'importants éléments du patrimoine canadien, essentiels à notre prospérité et notre bien-être futurs. La restauration des écosystèmes et des paysages est une solution naturelle très efficace pour combattre les changements climatiques et pour remettre en état les habitats fauniques.

Sur la lancée de la COP15 et en collaboration avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones et d'autres intervenants, le gouvernement du Canada adopte une démarche globale pour restaurer les paysages dégradés, pour protéger et conserver la nature et la biodiversité ainsi que pour améliorer le bien-être humain individuel et collectif de façon efficace et équitable.

Citations

« Je suis ravi de me joindre aux représentants de l'Union internationale pour la conservation de la nature afin d'annoncer que, dans le cadre du Défi de Bonn, le Canada s'engage en premier lieu à restaurer des écosystèmes sur une superficie de 19 millions d'hectares. Nous collaborons avec les communautés autochtones, les provinces et les territoires pour protéger et restaurer la nature, notamment grâce à notre engagement de planter deux milliards d'arbres. Au moment où la planète se réunit à Montréal à l'occasion la COP15, nous invitons d'autres personnes à relever avec nous ce défi pour protéger la nature à l'échelle mondiale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En unissant nos forces, nous pouvons à la fois freiner l'inquiétante perte de biodiversité et combattre les changements climatiques. En annonçant son engagement à relever le Défi de Bonn à l'occasion de la COP15, le Canada pose un geste décisif qui contribuera à le placer à la tête du mouvement destiné à stopper et à renverser le déclin de la biodiversité. Nous espérons que d'autres pays s'inspireront de l'engagement pris aujourd'hui par le Canada et se joindront à cet effort mondial de restauration pour assurer la santé et la protection de nos écosystèmes. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« En tant que Secrétariat du Défi de Bonn, l'Union internationale pour la conservation de la nature se réjouit de cette promesse historique du gouvernement du Canada. Par cet engagement, le Canada prend une longueur d'avance en exerçant un leadership concret pour atteindre les objectifs de restauration du Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, en compagnie d'une cohorte de pays qui reconnaissent collectivement que la restauration des écosystèmes peut mener à une vie meilleure, à des économies assainies et à de meilleures perspectives d'avenir. »

Carole Saint-Laurent

Chef du Secrétariat du Défi de Bonn

Chef de l'équipe des forêts et des prairies, Centre pour les actions de conservation, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

Quelques faits

Lancé par l'UICN et le gouvernement allemand en 2011, le Défi de Bonn encourage la restauration des paysages et en souligne l'importance. Il promeut des solutions climatiques inspirées par la nature, la restauration des fonctions écologiques et l'amélioration du bien-être humain. Le Défi de Bonn a pour objectif de restaurer 350 millions d'hectares ( Mha) de terres déboisées et dégradées d'ici 2030 au moyen d'un continuum d'activités de restauration (amélioration des aires protégées, gestion active des écosystèmes et réhabilitation des sites dégradés). L'atteinte de cet objectif permettrait de retirer de l'atmosphère entre 13 et 26 Gt de CO 2 et de fournir pour 9 000 G$ US de services écosystémiques d'ici 2030.

terres déboisées et dégradées d'ici 2030 au moyen d'un continuum d'activités de restauration (amélioration des aires protégées, gestion active des écosystèmes et réhabilitation des sites dégradés). L'atteinte de cet objectif permettrait de retirer de l'atmosphère entre 13 et 26 Gt de CO et de fournir pour 9 000 G$ US de services écosystémiques d'ici 2030. En comptant le Canada, le Défi de Bonn a recueilli jusqu'à maintenant 75 promesses de la part de 62 pays, pour un engagement mondial total de près de 230 Mha. Les États-Unis (15 Mha), le Mexique (8,5 Mha plus quatre promesses infranationales totalisant 3,7 Mha), le sud de la France (1,6 Mha), l'Écosse (170 000 ha) et l'Inde (26 Mha) figurent parmi les autres pays participants.

(1,6 Mha), l'Écosse (170 000 ha) et l'Inde (26 Mha) figurent parmi les autres pays participants. Le programme 2 milliards d'arbres de Ressources naturelles Canada soutient de nouveaux projets de plantation d'arbres en misant sur des solutions naturelles pour lutter contre les changements climatiques et renforcer de façon permanente le couvert forestier au Canada.

Par le biais du Fonds de la nature du Canada et du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, Environnement et Changement climatique Canada échange et collabore avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour restaurer les paysages vastes et variés de notre pays aux fins du rétablissement et de la protection de la biodiversité et des espèces en péril.

et du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, Environnement et Changement climatique Canada échange et collabore avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour restaurer les paysages vastes et variés de notre pays aux fins du rétablissement et de la protection de la biodiversité et des espèces en péril. Parcs Canada utilise le brûlage dirigé depuis près de 40 ans. Cette technique permet de contrer les impacts des changements climatiques et des anciennes interdictions des feux en rétablissant et en préservant l'intégrité écologique des écosystèmes adaptés au feu et en réduisant le risque de feu de forêt pour les populations et les infrastructures.

Liens pertinents

