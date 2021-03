OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 50 000 $ pour une campagne chapeautée par l'Association canadienne des automobilistes (CAA) destinée à mieux faire connaître les véhicules à émission zéro (VEZ) et à aider les Canadiens à avoir toute l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée lors de l'achat de leur prochain véhicule. La CAA investit aussi dans le projet, portant l'enveloppe à 100 000 $ au total.

Ces fonds serviront à financer une campagne publicitaire d'information et de sensibilisation bilingue sur les VEZ ainsi qu'un site Web qui fournira aux acheteurs des informations importantes sur les infrastructures de recharge, les coûts d'exploitation, les subventions gouvernementales disponibles, en plus de s'attaquer à certaines idées fausses qui circulent au sujet des VEZ.

Les fonds fédéraux proviennent de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures complètent le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous offrons aux Canadiens ce qu'ils désirent : des options plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le gouvernement du Canada sensibilise les gens aux avantages des véhicules à émission zéro. En mettant plus de véhicules verts sur les routes, nous rendons nos collectivités plus saines, réduisons la pollution et contribuons à la création d'un avenir plus vert pour les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La CAA est fière d'avoir contribué à renseigner les Canadiens au sujet des véhicules à émission zéro, et plus particulièrement les véhicules électriques, depuis une dizaine d'années déjà. L'appui du gouvernement du Canada nous permet de rejoindre encore plus de Canadiens grâce à des messages servant à démystifier les véhicules à émission zéro. »

Ian Jack, vice-président aux affaires publiques

Association canadienne des automobilistes

