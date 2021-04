TORONTO, le 1 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir fondé sur les énergies peu émettrices pour renforcer l'économie, créer de bons emplois et soutenir nos vaillants travailleurs du secteur énergétique.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 50 000 $ à Pollution Probe Foundation pour mieux faire connaître les véhicules à émission zéro (VEZ) et aider les Canadiens à choisir un VEZ comme prochain véhicule.

Ces fonds fédéraux sont destinés à une plateforme virtuelle conçue pour favoriser le déploiement des VEZ tout en mobilisant les administrations municipales, les collaborateurs de l'industrie de même que les intervenants.

La plateforme permet d'entretenir un dialogue ouvert et d'échanger de l'information et des connaissances avec des experts de l'industrie, comme les constructeurs automobiles, les fournisseurs de bornes de recharge pour véhicules électriques, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs en électricité et les organisations non gouvernementales, tout en faisant mieux comprendre la technologie des VEZ.

Les fonds fédéraux proviennent de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des VEZ.



Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles localement, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un véhicule électrique est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures complètent le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous offrons aux Canadiens ce qu'ils désirent : des options plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La plateforme de mobilisation municipale VEZ est le fruit d'efforts conjugués innovateurs visant à mettre les municipalités en lien avec les plus éminents spécialistes des VEZ de tout le pays. Nous voulons en faire la source d'information privilégiée des fonctionnaires municipaux qui veulent se renseigner sur le déploiement des VEZ pour orienter des initiatives locales. »

Christopher Hilkene

Chef de la direction, Pollution Probe

