Les nouvelles mesures servent également à répondre aux pénuries de travailleurs au Canada

VANCOUVER, BC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les familles sont censées être ensemble, surtout pendant les grands moments de la vie comme un déménagement dans un nouveau pays. C'est pourquoi le Canada s'efforce d'aider les familles à se réunir plus rapidement et plus facilement et à subvenir à leurs besoins une fois au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la réunification des familles, notamment :

l'accélération des délais de traitement des demandes de visa de résident temporaire (VRT) pour les conjoints demandeurs;

de nouveaux outils de traitement dédiés aux conjoints demandeurs de VRT;

un nouveau permis de travail ouvert pour les demandeurs de la catégorie des conjoints et de la famille;

des prolongations de permis de travail ouverts pour les titulaires de permis de travail ouverts expirant entre le 1er août et la fin de 2023.

Le ministre Fraser a annoncé un traitement accéléré des demandes de visa de résident temporaire (VRT) ainsi qu'une série de mesures plus réfléchies à l'égard des demandes afin que les familles puissent être réunies plus tôt en attendant que le traitement de leur demande de résidence permanente soit terminé. À l'avenir, la plupart de ces demandes seront traitées dans les 30 jours, et les demandeurs bénéficieront de mesures de traitement spécifiques à leur situation en tant que conjoints et personnes à charge. De nombreuses demandes ont déjà été traitées à l'aide de ces nouveaux outils. Au sein de cette cohorte de demandeurs, nous avons constaté un taux d'approbation de 93 %.

Une fois au Canada, les nouveaux arrivants cherchent souvent des emplois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est pourquoi le Canada a également rendu les permis de travail ouverts disponibles pour les demandeurs de la catégorie des époux et conjoints et leurs enfants à charge qui résident avec leur répondant au Canada et qui ont le statut de résident temporaire. Les époux, les conjoints et les personnes à charge peuvent désormais demander et recevoir un permis de travail ouvert dès qu'ils soumettent une demande de résidence permanente complète dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou d'autres programmes de la catégorie du regroupement familial.

Enfin, le ministre Fraser a annoncé que les demandeurs de la catégorie des époux, ainsi que d'autres titulaires d'un permis de travail ouvert, dont le permis de travail ouvert expire entre le 1er août et la fin de 2023 pourront faire prolonger leur permis de travail pour 18 mois supplémentaires. Une option similaire a récemment été offerte à de nombreuses personnes dont les permis de travail postdiplôme arrivaient à expiration.

L'immigration continuera de jouer un rôle essentiel dans la résolution des pénuries de travailleurs au Canada et, ensemble, ces initiatives concrétisent l'engagement pris dans la lettre de mandat du ministre en vue de renforcer la réunification des familles en permettant aux époux, conjoints et enfants à charge qui attendent leur résidence permanente d'obtenir plus facilement le statut de résident temporaire.

Citation

« Le regroupement familial par l'immigration n'est pas seulement une question de compassion; c'est un pilier fondamental de la société canadienne. L'annonce d'aujourd'hui est un engagement du mandat d'aider à bâtir des communautés inclusives et résilientes. Nous appuyons les Canadiens et les nouveaux arrivants en réunissant les familles plus rapidement et en leur permettant également de travailler et de subvenir à leurs besoins plus rapidement une fois qu'ils sont ici. Ce faisant, le Canada aide les nouveaux arrivants à réaliser leur véritable potentiel, tout en renforçant l'économie et le tissu social du Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le regroupement familial est au cœur de la création de communautés dynamiques et inclusives. À Vancouver, nous savons que lorsque les familles sont réunies, elles se stabilisent, s'enracinent et commencent à se bâtir un avenir. Notre ville prospère. Cet engagement inébranlable à rassembler les êtres chers alimente notre esprit collectif et enrichit la tapisserie de nos quartiers diversifiés. L'accent mis aujourd'hui sur le regroupement familial amplifie la force, la résilience et la compassion de Vancouver alors que nous créons une ville où chaque personne a un sentiment d'appartenance et où chaque famille peut s'épanouir. »

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

Faits en bref :

Le Canada prend des mesures pour améliorer le service à la clientèle et traiter les demandes plus rapidement. En 2022, nous avons traité plus de 5,2 millions de demandes dans nos multiples secteurs d'activité, ce qui a permis à des millions de personnes d'obtenir des décisions dans leur dossier.

prend des mesures pour améliorer le service à la clientèle et traiter les demandes plus rapidement. En 2022, nous avons traité plus de 5,2 millions de demandes dans nos multiples secteurs d'activité, ce qui a permis à des millions de personnes d'obtenir des décisions dans leur dossier. Depuis juillet 2022, les nouvelles demandes de parrainage d'époux et de conjoints sont généralement traitées dans la norme de service de 12 mois (dans 80 % des cas, pour les demandes hors Québec).

Des permis de travail ouverts sont disponibles pour les étrangers dans un certain nombre de situations, mais ils n'auront pas tous droit à une prolongation dans le cadre de cette mesure de facilitation du traitement. La prolongation ne sera proposée qu'aux :

demandeurs de la résidence permanente en attente d'une décision à l'égard de leur demande de résidence permanente, et à leurs époux ou conjoints;



époux et conjoints parrainés dans la catégorie du regroupement familial ayant un statut de résident temporaire valide, et aux enfants à leur charge;



époux et conjoints de fait de la plupart des titulaires de permis de travail, et aux enfants à leur charge;



époux et conjoints de fait des titulaires de permis d'études.

Le Canada a délivré plus de 1 075 000 permis de travail et prolongations de permis de travail en 2022.

