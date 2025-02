OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - L'approche du Canada en matière d'immigration répond aux besoins des collectivités, aux objectifs économiques et aux responsabilités humanitaires. Un élément clé de ces responsabilités est l'engagement de longue date du Canada visant à protéger les populations les plus vulnérables du monde, y compris les personnes touchées par le conflit au Soudan.

Après l'éruption de violence à Khartoum le 15 avril 2023, le Canada a joué un rôle de chef de file en organisant des discussions avec des pays aux vues similaires afin de coordonner une réponse à la crise. Il s'agissait notamment de permettre à des centaines de citoyens canadiens et de résidents permanents du Canada, ainsi qu'aux membres de leur famille, de quitter le Soudan, et de mettre en place des mesures d'immigration temporaire et permanente afin d'assurer la sécurité des personnes et de veiller à ce que les familles soient unies.

Dans le cadre de nos efforts continus visant à aider les personnes de la région, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le Canada réinstallera davantage de réfugiés touchés par le conflit au Soudan au cours des deux prochaines années et augmentera le nombre de places disponibles dans le cadre de la voie d'accès familiale à la résidence permanente. Ces mesures seront mises en œuvre dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration actuel et pourraient aider plus de 7 000 autres personnes touchées par le conflit au Soudan.

Le Canada s'engage à réinstaller jusqu'à 4 000 réfugiés soudanais parrainés par le gouvernement d'ici la fin de 2026 et a l'intention de soutenir 700 autres réfugiés soudanais au moyen du parrainage privé. Cela comprend jusqu'à 350 ressortissants soudanais parrainés par des groupes de cinq et des parrains communautaires pour lesquels le Canada a également l'intention de renoncer à l'exigence d'un document de détermination du statut de réfugié. De plus amples renseignements seront disponibles dans les semaines à venir.

Le ministre a également annoncé que le nombre de demandes acceptées à des fins de traitement dans le cadre de la voie d'accès familiale à la résidence permanente passera de 3 250 à plus de 5 000, ce qui permettra au Canada d'accueillir environ 10 000 personnes dans le cadre de cette voie d'accès. Les dispositions de la voie d'accès demeureront les mêmes que celles établies lors de son lancement en février 2024. Cependant, la personne de soutien au Canada ne sera plus tenue de résider dans une province ou un territoire autres que le Québec. Nous commencerons à accepter les nouvelles demandes présentées dans le cadre de cette voie d'accès à partir du 25 février 2025.

« Le Canada demeure résolu à offrir un refuge aux personnes touchées par le conflit au Soudan et à assurer leur sécurité. Cet engagement renouvelé nous permettra de donner la priorité à la réinstallation des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes victimes de persécution ou de violence. Ces efforts soulignent nos valeurs de compassion et d'inclusion, ainsi que notre tradition de longue date à titre de chef de file en matière de réinstallation. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Du 23 avril 2023 au 31 décembre 2024, plus de 1 360 réfugiés soudanais ayant besoin de protection ont été réinstallés au Canada. En outre, plus de 4 100 ressortissants non soudanais qui résidaient au Soudan ou qui y résidaient au début du conflit ont été réinstallés au Canada.

Au total, environ 12 815 personnes touchées par le conflit au Soudan ont été autorisées à venir au Canada de façon permanente ou temporaire entre le 23 avril 2023 et le 31 décembre 2024. Cela comprend 805 personnes approuvées dans le cadre de la voie d'accès familiale humanitaire, dont 195 ont été admises au Canada au 31 décembre 2024 (à l'exclusion des personnes à charge qui n'accompagnent pas le demandeur).

le 31 décembre 2024. En 2024, le Canada a alloué plus de 100 millions de dollars en aide humanitaire à des partenaires expérimentés au Soudan et à des pays voisins touchés par la crise.

La voie d'accès familiale humanitaire facilitera également le traitement de certaines demandes qui ont été renvoyées aux demandeurs dans le cadre de la voie d'accès de février 2024, car elles ont été reçues après qu'IRCC ait comblé les 3 250 places disponibles.

Jusqu'au 17 avril 2025, IRCC réservera 500 places pour des demandeurs ayant une personne de soutien au Québec. Les demandeurs doivent cependant avoir l'intention de résider dans une province ou un territoire autres que le Québec.

