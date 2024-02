LONDON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le Canada est bien placé pour agir comme chef de file dans la production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques. Ces minéraux sont un important moteur de l'économie verte et numérique, et la demande pour ces matières devrait connaître une hausse considérable. Le Canada saisit donc cette occasion pour effectuer de judicieux investissements dans les chaînes de valeur des minéraux critiques et pour ainsi soutenir le développement et le déploiement des technologies et énergies propres.

Aujourd'hui, à l'occasion du forum Canada-Royaume-Uni sur la décarbonation de l'industrie, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est joint au président-directeur général du Saskatchewan Research Council (SRC), Mike Crabtree, pour annoncer l'octroi de 4 990 000 $ au SRC par le biais du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC).

Grâce à ce financement, le SRC mettra au point un procédé perfectionné et novateur pour séparer les éléments des terres rares (ETR) - alliages essentiels au développement des énergies et technologies propres (p. ex. les éoliennes et les véhicules électriques). Ce procédé contribuera à augmenter l'offre de métaux de batteries essentiels à la mise en place d'une chaîne de valeur des véhicules électriques au pays. Il produira assez de matériaux pour permettre de construire chaque année plus d'un demi-million de moteurs de véhicules électriques. De plus, une fois le projet terminé, le Canada sera en mesure de produire ces minéraux critiques à l'échelle industrielle - une première dans le traitement des ETR au Canada.

Dans le cadre de ce projet, les concentrés canadiens ne seront pas expédiés à l'étranger pour le procédé de séparation, ce qui permettra au Canada de participer directement au marché des ETR, en pleine croissance.

Le Canada est déterminé à réduire les émissions de gaz à effet et à bâtir une économie plus propre et plus prospère. Améliorer la disponibilité des véhicules électriques pour les Canadiens aidera notre pays à atteindre cet objectif. La création de chaînes de transformation canadiennes et le développement de notre savoir-faire dans le domaine des minéraux critiques permettront de mettre en place des chaînes de valeur plus compétitives pour développer la transformation et la fabrication à l'intérieur de nos frontières, en plus de favoriser l'investissement et la croissance économique dans tout le Canada.

« Les minéraux critiques - comme les éléments de terres rares que nous produirons grâce au procédé de séparation innovant du SRC - font partie intégrante de la chaîne de valeur des véhicules électriques. Or, avec la décarbonation de l'économie, la demande pour ces ressources augmentera de façon exponentielle. C'est pourquoi nous nous efforçons de mettre en place, ici même au Canada, des chaînes d'approvisionnement sûres et résilientes qui nous fourniront les matériaux dont nous avons besoin, nous et d'autres pays de la planète. Des investissements comme celui-ci contribuent à la réalisation de nos objectifs ambitieux, tout en créant de bons emplois et une économie sobre en carbone, prospère et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à ce financement, notre centre de traitement des éléments des terres rares aura dorénavant la capacité de faire la démonstration de la séparation des oxydes de dysprosium et de terbium, étape importante pour la chaîne de valeur des terres rares. La séparation de ces oxydes est essentielle à la fabrication des aimants permanents de qualité supérieure qui sont utilisés mondialement dans les technologies modernes. »

Mike Crabtree

PDG, Saskatchewan Research Council

Le Forum Canada-Royaume-Uni sur la décarbonation de l'industrie est une rencontre d'une demi-journée pendant laquelle des leaders du Canada et du Royaume-Uni ont cherché à voir comment les États et l'industrie peuvent se concerter pour décarboner le secteur industriel. La décarbonation de l'industrie nécessitera l'intervention d'un ensemble de technologies et de mesures différentes. Les deux solutions technologiques jugées particulièrement efficaces à cet égard sont l'hydrogène et la gestion du carbone (p. ex. le captage, l'utilisation et le stockage).

Le PRDDMC soutient le développement de chaînes de valeur des minéraux critiques au Canada.

Le PRDDMC vise à faire progresser la maturité commerciale de nouvelles opérations ou technologies de traitement des minéraux qui soutiendront le développement de chaînes de valeur des véhicules zéro émission au Canada en fournissant des matières premières qui seront utilisées dans les batteries et aimants permanents.

Dans le cadre de ce projet, le SRC pourra produire annuellement environ vingt tonnes d'oxyde de dysprosium (Dy) et cinq tonnes d'oxyde de terbium (Tb) - de quoi fabriquer assez d'aimants permanents pour construire près d'un demi-million de moteurs de véhicules électriques.

Le SRC utilisera le financement pour doter son centre de traitement des terres rares de la capacité de séparer le Dy et le Tb, et comme le bâtiment, les services publics et l'équipement recycleront la totalité de l'eau de procédé et des produits chimiques, la production nette de rejets liquides du procédé sera nulle. Les matières premières nécessaires au traitement du Dy et du Tb proviendront des installations actuelles du SRC.

Le projet contribuera à renforcer la capacité de la chaîne de valeur des minéraux critiques et des batteries pour véhicules électriques en favorisant les progrès technologiques et l'innovation dans le secteur minier, dans l'intérêt des marchés internationaux et de nos partenaires et alliés attachés aux mêmes principes. Il affermira aussi la position du Canada dans le domaine des ETR en améliorant les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre et en établissant une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée qui favorisera les entreprises minières, les sociétés d'ingénierie, les entreprises de construction et les équipementiers d'ici.

Une fois ce projet réalisé, le Canada sera l'un des rares pays à posséder la technologie nécessaire pour produire chaque année environ vingt tonnes d'oxyde de Dy et cinq tonnes d'oxyde de Tb. Vu leur importance dans différentes technologies modernes, le Dy et le Tb sont considérés comme des éléments critiques, et leur chaîne d'approvisionnement n'est pas imperméable aux enjeux géopolitiques et aux fluctuations du marché.

Le Dy se trouve surtout dans les aimants, l'éclairage, les dispositifs de stockage de données et les réacteurs nucléaires. Le Tb entre principalement dans la production de luminophores pour lampes fluorescentes et DEL, d'aimants, de réacteurs nucléaires, de composants optiques (p. ex. lasers et fibres optiques) et de dispositifs de stockage des données.

