Le projet contribuera à augmenter les capacités de conditionnement avancé et de commercialisation des semi-conducteurs

BROMONT, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin, Carlos Leitão, annoncera au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, dans le cadre du Fonds de réponse stratégique, un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 210 millions de dollars dans un projet de 662 millions de dollars visant à améliorer les capacités de conditionnement et de commercialisation de semi-conducteurs à l'installation d'IBM Canada à Bromont et au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), qui est l'un des centres de premier plan du Canada pour la recherche et l'innovation dans le domaine de la microélectronique.

Le Canada entend devenir son propre meilleur client. Nous ne pouvons dépendre des technologies importées, développées et produites ailleurs. Cet investissement aidera à mettre en place au Canada de nouvelles capacités de conditionnement avancé et de recherche-développement de semi-conducteurs de prochaine génération, tout en aidant des entreprises canadiennes à accélérer la commercialisation de leurs produits et en renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement ici au pays. Pour sa part, IBM entend mettre au point des procédés plus complexes de conditionnement pour certains transistors de dernière génération, lesquels sont essentiels pour répondre aux exigences croissantes en matière de rendement, d'efficience et de miniaturisation pour les appareils électroniques modernes.

Le Canada investit pour renforcer la capacité nationale de production de semi-conducteurs, y compris des composants informatiques pour l'intelligence artificielle (IA) et le calcul de pointe, qui permettront à l'écosystème canadien de l'IA d'être compétitif et résilient. Le projet contribuera également à stimuler de façon importante la croissance de l'économie du Québec en poursuivant sur la lancée des phases antérieures pour créer 75 emplois hautement spécialisés et maintenir plus d'un millier d'emplois dans la région de Bromont.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui continuera à raffermir la position du Canada en tant que leader technologique et partenaire de confiance dans le domaine des technologies spécialisées de semi-conducteurs. Notre partenariat avec le Québec, IBM et le C2MI protège l'économie canadienne dans des secteurs clés, comme l'intelligence artificielle et le calcul de pointe, les solutions de télécommunications et de réseautage, l'automobile, et l'aérospatiale et la défense. Nous investissons pour bâtir une économie résiliente, tournée vers l'avenir et alimentée par des partenariats du même genre. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La filière des semi-conducteurs est un pilier pour la sécurité nationale et la stabilité économique du Canada. En investissant dans la capacité nationale, en partenariat avec IBM et le C2MI, le gouvernement du Canada va non seulement renforcer notre chaîne d'approvisionnement, mais aussi établir le Canada en tant que chef de file mondial des technologies de semi-conducteurs de haute valeur. Cette initiative sera fort bénéfique pour l'ensemble de nos industries, et permettra à notre pays de demeurer à la fine pointe de l'innovation. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Investir dans la technologie des semi-conducteurs, c'est investir dans l'avenir du Canada. La collaboration avec IBM et le C2MI favorisera grandement la réussite du Canada dans le domaine de la fabrication, et accroîtra sa capacité de production de semi-conducteurs de prochaine génération. Les investissements soutenus du gouvernement pour développer l'industrie des semi-conducteurs permettront d'assurer un approvisionnement stable et prévisible en semi-conducteurs dont ont besoin les entreprises et les consommateurs canadiens. »

- Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le financement annoncé aujourd'hui constitue un investissement majeur qui profitera non seulement au secteur innovant des semi-conducteurs au Québec, mais aussi à l'ensemble du Canada. Notre gouvernement soutient les industries du futur qui assurent le succès de nos pôles économiques stratégiques, protègent les emplois de qualité dans nos régions et créent des retombées économiques concrètes. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus fort, plus résilient et plus vert, pour tous. »

- Le Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin, Carlos Leitão

« La zone d'innovation de Bromont est une véritable source de fierté et démontre qu'au Québec, on est capable d'accomplir de grandes choses! Quand on innove dans des secteurs d'avenir, comme celui des technologies numériques, on pose les fondations d'une économie plus forte et tournée vers demain. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de la volonté claire de notre gouvernement de se distinguer comme une force mondiale en technologies numériques. »

- La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest

« L'annonce d'aujourd'hui confirme le rôle stratégique du C2MI et d'IBM dans la filière canadienne des semi-conducteurs. Ensemble, leurs expertises en recherche, en développement et en fabrication soutiennent des secteurs essentiels comme l'intelligence artificielle, les télécommunications, les technologies quantiques et la défense. Ici, dans Brome-Missisquoi, nous contribuons directement à bâtir la capacité du Canada à innover et à produire les technologies de demain. »

- Le député de Brome‒Missisquoi, Louis Villeneuve

« Les projets annoncés aujourd'hui constituent une avancée stratégique majeure pour le C2MI et l'écosystème entier des semi-conducteurs au Québec et au Canada. On ne le dira jamais assez : les semi-conducteurs sont omniprésents dans chaque secteur de l'économie, et ils contribuent aux progrès nationaux dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et la défense. Leur fabrication est essentielle. Or, nous serons désormais en mesure de jouer un rôle stratégique dans tous les secteurs tout en favorisant la transition de notre industrie à un modèle plus vert et plus compétitif. Nous sommes aussi très fiers de dire que, grâce aux investissements faits dans la sphère quantique, le C2MI sera la première fonderie ouverte de puces quantiques supraconductrices. Forts de la confiance de notre gouvernement, nous sommes prêts à soutenir le développement de technologies innovantes qui propulseront le Québec et l'industrie canadienne sur la scène mondiale. »

- La présidente-directrice générale du C2MI, Marie-Josée Turgeon

« L'usine d'IBM à Bromont maintient depuis plus de 50 ans la fière tradition de l'entreprise dans le domaine de la recherche-développement de semi-conducteurs. C'est l'une des plus grandes installations d'assemblage et de mise à l'essai de puces électroniques en Amérique du Nord. L'usine de Bromont joue un rôle essentiel dans la filière de la fabrication d'IBM, aux côtés des usines de Poughkeepsie, d'Albany et de Yorktown. Nous sommes heureux de saisir ces nouvelles occasions de partenariat dans le cadre de nos efforts plus vastes visant à étendre l'écosystème des semi-conducteurs en Amérique du Nord. »

- La présidente d'IBM Canada, Deb Pimentel

Faits en bref

Le Canada possède une industrie des semi-conducteurs novatrice qui, grâce aux investissements et au soutien consentis, peut prospérer sur les marchés internationaux et tirer profit de l'économie numérique et verte en constante évolution.

Le C2MI joue un rôle important dans l'écosystème des semi-conducteurs. Il offre une infrastructure unique, des équipements scientifiques à la fine pointe de la technologie, un écosystème de près de 400 organisations couvrant un nombre incalculable de secteurs et une équipe de professionnels chevronnés.

IBM travaille avec des clients dans plus de 175 pays pour tirer parti des informations provenant de leurs données, rationaliser les processus opérationnels, réduire les coûts et obtenir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs. L'installation d'emballage avancé de semi-conducteurs d'IBM Canada à Bromont, au Québec, est l'une des plus grandes installations de fabrication de ce type en Amérique du Nord.

L'accès aux produits de semi-conducteurs est essentiel pour maintenir le leadership du Canada en matière d'IA et encourager la croissance. En 2022, le secteur canadien de l'IA a attiré plus de 8,6 milliards de dollars en capital de risque, ce qui représente près de 30 % du volume total des activités de capital de risque au Canada.

