Le Canada renforce sa préparation à la peste porcine africaine grâce à une entente de zonage avec le Japon

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Heat MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, est heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada a conclu une entente de zonage avec le Japon concernant la peste porcine africaine (PPA). Cette entente constitue une étape importante dans les efforts continus de préparation du Canada. Il permet de maintenir l'accès à cet important marché tout en soutenant les mesures visant à endiguer et à limiter la propagation de la maladie ainsi qu'à protéger la santé animale.

Aux termes de cette nouvelle entente, les exportations de porc vers le Japon depuis les zones indemnes de la PPA se poursuivront, et ce, même si la maladie est présente ailleurs au Canada. Cette clause est essentielle au maintien des échanges commerciaux avec le Japon, un marché clé pour le porc canadien. En 2025, les exportations canadiennes de porc et de produits de porc vers le Japon s'élevaient à quelque 1,8 milliard de dollars, soit 31 % de la valeur totale des exportations.

Bien que le Canada demeure indemne de la PPA, la maladie continue de se propager dans le monde. La PPA ne présente aucun risque pour la santé humaine et la salubrité des aliments, mais cette maladie est très contagieuse et mortelle pour les porcs. Une éclosion au Canada aurait de graves conséquences pour le secteur porcin, touchant la santé des animaux, les producteurs, les chaînes d'approvisionnement et l'économie en général.

L'établissement d'ententes de zonage relatives à la PPA à un stade précoce est un élément important du plan de préparation du Canada. Ce travail témoigne d'une collaboration technique soutenue et d'un engagement continu entre les différents ordres de gouvernement du Japon et du Canada. Il permet l'adoption d'une approche fondée sur la science et reconnue à l'échelle internationale pour maintenir la sécurité des échanges commerciaux en cas d'éclosion, contribuant ainsi à atténuer les perturbations du commerce du porc et à favoriser la sécurité alimentaire.

Avec l'ajout du Japon, le Canada a désormais conclu des ententes de zonage relatives à la PPA avec huit marchés : les États-Unis, l'Union européenne, Singapour, Hong Kong, le Vietnam, les Émirats arabes unis, les Philippines et le Japon. Ensemble, ces marchés représentent près de 69 % de la valeur des exportations canadiennes de porc, ce qui contribue à maintenir l'accès aux marchés et à renforcer la résilience de l'ensemble du secteur.

Citations

« La conclusion de cette entente de zonage avec le Japon constitue une étape importante dans la protection du secteur porcin canadien. Elle contribue à assurer la stabilité du marché pour les producteurs tout en renforçant une approche fondée sur des données scientifiques en matière de commerce et de santé animale. Le Japon étant l'un des principaux marchés d'exportation du porc canadien, il est essentiel de maintenir un accès fiable à ce marché afin de garantir la réussite et la compétitivité à long terme de nos producteurs. »

-- Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cette entente avec le Japon est une excellente nouvelle pour les producteurs de porc du Canada. Le Japon est un marché clé pour le porc canadien, et ce partenaire de longue date reconnaît la qualité et la fiabilité de notre secteur. En aidant sans tarder à préserver les échanges commerciaux à partir des zones indemnes de la PPA au Canada, cette entente permet aux producteurs d'avoir davantage confiance en la possibilité de maintenir l'accès aux marchés si le Canada devait faire face à une éclosion de PPA, tout en rassurant le public consommateur japonais sur le fait que le Canada peut continuer à lui fournir une viande de porc sûre et de grande qualité, en laquelle il peut avoir confiance.

Je tiens à remercier le ministre MacDonald pour le leadership dont il a fait preuve dans la conclusion de cette entente de zonage, de même que les équipes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les acteurs de l'industrie et toutes les autres personnes qui ont participé aux différentes étapes du processus et qui ont permis la signature de cette entente. »

-- René Roy, président, Conseil canadien du porc

« L'établissement d'une entente de zonage avec le Japon concernant la PPA représente un jalon important pour le secteur canadien du porc et une étape cruciale pour protéger l'accès à l'un de nos marchés d'exportation les plus rentables. Cette entente témoigne de la solidité des systèmes canadiens de salubrité des aliments et de santé animale de classe mondiale ainsi que de l'importance de mesures commerciales fondées sur la science pour répondre aux risques que posent les maladies animales. Le Conseil des viandes du Canada salue le leadership du gouvernement du Canada dans l'établissement de cette entente et se réjouit à l'idée de faire progresser des ententes similaires avec d'autres partenaires commerciaux afin de renforcer la résilience du secteur, de stabiliser les exportations et de préserver l'accès aux marchés. »

-- Kyle Larkin, président et chef de la direction, Conseil des viandes du Canada

Faits en brefs

Le Canada est indemne de la peste porcine africaine. La PPA ne présente aucun risque pour la salubrité des aliments ou la santé humaine, mais il s'agit d'une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs.

Les ententes de zonage sont des ententes officielles entre le Canada et certains partenaires commerciaux qui décrivent la façon dont les échanges commerciaux avec les zones exemptes de la maladie seront gérés en cas de détection de la PPA au Canada.

Le Canada est le septième plus grand producteur de porc et le quatrième plus grand exportateur au monde, exportant près de 70% de sa production de porc chaque année.

L'industrie porcine canadienne approvisionne quelque 76 pays chaque année en produits de porcs salubres et de grande qualité.

Les cinq principaux marchés pour le porc canadien sont les États-Unis, le Japon, le Mexique, la Chine et la Corée du Sud. Ensemble, ils représentent près de 87 % de la valeur des exportations de porc du Canada.

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Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]