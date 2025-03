OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - La fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada, ce qui a des répercussions sur la population, la santé publique, les forêts, les paysages et les économies. En réaction, le gouvernement du Canada investit dans des projets de formation à la lutte contre les feux de forêt pour accroître la capacité de gestion des feux dans tout le pays.

L'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui un investissement de 16,3 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour financer la réalisation de 25 projets dans le cadre du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC).

Grâce à ce financement, plus de 2 800 jeunes et membres de communautés éloignées, rurales et autochtones recevront une formation de pompier forestier pour accroître la capacité de leurs communautés à gérer les feux et à y réagir. Cet investissement contribuera également à aplanir les obstacles à l'emploi en dotant les participants des compétences nécessaires et en leur offrant des possibilités d'emploi dans la lutte contre les feux de forêt.

Le Fonds de formation du programme CGFFCC accorde notamment les aides financières suivantes :

329 109 $ au projet de Keewaytinook Okimakanak à Thunder Bay , en Ontario , qui appuie la formation de 25 jeunes à la prévention et à l'atténuation des feux de forêt en offrant des possibilités de perfectionnement des compétences et d'accompagnement professionnel dans le secteur de la lutte contre les feux de végétation, afin de répondre au besoin de la collectivité de mettre en place des pratiques locales de gestion des feux et d'améliorer la résilience de la collectivité face aux feux de forêt;

à , en , qui appuie la formation de 25 jeunes à la prévention et à l'atténuation des feux de forêt en offrant des possibilités de perfectionnement des compétences et d'accompagnement professionnel dans le secteur de la lutte contre les feux de végétation, afin de répondre au besoin de la collectivité de mettre en place des pratiques locales de gestion des feux et d'améliorer la résilience de la collectivité face aux feux de forêt; 499 330 $ au Conseil général des établissements métis pour son projet à Edmonton , en Alberta , qui veut aider à former 320 personnes à la lutte contre les feux de forêt et favoriser la résilience et la réconciliation afin de répondre à la nécessité de faire participer les membres des établissements métis aux échanges sur la gestion des incendies;

pour son projet à , en , qui veut aider à former 320 personnes à la lutte contre les feux de forêt et favoriser la résilience et la réconciliation afin de répondre à la nécessité de faire participer les membres des établissements métis aux échanges sur la gestion des incendies; 946 330 $ à la Prince Albert Development Corporation Management Co. Ltd pour un projet qui appuiera la formation de 20 jeunes à la prévention et à l'atténuation des feux de forêt en offrant des possibilités de perfectionnement des compétences et d'accompagnement professionnel dans le secteur de la lutte contre les feux de végétation, afin de répondre au besoin exprimé par les collectivités d'améliorer les capacités locales et régionales dans les régions du Nord propice aux incendies;

pour un projet qui appuiera la formation de 20 jeunes à la prévention et à l'atténuation des feux de forêt en offrant des possibilités de perfectionnement des compétences et d'accompagnement professionnel dans le secteur de la lutte contre les feux de végétation, afin de répondre au besoin exprimé par les collectivités d'améliorer les capacités locales et régionales dans les régions du Nord propice aux incendies; 1 579 655 $ au projet de la Whitefeather Community Resource Management Authority qui appuiera la participation de 144 membres de la communauté à la formation de pompiers luttant contre les feux de végétation de type II à Pikangikum , en vue de répondre au besoin de constituer une main-d'œuvre de lutte contre les feux qui peut être rapidement mobilisée pour améliorer la préparation de la collectivité et soutenir les approches dirigées par les Autochtones;

qui appuiera la participation de 144 membres de la communauté à la formation de pompiers luttant contre les feux de végétation de type II à , en vue de répondre au besoin de constituer une main-d'œuvre de lutte contre les feux qui peut être rapidement mobilisée pour améliorer la préparation de la collectivité et soutenir les approches dirigées par les Autochtones; 1 999 999 $ au projet de l'Independent First Nations Alliance (IFNA) à Sioux Lookout , en Ontario , de former 50 personnes tout en tirant parti de partenariats, de la technologie et de la mobilisation des jeunes afin de répondre au besoin constaté d'avoir plus de personnel et d'équipes formés dans les collectivités éloignées de l'IFNA, pour accroître la capacité à gérer les feux de forêt localement.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés à l'international, le gouvernement fédéral soutient la lutte contre les feux de forêts partout au pays.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre engagement à collaborer pour réduire les impacts des feux de forêt. Nous offrons du financement disponible rapidement pour aider les organisations, les chefs de file communautaires ainsi que les administrations et agences locales à se préparer aux feux de forêt, à les prévenir, à les atténuer et à les gérer. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« De plus en plus, les feux de forêt représentent une menace pour notre région. Le nord de l'Ontario n'est pas à l'abri de ce danger, et nous devons veiller à ce que les services de secours aient la formation nécessaire pour bien se protéger eux-mêmes et pour défendre la vie des résidents et notre environnement. Le Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement contribuera à améliorer la préparation aux feux de forêt, y compris ici à Nickel Belt. En permettant à nos pompiers d'acquérir des compétences de haut niveau, nous agissons en amont pour atténuer les risques futurs et mieux protéger les populations. Nous pourrons tous mieux dormir grâce aux braves hommes et femmes qui mettent leur vie en danger pour protéger celle des autres. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt

« Comme les feux de forêt augmentent en fréquence et en gravité en raison des changements climatiques, il est essentiel que nous offrions à nos intervenants de première ligne la formation dont ils ont besoin pour se protéger eux-mêmes et pour protéger nos collectivités. Grâce à cet investissement de 16,3 millions de dollars en faveur de la formation pour lutter contre les feux de forêt, nous renforcerons la capacité du Canada en matière de prévention, de gestion et d'intervention face à cette menace grandissante. Ce financement permettra de veiller à ce que les pompiers et le personnel des services d'urgence partout au pays aient le savoir-faire et les compétences nécessaires pour assurer la sécurité de la population canadienne. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

Faits en bref

Lancé en 2022, le Fonds de formation du programme CGFFCC a pour but de former 1 000 nouveaux pompiers, en mettant l'accent sur les communautés autochtones, pour accroître les capacités locales de gestion des incendies à l'échelle du pays.

Le Fonds de formation du programme CGFFCC comprenait une phase pilote de deux ans qui a permis de financer 10 projets de formation d'une valeur totale de 8,2 millions de dollars. Cette phase visait à orienter la conception et le lancement du Fonds de formation en 2024, qui propose plus de 16 millions de dollars aux nouveaux postulants. La phase pilote a permis d'appuyer la formation de 294 pompiers et de 116 gardiens des feux.

La formation Intervenir en milieu périurbain de l'Association internationale des pompiers a fourni une formation spécialisée à 323 pompiers de bâtiments.

Lancé en 2022, le Fonds d'équipement du programme CGFFCC vise à soutenir les provinces et les territoires dans l'achat d'équipement spécialisé pour combattre les feux de forêt (dont de l'équipement de protection personnelle, des véhicules, des unités mobiles, des tuyaux, des pompes et du matériel de communications de pointe) - à savoir de l'équipement qui a été utile lors de la dernière saison des feux de forêt.

Un total de 12 ententes ont été conclues dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC avec les instances admissibles; cela représente un financement total de 254,3 millions de dollars sur une période de cinq ans.

Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

