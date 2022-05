OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le Canada a toujours été un partisan de la collaboration internationale, et il en va de même pour trouver des solutions aux enjeux de santé globaux. C'est pourquoi le Canada participe à la réunion des ministres de la Santé du G7 à Berlin et à la 75e Assemblée mondiale de la Santé à Genève.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, arrive à Berlin aujourd'hui pour participer à la réunion des ministres de la Santé du G7, où les partenaires du G7 travailleront de concert sur les enjeux de santé globaux. Les ministres discuteront des grandes priorités que sont la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, la résolution des problèmes résultant du lien entre les changements climatiques et la santé, et le renforcement du financement durable lié à la santé à l'échelle mondiale.

Cette année, pour la première fois, la réunion des ministres de la Santé du G7 comportera une séance de travail conjointe avec les ministres du Développement du G7 et une autre séance avec les ministres des Finances du G7. Ils discuteront des façons d'appuyer la relance durable et inclusive à la suite de la pandémie de COVID-19, notamment de l'accélération d'un accès équitable et durable à des vaccins, à des traitements et à des instruments de diagnostics sûrs et dont la qualité est assurée, ainsi que du renforcement de la prévention, de la préparation et de l'intervention en cas de pandémie dans les pays en développement.

Le ministre Duclos prendra également part à des réunions bilatérales avec ses homologues pour discuter non seulement de ces questions, mais aussi des mesures prises pour faire face à l'invasion russe en Ukraine et de ses répercussions sur la santé. Les pays du G7 sont solidaires du peuple ukrainien, notamment des travailleurs de la santé qui doivent être protégés.

Le ministre Duclos se rendra ensuite à Genève du 22 au 24 mai pour la 75e Assemblée mondiale de la Santé. Il prononcera la déclaration du Canada en séance plénière, qui soulignera notre engagement continu à l'égard de la collaboration internationale et multilatérale visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Le ministre Duclos insistera sur l'importance de travailler ensemble pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et se préparer aux menaces sanitaires futures. Il discutera également de l'importance de l'équité en matière de santé et du besoin plus général d'initiatives en matière de prévention et de promotion de la santé.

Le Canada est résolu à collaborer avec des partenaires internationaux pour faire progresser la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens et des gens du monde entier.

« La COVID-19 a eu des conséquences sociales, économiques et sanitaires sans précédent au Canada et dans le monde entier. Le Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, au sein du G7 et de l'OMS, afin de faciliter l'accès des pays aux interventions sanitaires contre la COVID-19, par exemple aux vaccins, aux traitements et à des systèmes de santé renforcés. Grâce à des partenariats solides, nous continuerons de veiller à ce que la santé des Canadiennes et des Canadiens, et des citoyens du monde entier, demeure une priorité absolue pendant la pandémie et après celle-ci. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Le Groupe des Sept (G7) est un forum informel de sept grandes nations industrielles et démocratiques, à savoir l'Allemagne, le Canada, la France , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Union européenne. La présidence est assurée à tour de rôle par les États membres pendant un an. En 2022, l'Allemagne a succédé au Royaume-Uni, qui avait pris la présidence en 2021, et le Japon lui succédera en 2023.

Le Canada est membre de l'Organisation mondiale de la Santé depuis sa création en 1948.

