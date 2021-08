ARGENT - Brent Lakatos, para-athlétisme, 400 m T53 hommes

BRONZE - Stefan Daniel, paratriathlon, PTS5 hommes

BRONZE - Morgan Bird, Katarina Roxon, Sabrina Duchesne et Aurélie Rivard, paranatation, relais 4 x 100 m libre 34 points

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 1

Argent : 6

Bronze : 4

Total : 11

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Para-athlétisme

C'est un deux en deux pour Brent Lakatos qui a récolté une deuxième médaille d'argent en autant de jours, cette fois au 400 m T53 hommes. Il a réussi un temps de 46,75 secondes, un nouveau record personnel ainsi qu'un record des Amériques pour terminer derrière le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo qui a réécrit le record que détenait le Canadien avec un temps de 46,61 secondes. Il s'agit de sa troisième médaille d'argent paralympique sur la distance (Londres 2012, Rio 2016 et maintenant, Tokyo 2020). Sa collection s'élève à neuf médailles des Jeux paralympiques et il lui reste d'autres courses cette semaine.

« Je sais que je devrais être content du résultat, et je le serai bientôt. C'est un record personnel et un record canadien et je l'ai fait quand ça comptait le plus, mais en ce moment, je suis frustré parce que je pensais que ce serait assez bon pour l'or. Je voulais vraiment ramener la médaille d'or après l'argent d'hier, mais ce n'était pas assez », confie l'athlète.



Pour leurs débuts paralympiques, Jessica Frotten (Whitehorse, Yn) et Austin Ingram (Petawawa, Ont.) ont pris le départ des courses de qualification en matinée sans toutefois se tailler une place en finale. Jessica Frotten était quatrième de sa vague du 800 m T53 femmes, tout comme Austin Ingram au 100 m T13 hommes.

Paratriathlon

Stefan Daniel (Calgary, Alb.) est maintenant double médaillé paralympique. Le quadruple champion du monde a décroché la médaille de bronze du triathlon PTS5 hommes en arrêtant le chronomètre à 59:22 minutes, une minute et douze secondes derrière le champion, l'Allemand, Martin Schulz. L'athlète qui est déjà médaillé d'argent des Jeux de Rio 2016 où était présentée l'épreuve inaugurale du paratriathlon paralympique s'est maintenu en troisième position pendant la majeure partie de la course.

« Ma première réaction a été un léger désappointement, mais honnêtement, ce sont les meilleurs athlètes au monde, et il n'y a aucune marge d'erreur. Je suis pas mal fier de mes efforts aujourd'hui. J'ai tout donné et aujourd'hui, c'est bon pour la médaille de bronze. Il fallait absolument que je la gagne », dit-il.

Kamylle Frenette (Dieppe, N.-B.) a terminé au pied du podium de l'épreuve PTS5 femmes pour sa première participation aux Jeux paralympiques.

Paranatation

Dans un relais 4 x 100 m libre fort en émotions, Morgan Bird (Calgary, Alb.), Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.), Sabrina Duchesne (St-Augustin-de-Desmaures, Qc) et Aurélie Rivard (St-Jean -sur-Richelieu, Qc) ont arraché la médaille de bronze. Les Canadiennes avaient terminé l'épreuve en cinquième place, mais la disqualification de la Grande-Bretagne et des États-Unis a permis à l'unifolié de se hisser sur la troisième marche du podium. Il s'agit d'une première médaille paralympique pour Morgan Bird et Sabrina Duchesne, d'une deuxième pour Katarina Roxon et d'une huitième pour Aurélie Rivard (ainsi que sa troisième à Tokyo).

« Je suis très heureuse de l'extraordinaire relais que nous avons réussi. C'était phénoménal de concourir avec les filles. Nous étions prêtes, chargées à bloc et nous avons poussé fort pour monter sur le podium. Nous avons tout donné dans la piscine », dit Katarina Roxon.

Pour Sabrina Duchesne, c'était la deuxième épreuve de la journée. Plus tôt, elle a terminé cinquième de la finale du 400 m libre S7 avec un record canadien de 5:20.59 minutes. Nicholas Bennett (Parksville, C.-B.) a lui aussi pris le cinquième rang du 100 m brasse SB14 hommes. Il s'est qualifié pour la finale avec un record canadien de 1:06.73.

Médaillé d'argent au dos depuis le début des Jeux, Nicolas-Guy Turbide (Québec, Qc) a terminé huitième de la finale du 50 m libre S13.

Le parcours de trois nageurs s'est arrêté en qualification dans la matinée : Angela Marina (Cambridge, Ont.) au 100 m brasse SB14 femmes et Aly Van Wyck-Smart (Toronto, Ont.) et Nikita Ens (Meadow Lake, Sask.) au 50 m brasse S3. Cette dernière a réalisé son meilleur chronomètre, 1:10.82, lors de cette course.

Basketball en fauteuil roulant

Les Canadiens ont officiellement dans la course grâce à leur première victoire du tournoi et pourraient avancer au prochain stade. Au terme d'une autre lutte serrée, le Canada s'est imposé 74-64 sur la Corée du Sud pour ramener sa fiche à une victoire et trois défaites avec un match à jouer. Le titre de meilleur marqueur revient à Patrick Anderson (Fergus, Ont.) avec 29 points, suivi de Nik Goncin (Regina, Sask.) et Bo Hedges (Wonowon, C.-B.) à qui l'équipe doit 23 et 10 points.

Chez les femmes, le Canada a conclu la phase préliminaire du tournoi en triomphant de l'Australie 76-37. Les onze joueuses ont eu leur tour sur le terrain et le trio de Tamara Steeves (Mississauga, Ont.), Arinn Young (Legal, Alb.) et K1ady Dandeneau (Pender Island, C.-B.) a marqué 17, 16 et 15 points. La victoire permet aux Canadiens de prendre le deuxième rang de leur groupe avec une fiche de 3-1 et d'avancer en quart de finale où elles affronteront les États-Unis mardi.

Boccia

La phase de groupe se poursuit dans le tournoi individuel de boccia avec Iulian Ciobanu (Montréal), toujours invaincu dans la catégorie BC4, qui a eu le dessus sur la Chinoise Lin Ximei par la marque de 6-4 dans un superbe match contre une adversaire au classement plus élevé. Toujours chez les BC4, Alison Levine (Montréal) a concédé la victoire à la Hongkongaise Wai Yan Vivian Lau. La joueuse qui compte maintenant une victoire et une défaite s'est inclinée 3-2 au terme d'un match où son adversaire a marqué un point in extremis.

Du côté de la catégorie BC2, Danik Allard (Bois-des-Filion, Qc), qui pour ses débuts paralympiques est le plus jeune athlète de la catégorie, a cumulé une deuxième défaite aux mains du Japonais Hidetaka Sugimura par la marque de 6-3

Volleyball assis



Canada a obtenu un premier gain en volleyball assis féminin. L'équipe a pris le contrôle d'entrée de jeu en remportant les deux premières manches pour disposer de l'Italie 3-1. Sa fiche est maintenant d'une victoire et d'une défaite avec un dernier match à l'horaire. Les deux premières équipes de chaque groupe avancent en demi-finale.

« Je suis fière de l'équipe parce que nous avons réussi à augmenter la pression et l'intensité. La troisième manche s'est moins bien passée, mais nous nous sommes recentrées en nous concentrant sur le plan de match, en restant énergiques et en livrant la marchandise. Nous nous concentrons sur le prochain match contre le Japon et nous espérons obtenir notre place en demi-finales », indique Heidi Peters (Neerlandia, Alb.), la joueuse la plus prolifique du match avec 34 points.

Para-aviron

La compétition de para-aviron s'est conclue et le meilleur résultat canadien est une deuxième place en finale B du quatre de pointe mixte (huitième rang au classement). Kyle Fredrickson (Duncan, C.-B.), Bayleigh Hooper (Chatsworth, Ont.), Victoria Nolan (Toronto, Ont.), Andrew Todd (Dartmouth, N.-É.) et de la barreuse Laura Court (St. Catharines, Ont.) ont rallié la distance en 7:43.03.



« Je pense que ça a commencé pendant l'échauffement ce matin. C'était sans conteste notre meilleure depuis le début de la régate. Ça s'est bien passé et nous avons réussi à régler quelques petits détails. Après nous nous sommes réglés sur les indications de Laura pour faire en sorte que notre dernière course soit la meilleure de la régate. Je pense que nous avons réussi à tirer des leçons des courses précédentes et faire la course que nous voulions faire aujourd'hui », explique Andrew Todd.



En deux de couple mixte, Jessye Brockway (Mill Bay, C.-B.) et Jeremy Hall (St. Paul, Alb.) ont conclu leurs premiers Jeux paralympiques en sixième place de la finale B et au douzième rang du classement général. Pour le rameur, c'est la fin d'un cheminement aux nombreux rebondissements qui a commencé par la recherche d'une partenaire à travers le Canada pour participer à l'épreuve ainsi qu'une invitation à concourir à Tokyo.

« Le fait d'être aux Jeux et d'avoir maintenu le cap malgré les hauts et les bas avec la recherche d'une coéquipière, la covid, les qualifications ratées et l'invitation à la dernière minute, ça n'a pas été facile. Être ici est une étape importante et quelque chose dont je peux être fier », dit-il.

Paratir à l'arc

Karen Van Nest (Wiarton, Ont.) passe à l'étape suivante en paratir à l'arc. Elle a défait la Japonaise Miho Nagano 138-130 en huitièmes de finales de l'épreuve féminine d'arc à poulies. Elle revient lundi pour les quarts de finale éliminatoires lundi.



« J'étais pas mal nerveuse. J'ai fait confiance à mon processus et ça m'a recentrée. J'étais super contente que l'équipe canadienne soit dans les estrades pour m'encourager. J'ai hâte à demain », s'est exclamée la vétérane dont ce sont les sixièmes Jeux paralympiques.

TOUS LES RÉSULTATS

