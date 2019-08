Le Canada réduit la dépendance au diesel à Mary's Harbour, au Labrador

MARY'S HARBOUR, NL, le 29 août 2019 /CNW/ - Pour produire de l'électricité, de nombreuses collectivités rurales et éloignées du Canada dépendent du diesel - une source d'énergie qui vient avec son lot d'inconvénients sur les plans environnemental, social et économique. Diminuer la consommation de diesel permet de réduire notre empreinte carbone, de créer des collectivités plus saines et d'ouvrir des possibilités de développement économique.

La députée du Labrador, Yvonne Jones, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, Amarjeet Sohi, l'octroi de 2,5 millions de dollars pour rénover une centrale hydroélectrique inutilisée à Mary's Harbour et pour intégrer des sources d'énergie renouvelable à l'actuel réseau électrique alimenté au diesel.

Le projet permettra d'intégrer, au réseau, des sources d'énergie hydroélectrique et solaire, de même qu'un système pour stocker l'énergie solaire dans des batteries lithium-ion, ce qui réduira la consommation de diesel de 30 % par année. C'est donc dire que Mary's Harbour emmagasinera et utilisera l'énergie gratuite fournie par le soleil pour produire de l'électricité qui alimentera les habitations et les entreprises sur son territoire. De plus, le projet réduira considérablement la pollution - et les coûts - pour la collectivité.

Dirigé conjointement par la société en commandite St. Mary's River Energy et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, ce projet d'énergie propre est financé par le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, doté d'une enveloppe de 220 millions de dollars en vue de réduire la dépendance au diesel utilisé pour la production d'électricité et le chauffage.

« Au Canada, de nombreuses collectivités rurales et éloignées dépendent de groupes électrogènes diesel coûteux et inefficaces pour produire l'électricité qui alimente les maisons et les entreprises situées sur leur territoire. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ces collectivités et de leur donner les moyens qu'il faut pour opérer une transition vers des sources d'énergies propres, renouvelables et durables qui génèrent des emplois locaux et des avantages pour les collectivités. »

Yvonne Jones

Députée du Labrador

« Nous sommes très heureux de travailler avec les responsables du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, dans le cadre de ce projet qui vise à réduire de façon considérable la consommation de diesel servant à la production d'énergie pour les résidents de Mary's Harbour. La modernisation de la petite centrale hydroélectrique bâtie en 1987, combinée à l'installation de panneaux solaires et d'un système de stockage dans des batteries, fera de la Ville de Mary's Harbour une pionnière dans l'utilisation de ressources renouvelables pour réduire la consommation de diesel, elle qui réduira cette consommation de 300 000 à 400 000 litres par année. Il est possible d'entrevoir un avenir où Mary's Harbour pourrait éliminer presque entièrement la production d'électricité à partir de diesel en optimisant l'utilisation des ressources éoliennes, solaires et hydrauliques. L'expérience tirée de ce projet permettra aux pouvoirs publics d'appliquer la technologie à d'autres collectivités éloignées dans la province ou ailleurs au Canada. Nous croyons que lorsque d'autres collectivités verront poindre des possibilités similaires, elles pourront se dire que cette solution a fonctionné à Mary's Harbour. Nous aimerions souligner le soutien actif apporté par Hydro Terre‑Neuve‑et‑Labrador (HTL) et par la Ville de Mary's Harbour. Nous ferons tout en notre pouvoir pour travailler avec HTL à continuer de fournir à nos concitoyens un service d'électricité sécuritaire et fiable et pour contribuer à la croissance de la ville et à l'emploi sur son territoire. »

Al Green

Président, St. Mary's River Energy

« À Hydro Terre‑Neuve‑et‑Labrador, nous savons que nos clients comptent sur nous pour leur fournir un service d'électricité fiable tout en limitant les coûts. Cependant, il est également important pour nous de réaliser nos activités dans le respect de l'environnement. C'est pourquoi nous demeurons déterminés à réduire, dans la mesure du possible, la dépendance au diesel dans les collectivités isolées où nous offrons nos services. Le soutien donné par le gouvernement du Canada à ce projet nous réjouit donc au plus haut point. »

Jennifer Williams

Présidente, Hydro Terre‑Neuve‑et‑Labrador

