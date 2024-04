OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille avec ardeur pour protéger nos océans et la vie marine qu'ils abritent. Les engins de pêche perdus, abandonnés et rejetés, ou engins fantômes, sont une source importante de pollution plastique, qui peut rester dans nos eaux pendant des centaines d'années, causant des dommages aux mammifères marins, aux pêcheries, et aux habitats. Les phénomènes météorologiques violents sont l'une des principales raisons de la perte d'engins de pêche, comme on l'a vu lorsque l'ouragan Fiona a touché terre dans l'est du Canada en septembre 2022.

En ce Jour de la Terre, alors que l'on nous rappelle les effets négatifs des plastiques sur notre environnement, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a déclaré que le Fonds pour les engins fantômes concernant l'ouragan Fiona, d'une valeur de 30 millions de dollars, lancé après que l'ouragan Fiona a touché terre dans le Canada atlantique en 2022, a contribué à la récupération de plus de 22 205 unités, soit 695 tonnes, d'engins perdus, ainsi que 453 km de cordage dans les zones les plus durement touchées par l'ouragan.

Le nettoyage des eaux des engins de pêche perdus à la suite de l'ouragan Fiona était un investissement consenti dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes. De 2020 à 2024, le Fonds pour les engins fantômes a permis d'octroyer, an total, 58,3 millions de dollars à 144 projets (134 au Canada et 10 à l'étranger), ce qui a permis de récupérer plus de 36 049 unités, soit 2 233 tonnes, d'engins, ainsi que 858 km de cordage. Le financement a également soutenu des projets de recyclage des engins de pêche, de la recherche technologique, et des partenariats internationaux visant à réduire la perte d'engins et à les retrouver.

S'appuyant sur le succès du Fonds pour les engins fantômes, Pêches et Océans Canada travaille actuellement en vue d'élaborer un plan d'action visant à prévenir toute perte d'engins de pêche à l'avenir. Nous continuerons de soutenir nos partenaires dans leurs efforts visant à garder nos eaux exemptes de débris d'engins de pêche, afin de protéger les animaux, les stocks de poissons, et le milieu marin pour les générations futures.

Citation

« Le Jour de la Terre nous rappelle à tous que nous devons travailler ensemble pour protéger notre environnement naturel. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur ardent travail, visant à aider à nettoyer nos eaux des débris de pêche perdus. Les engins fantômes menacent la durabilité des pêches, ce qui nuit à la prospérité économique des collectivités côtières. La lutte contre les engins fantômes est un effort collectif, et j'ai bien hâte de continuer à travailler avec les pêcheurs et d'autres partenaires. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans ma communauté, j'ai vu de mes propres yeux les ravages causés par l'ouragan Fiona, qui ne s'est pas seulement déferlé sur terre, mais aussi sur l'eau. Je tiens à saluer le travail des participants au Fonds, qui ont récupéré une quantité considérable d'engins de pêche perdus dans l'Est du Canada. Leur travail acharné a contribué à préserver l'environnement, et à assurer la prospérité de nos pêches pour les générations futures. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Tous les pêcheurs commerciaux au Canada sont tenus de signaler la perte d'engins au MPO. Ces données permettent des efforts de récupération ciblés, et la mise en œuvre d'outils qui aideront à prévenir les pertes futures d'engins.

sont tenus de signaler la perte d'engins au MPO. Ces données permettent des efforts de récupération ciblés, et la mise en œuvre d'outils qui aideront à prévenir les pertes futures d'engins. En plus de financer des projets de récupération et des ateliers en Amérique centrale, en Afrique de l'Ouest, et dans les pays insulaires du Pacifique, le Canada participe à de nombreux engagements et initiatives internationaux, visant à lutter contre les engins fantômes. Il s'agit notamment du Partenariat mondial sur la pollution plastique et les déchets marins du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Initiative mondiale sur les engins fantômes.

Liens associés

Restez branchés

